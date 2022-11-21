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كشفه خبير..خطأ فادح يرتكبه مستخدمو أندرويد

بالنسبة إلى هواتف أندرويد، يجب التأكد من تشغيل أحدث إصدار من Google Play Protect

كتب ايمان الباجي
كشفه خبير..خطأ فادح يرتكبه مستخدمو أندرويد watanserb.com
خطأ فادح يرتكبه مستخدمو أندرويد
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وطن- إذا لم تقم بتحديث تطبيقات الأندرويد بصفة منتظمة، فقد تكون في خطر جسيم، كما أكد براين هيجنز، المتخصص في شؤون الأمن في Comparitech لصحيفة ذا صن البريطانية.

حيث قال بريان متحدثََا للصحيفة:”بالنسبة إلى هواتف أندرويد على وجه التحديد، يجب التأكد من تشغيل أحدث إصدار من Google Play Protect”.

وأضاف “ثم تحقق من أنك قمت بتثبيت جميع تحديثات Android المتاحة لجهازك. يتم تغيير هذه الخدمات باستمرار مع اكتشاف ثغرات أمنية جديدة، لذا من الضروري للغاية أن تتحقق بانتظام للتأكد من أنك تقوم بتشغيل أحدث الإصدارات.”

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ثم تابع بالقول “الوقت بين إصدار التحديث ووقت تثبيته هو الأكثر خطورة، لأن المتسللين والمحتالين سيعرفون أن هناك شيئًا خاطئًا في النظام وسيفعلون كل ما في وسعهم للاستفادة منه.”

أهمية تحديث الهاتف

يجب تحديث هاتف أندويد بين الحين والآخر، خاصةً إذا كان هاتفك يعمل بشكل جيد. فالتحديث يوفر لك ميزات جديدة ومفيدة

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كما أنه مهم أيضًا للتأكد من حصولك على أحدث إصلاحات الأمان.

يمكن لهذه التحديثات إصلاح الثغرات الخطيرة التي يستخدمها المتسللون للحصول على كلمات المرور.

تحديث هاتفك الأندرويد من أهم الأشياء التي يمكن أن تدعم بها الهاتف الخاص بك.

التحقق من إصدار أندرويد

  • افتح تطبيق “الإعدادات” على هاتفك.
  • بالقرب من أسفل الشاشة، انقر على لمحة عن الهاتف
  • ابحث عن “إصدار Android” لمعرفة ما إذا كان لديك آخر تحديث أم لا.
  • افتح الآن تطبيق “الإعدادات” على هاتفك
  • ثم انتقل إلى النظام
  • ستظهر لك حالة التحديث. اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

  • احذفها فوراً من جهازك..جوجل تحظر 16 تطبيق أندرويد شهير!

إذا كان لديك هاتف أندرويد قديم جدًا لم يعد من الممكن تحديثه، فقد يعرضك ذلك لخطر كبير من هجمات الالكترونية.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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