سر “القفاز الأصفر” الذي ظهر به مورغان فريمان في افتتاح كأس العالم

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وطن- انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رسمياً أمس، الأحد، في حفل افتتاح أسطوري على أرضية ملعب استاد “البيت” المونديالي.

وظهر الفنان الأمريكي مورغان فريمان في حفل الافتتاح، وهو يحاور الشاب القطري الملهم “غانم المفتاح” المصاب بـ متلازمة الانحدار الذيلي (CRS) حول علاقة الشرق بالغرب، وهو الحوار الذي أدهش الحضور وملايين المتابعين عبر الشاشات الفضية.

حادث سيارة أعطب يده اليسرى وأعجزها عن الحركة

ولكن ما لفت الانتباه أيضاً ارتداء النجم الهوليودي لقفاز جلدي أصفر اللون وبدا وهو يجد صعوبة في تحريك يده.

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ما أثار التكهنات بخصوص حالته الصحية، ليتبين أن مورغان تعرض لحادث سيارة خطير قبل سنوات أعطب يده وأعجزها عن الحركة.

مورغان فريمان كان يرتدي قفاز ضاغط في يده اليسرى في حفل افتتاح كأس العالم بسبب اصابته بالشلل بعد تعرضه لحادث بالسيارة. pic.twitter.com/qJ9WhUINLs — Abokr Omar (@Abokr10) November 20, 2022

ويعود الحادث بحسب موقع “news.trenddetail” الهولندي إلى عام 2008 عندما انقلبت سيارة من نوع نيسان ماكسيما موديل 1997 كان يقودها فريمان على طريق سريع في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

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وأدى الحادث -بحسب المصدر- إلى كسر في كتف وذراع وكوع مورغان وقتها، كما أدى إلى إصابته بتلف في الأعصاب وشلل في يده اليسرى.

ونصحه الأطباء بضرورة ارتداء قفاز للحفاظ على تدفق الدم في يده، وهو القفاز الذي يظهر به حاليا في إطلالاته.

وقال الممثل في حوار إعلامي قبل سنوات إن السبب هو أن يده تنتفخ بسبب قلة الحركة وتجمع الدماء بها، ما يستدعى ارتداء هذا القفاز الطبي لتحريك الدورة الدموية بها باستمرار، ولذا يرتديه منذ 2008.

وأضاف الموقع أن نجم هوليود عانى منذ الحادث من الألم العضلي الليفي ووجد صعوبة في مصافحة الشاب غانم المفتاح، كما أظهرت الفديوهات والصور التي وثقت حفل افتتاح المونديال.

واستغرق حفل افتتاح مونديال قطر، 30 دقيقة وشمل برنامجا من 7 فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية.

بينما تم الاحتفال بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

هل اعتنق مورغان فريمان الإسلام في قطر؟

ومنذ الأمس يتصدر اسم النجم العالمي، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل عقب انتشار أنباء تزعم اعتناقه الإسلام في قطر، بعد حضور جلسة للداعية البارز الدكتور ذاكر نايك، المتواجد أيضا بالدوحة ولقائه به.

ويشار إلى أن كل من مورغان فريمان والداعية “نايك”، يتواجدان في قطر بدعوات رسمية من الدولة الخليجية لحضور فاعليات بطولة كأس العالم 2022، التي تنظمها دول عربية لأول مرة في التاريخ.

متداول الاسطوره مورغان فريمان احد اشهر الممثلين في العالم يعتنق الاسلام🤲🏼♥️ pic.twitter.com/x75uFokQSB — الكوتش (@3m__1) November 20, 2022

العديد من الحسابات على مواقع التواصل ومنها حسابات موثقة بالعلامة الزرقاء على تويتر، تناقلت هذه الأنباء دون وجود أي تصريح رسمي من فريمان بشأن هذا الأمر، الذي لم يؤكده أيضا أي مصدر مقرب منه.

ومن ضمن ما تم تداوله في هذا السياق ذكر البعض، أن مورغان فريمان أعلن إسلامه في قطر بعد حضور محاضرة للدكتور ذاكر نايك و سماع آية “أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت”.

جدير بالذكر أن مورغان فريمان كان قد صرح من قبل أنه يحب الاستماع إلى الأذان وصوته العذب، ولكن حتى الآن لم يؤكد الفنان العالمي هذه المزاعم المتداولة ولم يقم بنفيها أيضاً.

وبمراجعة صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل والإنترنت، لم نجد أي تصريح رسمي لفريمان باعتناقه الإسلام.

ليصبح كل ما قيل حول هذا الأمر وما تم تداوله ليس عليه أي دليل حقيقي. لتبقى هذه المزاعم مجرد منشورات افتراضية إلى حين يتم تأكيدها أو نفيها من قبل الفنان العالمي.