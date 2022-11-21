الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةالهدهدشاهد ما فعلته زوجة أمير قطر مع غانم المفتاح ولاقى تفاعلا كبيرا
الهدهد

شاهد ما فعلته زوجة أمير قطر مع غانم المفتاح ولاقى تفاعلا كبيرا

الشاب القطري المعجزة اختير سفيراً رسميا للبطولة

كتب خالد الأحمد
زوجة أمير قطر و غانم المفتاح watanserb.com
زوجة أمير قطر و غانم المفتاح
- Advertisement -

وطن- عبر الشاب القطري الملهم “غانم المفتاح” عن سعادته بلقاء قرينة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بعد أن أظهر تميزاً وتألقاً في حفل افتتاح كأس العالم 2022 بالدوحة.

ونشر الشاب القطري المعجزة عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورة تجمعه بزوجة الشيخ تميم، الشيخة جواهر بنت حمد، معبرا عن سعادته البالغة بلقائها.

وعلق “المفتاح” على الصورة بحسب ما رصدت (وطن) بقوله: “أسعدني وشرفني لقاء سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى”.

- Advertisement -

وظهرت الأميرة جواهر بإطلالة لافتة ومميزة في كواليس بطولة كأس العالم وهي تقف خلف الشاب المقعد غانم، حيث تشرف على أعمال التنظيم للبطولة.

هذا ما فعله أمير قطر مع الملهم غانم المفتاح خلف كواليس افتتاح المونديال (شاهد)

وكان غانم المفتاح المصاب بـمتلازمة الانحدار الذيلي CRS قد نشر على حسابه الخاص في” تويتر” فديو يظهر فيه مع أمير البلاد تميم بن حمد.

- Advertisement -

وعلق عليه قائلاً : “من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الامير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة”.

وأضاف:”الشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الأمير صاحب السمو الشيخ جاسم مهندس الفكرة”.

واختارت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 الشاب القطري غانم المفتاح سفيرا رسميا للبطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط مطلع ابريل نيسان الماضي.

ونشر الشاب الذي يلقبه القطريون بقاهر المستحيل، فيديو من احتفالية اختياره سفيرا رسميا للبطولة.

وكتب في تغريدة على تويتر آنذاك: “إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا 2022، وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة”.

وولد غانم يوم 5 مايو عام 2002 في العاصمة القطرية الدوحة، ومنذ ولادته أصيب بمرض يسمى متلازمة “التراجع الذيلي”.

وتعرف هذه المتلازمة أيضا بـ”الانحدار الذيلي” أو “التخلق العجزي”، وهو اضطراب خلقي نادر يحدث نتيجة عدم تكوّن الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل كامل قبل الولادة.

ويصيب هذا المرض شخصا واحدا من بين 25 ألف حالة في العالم، وعليه فإن القطري غانم المفتاح عاش حياته بنصف جسد بعدما فقد جزءا كبيرا من عظامه، بسبب هذا المرض.

حركة غانم المفتاح ومورغان فريمان تثير الجدل.. ما المقصود بها؟!

من هي الأميرة جواهر آل ثاني؟

وجواهر آل ثاني، واسمها الكامل جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، هي الزوجة الأولى للأمير تميم بن حمد آل ثاني، وقد تزوج بها منذ عام 2005.

وهي من مواليد قطر عامر 1984، وابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، ابن سحيم بن حمد آل ثاني الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الخارجية.

كما أنها حفيدة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الرئيس الأسبق لدولة قطر، وبذلك يكون زوجها أمير قطر الحالي هو ابن عمها.

وتدير الشيخة جواهر العديد من الأنشطة أهمها كان في مجال الرياضة النسائية، ومن أبرزها بطولة كرة القدم النسائية في قطر التي حملت اسمها وأطلقتها في العام 2010.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

ما وراء مصافحة أردوغان والسيسي: الرئيس التركي لم يكن متعاطفًا مع الفكرة!

الهدهد

أول تعليق رسمي من مصر على مصافحة السيسي وأردوغان

الهدهد

سر “القفاز الأصفر” الذي ظهر به مورغان فريمان في افتتاح كأس العالم

الهدهد

كاتب إماراتي استنكر رقص مريام فارس بقطر متناسيا خمارات دبي والدعارة

الهدهد

“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

الهدهد

مورغان فريمان يعلن إسلامه في قطر بعد لقائه ذاكر نايك.. ما حقيقة الأمر؟

الهدهد

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

تقارير

بالأرقام .. مليارات ستتدفق على قطر من استضافتها كأس العالم

الهدهد

هذا ما فعله أمير قطر مع الملهم غانم المفتاح خلف كواليس افتتاح المونديال (شاهد)

حياتنا

حليمة بولند تثير غضب المغردين بفيديو غير أخلاقي مع مشجعة اكوادورية! (شاهد)

الهدهد

حركة غانم المفتاح ومورغان فريمان تثير الجدل.. ما المقصود بها؟!

الهدهد

بعد الافتتاح.. هذا ما يتوقعه حمد بن جاسم لبطولة كأس العالم في قطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ما وراء مصافحة أردوغان والسيسي: الرئيس التركي لم يكن متعاطفًا مع الفكرة!

لن تصدق.. بلدة إيطالية تدفع آلاف الدولارات لأي شخص يقيم فيها!

ما هي المدة التي يجب أن تقضيها حقًا على الدراجة الثابتة لفقدان الوزن؟

عجزت عن فعلها بمونديال روسيا.. مذيعة BBC تظهر بشعار المثليين في قطر

رقص مشهورة لبنانية على أنغام “ارحبو” يشعل مدرجات المونديال (فيديو)

ترتيب مجموعة قطر بعد فوز هولندا على السنغال (شاهد)

أول تعليق رسمي من مصر على مصافحة السيسي وأردوغان

بيكيه وعشيقته في صور صادمة .. غير قادرة على النظر الى وجهه! (شاهد)

حيلة شيطانية من جماهير إنجلترا لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر (شاهد)

سر “القفاز الأصفر” الذي ظهر به مورغان فريمان في افتتاح كأس العالم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC