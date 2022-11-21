سبب ارتداء الشيخة موزة في افتتاح مونديال قطر فستانا ارتدته قبل 12 عاما!

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وطن– أصبحت العلاقة بين كرة القدم والأزياء أقوى من أي وقت مضى ، ولكن بشكل خاص في الفترة التي تسبق كأس العالم 2022 . ولا أحد يفهم قوة الملابس الأنيقة بشكل أفضل من الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

رسالة قوية

وبعثت الشيخة موزا برسالة قوية إلى المشاهدين من جميع أنحاء العالم مساء أمس، عندما ارتدت نفس فستان برادا الماروني المخصص وبروش شوميه الذي ارتدته في عام 2010. في عرض استضافة كأس العالم 2010 FIFA في زيورخ. وذلك عندما قدمت الدولة الخليجية محاولتها لاستضافة المنافسة.

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وفقًا لتقرير مجلة “هاربرز بازار” تم تصميم الفستان خصيصا من قبل دار الأزياء الإيطالية واستلهم من مجموعتها لربيع وصيف 2007.

وارتدت الشيخة موزا في زيورخ معطفاً من الفرو بلون الفحم ، وأقفلته ببروش بالقرب من خط العنق.

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بالأمس ، بدت الشيخة موزا وكأنها ترتدي نفس الفستان مع عباءة وشيلة متطابقة ، وبروش واضح على كتفها الأيمن.

كأس العالم

وكانت عيون العالم على قطر ليلة الأحد ، مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022.

وكانت الشيخة موزة بنت ناصر ، من بين الحاضرين في استاد البيت ، حيث أقيم حفل الافتتاح.

وكتبت في تعليق على عبر حسابها على “انستجرام” إلى جانب مجموعة من الصور: “حان الوقت”. “الوقت الان. أهلاً بكم في مونديال FIFA قطر 2022 “.

View this post on Instagram A post shared by Moza bint Nasser (@mozabintnasser)

التوفيق للجميع

وظهرت الشيخة موزا في الصور مع زوجها الشيخ حمد أمير قطر السابق، وأبناءهما الشيخة هند بنت حمد وولي العهد السابق الشيخ جاسم بن حمد.

كما نشرت مقطعا قصيرا يحتوي على مقاطع من ليلة الافتتاح ، مع تعليق: “مرحبا ، ونتمنى لك التوفيق للجميع”.

واستقبلت الشيخة جواهر بنت حمد ، الزوجة الأولى للشيخ تميم وزوجها ، زوجات قادة العالم من الدول المشاركة مع بدء الحدث الذي طال انتظاره.

هجوم غير عادل

كما نشرت الشيخة المياسة بنت حمد ، شقيقة الشيخ تميم وابنة الشيخة موزة ، صورة من حفل الافتتاح على إنستغرام ، وكتبت في التعليق: “الليلة احتفلنا بالعالم بقوة كرة القدم. قائدنا ، أخي – عائلتي بأكملها – الرجال والنساء الذين عملوا ليل نهار لهذه اللحظة”.

وتابعت: “لمدة 12 عامًا تعرضت قطر لهجوم غير عادل – لسبب ما اعتقد هؤلاء النقاد أن أمة عربية وإسلامية غير قادرة على تنظيم مثل هذه البطولة. الليلة وضعنا العتبة ، ومستعدون لأخذك في رحلة العمر”.

واضافت المياسة: “نحن على استعداد للترحيب بكل الموجودين هنا والذين سيصلون في الأسابيع المقبلة. حظا سعيدا لقطر ومبروك للاكوادور.”