كشفه خبير..خطأ فادح يرتكبه مستخدمو أندرويد

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وطن- إذا لم تقم بتحديث تطبيقات الأندرويد بصفة منتظمة، فقد تكون في خطر جسيم، كما أكد براين هيجنز، المتخصص في شؤون الأمن في Comparitech لصحيفة ذا صن البريطانية.

حيث قال بريان متحدثََا للصحيفة:”بالنسبة إلى هواتف أندرويد على وجه التحديد، يجب التأكد من تشغيل أحدث إصدار من Google Play Protect”.

وأضاف “ثم تحقق من أنك قمت بتثبيت جميع تحديثات Android المتاحة لجهازك. يتم تغيير هذه الخدمات باستمرار مع اكتشاف ثغرات أمنية جديدة، لذا من الضروري للغاية أن تتحقق بانتظام للتأكد من أنك تقوم بتشغيل أحدث الإصدارات.”

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ثم تابع بالقول “الوقت بين إصدار التحديث ووقت تثبيته هو الأكثر خطورة، لأن المتسللين والمحتالين سيعرفون أن هناك شيئًا خاطئًا في النظام وسيفعلون كل ما في وسعهم للاستفادة منه.”

أهمية تحديث الهاتف

يجب تحديث هاتف أندويد بين الحين والآخر، خاصةً إذا كان هاتفك يعمل بشكل جيد. فالتحديث يوفر لك ميزات جديدة ومفيدة



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كما أنه مهم أيضًا للتأكد من حصولك على أحدث إصلاحات الأمان.

يمكن لهذه التحديثات إصلاح الثغرات الخطيرة التي يستخدمها المتسللون للحصول على كلمات المرور.



تحديث هاتفك الأندرويد من أهم الأشياء التي يمكن أن تدعم بها الهاتف الخاص بك.

التحقق من إصدار أندرويد

افتح تطبيق “الإعدادات” على هاتفك.

بالقرب من أسفل الشاشة، انقر على لمحة عن الهاتف

ابحث عن “إصدار Android” ل معرفة ما إذا كان لديك آخر تحديث أم لا.

افتح الآن تطبيق “الإعدادات” على هاتفك



ثم انتقل إلى النظام

ستظهر لك حالة التحديث. اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

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إذا كان لديك هاتف أندرويد قديم جدًا لم يعد من الممكن تحديثه، فقد يعرضك ذلك لخطر كبير من هجمات الالكترونية.