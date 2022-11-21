الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةالهدهدسر "القفاز الأصفر" الذي ظهر به مورغان فريمان في افتتاح كأس العالم
الهدهد

سر “القفاز الأصفر” الذي ظهر به مورغان فريمان في افتتاح كأس العالم

تعرض لحادث سيارة خطير عام 2008

كتب خالد الأحمد
مورغان فريمان watanserb.com
مورغان فريمان
- Advertisement -

وطن- انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رسمياً أمس، الأحد، في حفل افتتاح أسطوري على أرضية ملعب استاد “البيت” المونديالي.

وظهر الفنان الأمريكي مورغان فريمان في حفل الافتتاح، وهو يحاور الشاب القطري الملهم “غانم المفتاح” المصاب بـ متلازمة الانحدار الذيلي (CRS) حول علاقة الشرق بالغرب، وهو الحوار الذي أدهش الحضور وملايين المتابعين عبر الشاشات الفضية.

حادث سيارة أعطب يده اليسرى وأعجزها عن الحركة

ولكن ما لفت الانتباه أيضاً ارتداء النجم الهوليودي لقفاز جلدي أصفر اللون وبدا وهو يجد صعوبة في تحريك يده.

مورغان فريمان يعلن إسلامه في قطر بعد لقائه ذاكر نايك.. ما حقيقة الأمر؟

- Advertisement -

ما أثار التكهنات بخصوص حالته الصحية، ليتبين أن مورغان تعرض لحادث سيارة خطير قبل سنوات أعطب يده وأعجزها عن الحركة.

ويعود الحادث بحسب موقع “news.trenddetail” الهولندي إلى عام 2008 عندما انقلبت سيارة من نوع نيسان ماكسيما موديل 1997 كان يقودها فريمان على طريق سريع في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

- Advertisement -

وأدى الحادث -بحسب المصدر- إلى كسر في كتف وذراع وكوع مورغان وقتها، كما أدى إلى إصابته بتلف في الأعصاب وشلل في يده اليسرى.

مورغان فريمان
مورغان فريمان

ونصحه الأطباء بضرورة ارتداء قفاز للحفاظ على تدفق الدم في يده، وهو القفاز الذي يظهر به حاليا في إطلالاته.

وقال الممثل في حوار إعلامي قبل سنوات إن السبب هو أن يده تنتفخ بسبب قلة الحركة وتجمع الدماء بها، ما يستدعى ارتداء هذا القفاز الطبي لتحريك الدورة الدموية بها باستمرار، ولذا يرتديه منذ 2008.

وأضاف الموقع أن نجم هوليود عانى منذ الحادث من الألم العضلي الليفي ووجد صعوبة في مصافحة الشاب غانم المفتاح، كما أظهرت الفديوهات والصور التي وثقت حفل افتتاح المونديال.

واستغرق حفل افتتاح مونديال قطر، 30 دقيقة وشمل برنامجا من 7 فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية.

بينما تم الاحتفال بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

هل اعتنق مورغان فريمان الإسلام في قطر؟

ومنذ الأمس يتصدر اسم النجم العالمي، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل عقب انتشار أنباء تزعم اعتناقه الإسلام في قطر، بعد حضور جلسة للداعية البارز الدكتور ذاكر نايك، المتواجد أيضا بالدوحة ولقائه به.
ويشار إلى أن كل من مورغان فريمان والداعية “نايك”، يتواجدان في قطر بدعوات رسمية من الدولة الخليجية لحضور فاعليات بطولة كأس العالم 2022، التي تنظمها دول عربية لأول مرة في التاريخ.

العديد من الحسابات على مواقع التواصل ومنها حسابات موثقة بالعلامة الزرقاء على تويتر، تناقلت هذه الأنباء دون وجود أي تصريح رسمي من فريمان بشأن هذا الأمر، الذي لم يؤكده أيضا أي مصدر مقرب منه.

ومن ضمن ما تم تداوله في هذا السياق ذكر البعض، أن مورغان فريمان أعلن إسلامه في قطر بعد حضور محاضرة للدكتور ذاكر نايك و سماع آية “أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت”.

حركة غانم المفتاح ومورغان فريمان تثير الجدل.. ما المقصود بها؟!

جدير بالذكر أن مورغان فريمان كان قد صرح من قبل أنه يحب الاستماع إلى الأذان وصوته العذب، ولكن حتى الآن لم يؤكد الفنان العالمي هذه المزاعم المتداولة ولم يقم بنفيها أيضاً.

وبمراجعة صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل والإنترنت، لم نجد أي تصريح رسمي لفريمان باعتناقه الإسلام.

ليصبح كل ما قيل حول هذا الأمر وما تم تداوله ليس عليه أي دليل حقيقي. لتبقى هذه المزاعم مجرد منشورات افتراضية إلى حين يتم تأكيدها أو نفيها من قبل الفنان العالمي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

حيلة شيطانية من جماهير إنجلترا لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر (شاهد)

الهدهد

كاتب إماراتي استنكر رقص مريام فارس بقطر متناسيا خمارات دبي والدعارة

الهدهد

مورغان فريمان يعلن إسلامه في قطر بعد لقائه ذاكر نايك.. ما حقيقة الأمر؟

تقارير

بالأرقام .. مليارات ستتدفق على قطر من استضافتها كأس العالم

حياتنا

حليمة بولند تثير غضب المغردين بفيديو غير أخلاقي مع مشجعة اكوادورية! (شاهد)

الهدهد

حركة غانم المفتاح ومورغان فريمان تثير الجدل.. ما المقصود بها؟!

الهدهد

بعد الافتتاح.. هذا ما يتوقعه حمد بن جاسم لبطولة كأس العالم في قطر

الهدهد

حمد المزروعي شامتاً: إذا سجّلت قطر هدفاً واحداً بالمونديال سأحذف حسابي

الهدهد

الغارديان تواصل شيطنة قطر.. اتهمتها برشوة الإكوادور وشمتت بخسارتها

الهدهد

شجار بين قطري ومُشجع إكوادوري والنهاية غير متوقعة (شاهد)

الهدهد

علاء مبارك يهاجم قطر في أول أيام المونديال ويتهمها بإطاحة والده

الهدهد

محمد بن سلمان يتوشح بعلم قطر ويحتضن رئيس الجزائر (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حيلة شيطانية من جماهير إنجلترا لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر (شاهد)

مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم بجودة عالية يلا شوت

طلاق نسرين طافش رسميا.. زوجها كسر صمته وكشف ما حدث

“الرهوان”.. قصة أسطورة الفيصلي الذي رافق الأمير الحسين في قطر

حركات محمد بن سلمان اللاإرادية تحرجه في الدوحة أمام تبون (شاهد)

كاتب إماراتي استنكر رقص مريام فارس بقطر متناسيا خمارات دبي والدعارة

لاعبو إيران يصفعون نظام الملالي بما فعلوه في مونديال قطر (فيديو)

إنجلترا تكتسح إيران بالسداسية في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

لم تسمع بها من قبل .. عادات سيئة كانت تتبعها العائلة المالكة البريطانية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC