فهد الكبيسي يثير الجدل بتصرفه مع جونغكوك بعد انتهاء فقرتهما في حفل افتتاح كأس العالم! (شاهد)

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وطن– تصدر اسم الفنان القطري فهد الكبيسي، التريند عبر “تويتر”، بعد تصرفه الطريف مع المغني الكوري جونغكوك.

فعلها مع أحلام!

حيث أدى فهد الكبيسي، أغنية “الحالمون Dreamers”، في حفل افتتاح كأس العالم قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور .

وبعد الانتهاء من أداء الأغنية، قام جونغكوك بالانحناء للجمهور، في تقليد كوري شائع.

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وما كان من فهد الكبيسي، إلا أن قام بفعل الأمر نفسه.

واسترجع الناشطون تصرف فهد الكبيسي ذاته مع الفنانة الإماراتية أحلام، حين كانت تقف أمام عدسات المصورين أثناء حفلها في الكويت.

عضو فرقة BTS

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وقامت أحلام حينها بالدوران لالتقاط صورة لها، فما كان من الفنان القطري إلا أن قام أيضاً بالدوران بطريقة عفوية.

وكان جونغكوك والكبيسي قد أديا أغنية كأس العالم 2022 بعنوان Dreamers وذلك في إفتتاح مونديال قطر 2022 في استاد البيت.

وتألق عضو فرقة BTS جونغكوك بجاكيت من فيرساتشي بقيمة 21 الف و 227 يورو.

حفل افتتاح كأس العالم 2022

هذا وقد شهد مراسمَ حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، حضورُ العديد من زعماء ورؤساء دول العالم العربي والإسلامي.

وكان من بين الذين حضروا مونديال كأس العالم 2022، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والأردني عبد الله الثاني بن الحسين. والتركي رجب طيب أردوغان، والجزائري عبد المجيد تبون، وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وغيرهم.

كما وألقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني، كلمة افتتاح مونديال كأس العالم 2022، بحضور والده صاحب الفكرة حمد بن خليفة آل ثاني، “بسم الله الرحمن الرحيم من قطر، من جميع العرب. أرحب بالجميع لكأس العالم قطر 2022”.

وأضاف الأمير تميم، “ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانباً لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم، لتكن أياماً ملهمة بالخير والأمل”.

كما وختم كلمته الافتتاحية، “أتمنى لكم وقت فرح وبهجة وأن تكون أيام خير لكم. أهلاً وسهلاً بكم في دوحة الجميع”.

كما وشهدت افتتاح كأس العالم 2022 قطر، العديد من الفقرات الاستعراضية والموسيقية، داخل استاد “البيت”، الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج في المدرجات.

ومن الجدير بالذكر، أن مراسم بطولة كأس العالم 2022، التي انطلقت الأحد، كما وستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.