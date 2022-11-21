شاهد ما فعلته زوجة أمير قطر مع غانم المفتاح ولاقى تفاعلا كبيرا

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وطن- عبر الشاب القطري الملهم “غانم المفتاح” عن سعادته بلقاء قرينة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بعد أن أظهر تميزاً وتألقاً في حفل افتتاح كأس العالم 2022 بالدوحة.

ونشر الشاب القطري المعجزة عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورة تجمعه بزوجة الشيخ تميم، الشيخة جواهر بنت حمد، معبرا عن سعادته البالغة بلقائها.

وعلق “المفتاح” على الصورة بحسب ما رصدت (وطن) بقوله: “أسعدني وشرفني لقاء سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى”.

أسعدني وشرفني لقاء سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى #غانم_المفتاح #ghanimalmuftah #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6QSPCyr7xC — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 21, 2022

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وظهرت الأميرة جواهر بإطلالة لافتة ومميزة في كواليس بطولة كأس العالم وهي تقف خلف الشاب المقعد غانم، حيث تشرف على أعمال التنظيم للبطولة.

وكان غانم المفتاح المصاب بـمتلازمة الانحدار الذيلي CRS قد نشر على حسابه الخاص في” تويتر” فديو يظهر فيه مع أمير البلاد تميم بن حمد.

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وعلق عليه قائلاً : “من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الامير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة”.

وأضاف:”الشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الأمير صاحب السمو الشيخ جاسم مهندس الفكرة”.

من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الامير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة .. والشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الامير صاحب السمو الشيخ جاسم مهندس الفكرة… pic.twitter.com/ygtsfmaZbn — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

واختارت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 الشاب القطري غانم المفتاح سفيرا رسميا للبطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط مطلع ابريل نيسان الماضي.

ونشر الشاب الذي يلقبه القطريون بقاهر المستحيل، فيديو من احتفالية اختياره سفيرا رسميا للبطولة.

وكتب في تغريدة على تويتر آنذاك: “إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا 2022، وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة”.

إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا ٢٠٢٢. وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة 🎉🌎#غانم_المفتاح pic.twitter.com/6eYkdI1xhR — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) April 1, 2022

وولد غانم يوم 5 مايو عام 2002 في العاصمة القطرية الدوحة، ومنذ ولادته أصيب بمرض يسمى متلازمة “التراجع الذيلي”.

وتعرف هذه المتلازمة أيضا بـ”الانحدار الذيلي” أو “التخلق العجزي”، وهو اضطراب خلقي نادر يحدث نتيجة عدم تكوّن الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل كامل قبل الولادة.

ويصيب هذا المرض شخصا واحدا من بين 25 ألف حالة في العالم، وعليه فإن القطري غانم المفتاح عاش حياته بنصف جسد بعدما فقد جزءا كبيرا من عظامه، بسبب هذا المرض.

من هي الأميرة جواهر آل ثاني؟

وجواهر آل ثاني، واسمها الكامل جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، هي الزوجة الأولى للأمير تميم بن حمد آل ثاني، وقد تزوج بها منذ عام 2005.

وهي من مواليد قطر عامر 1984، وابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، ابن سحيم بن حمد آل ثاني الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الخارجية.

كما أنها حفيدة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الرئيس الأسبق لدولة قطر، وبذلك يكون زوجها أمير قطر الحالي هو ابن عمها.

وتدير الشيخة جواهر العديد من الأنشطة أهمها كان في مجال الرياضة النسائية، ومن أبرزها بطولة كرة القدم النسائية في قطر التي حملت اسمها وأطلقتها في العام 2010.