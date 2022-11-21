كاتب إماراتي استنكر رقص مريام فارس بقطر متناسيا خمارات دبي والدعارة

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وطن- انتقد الكاتب الإماراتي عبد الله النعيمي، مشاركة الفنانة اللبنانية مريام فارس في أحد الأغاني بعنوان “توكو تاكا”، وهي واحدة من الأغاني الرسمية لكأس العالم قطر 2022، التي أعدتها الـ “فيفا” بالتعاون مع عدد من النجوم والمنتجين العالميين.

النعيمي ورقصة مريام فارس

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة الماضي 18 نوفمبر، أغنية “توكو تاكا”، من أداء “مريام فارس” ؛ “مالوما” و “نيكي ميناج”، التي أعلن أنها ستكون الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وفي هذا السياق، شارك “النعيمي” تغريدة عبر فيها عن على “حزنه” من الأداء الذي قدمته النجمة اللبنانية مريام فارس، على حد قوله.

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وكتب عبر تويتر يقول: “أكثر ما أحزنني في مشاركة ميريام فارس في أغنية مونديال قطر 2022 ، تكريسها للصورة النمطية التي يصر الغرب الأوروبي والأمريكي على إظهار المرأة العربية بها.”

موضحا أن هذه الصورة هي “جارية تتمايل بجسدها العاري المثير وسط الصحراء، والرجال من حولها يغرسون نظراتهم الراغبة فيها”.

أكثر ما أحزنني في أغنية ميريام .. pic.twitter.com/bmA72VsBza — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) November 20, 2022

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وتابع: “قد يقول قائل: هكذا تظهر ميريام في معظم أغانيها، وهي لم تدعي يوماً أنها تمثل المرأة المحافظة.. وهذا صحيح لكنها في هذه الأغنية بالذات تمثل هذه المنطقة الجغرافية أمام ثمانية مليارات إنسان.”

وأكمل:”بمعنى أنها تسوق فكرة، أكثر من أنها تعرض صورة.. وهنا مكمن الألم”.

مضيفا “أفهم أن تسقط فنانة أمريكية أو فرنسية أو يابانية في هذا الفخ عن حسن أو سوء نية، لكن أن تتواطأ فنانة عربية لتكريس هذه الصورة المشوهة عن بنات جلدتها، فهذا معهم أمر صادم جداً، وعصي على التفسير”.

نشطاء استنكروا تناقض الكاتب الإماراتي

أثارت هذه التغريدة الكثير موجة غضب كبيرة بين النشطاء الذين أكدوا على عمق الوهم والنفاق الذي يعيش فيه الكاتب الإماراتي.

حيث اعتبر البعض أنه يجب على “النعيمي” قبل كل شيء “زيارة دبي ولو لمرة واحدة” حتى يتعرف بشكل أعمق على عالم “الدعارة الحقيقية والجنس وبائعات الهوى هناك قبل أن ينتقد رقصة مريام في قطر” حسب وصفهم.

وأشار بعض النشطاء إلى أن أغنية مريام فارس وباقي الأغاني هي أولا وقبل كل شيء من تنظيم الـ “فيفا”، مؤكدين أنه إذا أراد “النعيمي” أن يجد الطابع العربي والحضور الإسلامي في مونديال قطر فما عليه إلا مشاهدة باقي فعاليات التنظيم الذي أبرز دون أي شك الاعتزاز الكبير لقطر بهويتها العربية وإرثها كدولة دينها الإسلام.

فيما أشار آخرون إلى أن حديث “النعيمي” هو محاولات للبحث دون جدوى عن أي مُسوغ وتلعة يمكنه بها انتقاد الجانب القطري بعد التنظيم المبهر والمُحكم لافتتاحية كأس العالم قطر 2022.

وتقول افتتاحية الأغنية التي شاركت فيها فارس: “السلام عليكم خلوا الفرحة بإيديكم.. أبشروا بالخير يجيكم.. السلام عليكم فيفا الحب تهديكم وتحقق أمانيكم”.

وتُقدم الأغنية بالفعل في مهرجانات المشجعين في الدوحة وفي جميع أنحاء العالم، وكذلك في ملاعب كأس العالم في جميع أنحاء قطر وسط ترحيب جماهيري واسع النطاق.

مريام فارس ترد على منتقديها

وبعد الجدل الواسع الذي أشعلته أغنيتها للمونديال المقام في قطر، كشفت ميريام فارس بعضا من كواليس مشاركتها في Tukoh Taka.

وقالت في حديث لبرنامج Et بالعربي، إن المشروع استغرق 5 سنوات للتحضير، نفذت فيه أغنيتين، إلا أنها كانت مقتنعة بـ Tukoh Taka.

💫 #ميريام_فارس تشارك بعض التفاصيل عن توكو تاكا، المشروع الذي استغرق 5 سنوات من التحضيرات 👏👏 "عملت اللحن العربي واخترت كلمات لأوصل رسالة مثل سلام عليكم ويلا سوا" @myriamfares pic.twitter.com/1vr1Y7dy1g — ET بالعربي (@ETbilArabi) November 19, 2022

وأوضحت رداً على الانتقادات، أنها قامت بتلحين الجزء العربي من الأغنية التي ستشارك ضمن أغان أخرى رسمية في افتتاح هذا الحدث المهم، ووزعته أيضا، بحيث انتقت كل الآلات العربية والشرقية.

في حين قامت أختها بكتابة الكلمات، وأضافت ميريام مصطلحات مثل: “سلام عليكم”.