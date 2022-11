“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

- Advertisement -

وطن- أشعلت لحظة استقبال المنتج المغربي العالمي نادر خياط، المعروف فنياً باسم “ريدوان“، من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو، مباشرة بعد انتهاء حفل افتتاح مونديال قطر 2022، السوشيال ميديا في المغرب.

حيث وقع استقبال “ريدوان” وذلك بصفته المدير التنفيذي للترفيه الإبداعي في “الفيفا”، والمسؤول عن الإدارة الفنية لحفل الافتتاح الذي نظم في ملعب “البيت”، في القاعة الشرفية لكبار الشخصيات بالملعب الذي شهد الحفل الافتتاحي للمونديال.

وعبَّر المنتج المغربي عن فخره وسعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، إلى جانب دولة قطر، والفيفا.

هذا وشارك “ريدوان” مجموعة صور، من لقائه رفقة أمير قطر، ورئيس الفيفا، عبر حسابه على “إنستغرام”.

وعلق عليها قائلاً: “مع صاحب السمو حاكم قطر الشيخ تميم حمد آل ثاني، ورئيس الفيفا السيد جياني إنفانتينو، شكراً لقيادة قطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم على السماح لي بأن أكون جزءاً من التاريخ، يشرفني ذلك”.

وإضافة إلى إشرافه على حفل افتتاح كأس العالم في نسخته 22، المقام في العاصمة القطرية الدوحة، فقد قام ريدوان بالإشراف على وتوزيع جميع الأغاني التي أصدرت من أجل هذا الحدث الكروي العالمي.

ولأول مرة في تاريخ المونديال، فقد تم إصدار ألبوم غنائي كامل لأغاني المونديال، برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ تعامل فيها ريدوان مع فنانين من عدة دول، من مختلف قارات العالم.

ومن بين الأغاني التي أشرف عليها ريدوان أغنية “ارحبو” في النسخة العربية، والأجنبية.

وأغنية “Light The Sky”، التي شارك فيها كل من نورة فتحي، وبلقيس، ومنال، ورحمة رياض.

Nyota wa Bollywood Nora Fatehi ameimba wimbo mwingine wa Kombe la Dunia, "Light The Sky, pic.twitter.com/mulZW4KMRi

وأغنية “Tukoh Taka”، التي شارك فيها كل من اللبنانية ميريام فارس، ومالوما، ونيكي ميناج.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أعلن في ديسمبر 2021 تعيين المنتج المغربي العالمي نادر خياط المعروف بـ”ريدوان”، مديرا تنفيذيا مسؤولا عن الإنتاج الفني وخدمات الترفيه داخل الاتحاد.

Tukoh Taka's #1's on Anghami's Top International Chart:

• Lebanon

• Morocco

• Jordan

• Qatar

• Bahrain

• Kuwait

• Libya

• Sudan — new

• Tunisia — new

• Anghami — new

TOTAL: 10 #1's on Anghami.

@NICKIMINAJ x @maluma x @myriamfares pic.twitter.com/W3388ubmRX

