“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

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وطن- أشعلت لحظة استقبال المنتج المغربي العالمي نادر خياط، المعروف فنياً باسم “ريدوان“، من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو، مباشرة بعد انتهاء حفل افتتاح مونديال قطر 2022، السوشيال ميديا في المغرب.

ريدوان يلتقي أمير قطر ورئيس الفيفا

حيث وقع استقبال “ريدوان” وذلك بصفته المدير التنفيذي للترفيه الإبداعي في “الفيفا”، والمسؤول عن الإدارة الفنية لحفل الافتتاح الذي نظم في ملعب “البيت”، في القاعة الشرفية لكبار الشخصيات بالملعب الذي شهد الحفل الافتتاحي للمونديال.

وعبَّر المنتج المغربي عن فخره وسعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، إلى جانب دولة قطر، والفيفا.

#وكالة_الأنباء_المغربية

ريدوان المغربي 🇲🇦 الذي شرف المغاربة في حفل افتتاح كأس العالم ….

ريدوان هو المدير التنفيذي للإبداع الترفيهي بـ”فيفا”

الصورة تعبر عن كل شيء pic.twitter.com/6Tm3gG21eG — الجيش الإلكتروني الصحـراوي (@ElMarrokiamir) November 20, 2022

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هذا وشارك “ريدوان” مجموعة صور، من لقائه رفقة أمير قطر، ورئيس الفيفا، عبر حسابه على “إنستغرام”.

وعلق عليها قائلاً: “مع صاحب السمو حاكم قطر الشيخ تميم حمد آل ثاني، ورئيس الفيفا السيد جياني إنفانتينو، شكراً لقيادة قطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم على السماح لي بأن أكون جزءاً من التاريخ، يشرفني ذلك”.

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وإضافة إلى إشرافه على حفل افتتاح كأس العالم في نسخته 22، المقام في العاصمة القطرية الدوحة، فقد قام ريدوان بالإشراف على وتوزيع جميع الأغاني التي أصدرت من أجل هذا الحدث الكروي العالمي.

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أغاني كأس العالم قطر 2022

ولأول مرة في تاريخ المونديال، فقد تم إصدار ألبوم غنائي كامل لأغاني المونديال، برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ تعامل فيها ريدوان مع فنانين من عدة دول، من مختلف قارات العالم.

ريدوان المغربي الذي شرف المغاربة في حفل إفتتاح كأس العالم قطر أمام أنظار العالم وريدوان هو المدير التنفيدي للإبداع الترفيهي لدى فيفا pic.twitter.com/3q3CdiwLtE — 🇲🇦 mhamed (@marocexpresse) November 21, 2022

ومن بين الأغاني التي أشرف عليها ريدوان أغنية “ارحبو” في النسخة العربية، والأجنبية.

وأغنية “Light The Sky”، التي شارك فيها كل من نورة فتحي، وبلقيس، ومنال، ورحمة رياض.

ambaye aliimba wimbo rasmi wa tamasha la FIFA ( Fifa fan Festival), "Tukoh Taka", pamoja na Nicki Minaj na Maluma mbele ya mashabiki 60,000. Nyota wa Bollywood Nora Fatehi ameimba wimbo mwingine wa Kombe la Dunia, "Light The Sky, pic.twitter.com/mulZW4KMRi — Baritone Tz (@Kingstone_Boy) November 20, 2022

وأغنية “Tukoh Taka”، التي شارك فيها كل من اللبنانية ميريام فارس، ومالوما، ونيكي ميناج.

من هو “ريداوان” المغربي؟

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أعلن في ديسمبر 2021 تعيين المنتج المغربي العالمي نادر خياط المعروف بـ”ريدوان”، مديرا تنفيذيا مسؤولا عن الإنتاج الفني وخدمات الترفيه داخل الاتحاد.

Tukoh Taka's #1's on Anghami's Top International Chart: • Lebanon

• Morocco

• Jordan

• Qatar

• Bahrain

• Kuwait

• Libya

• Sudan — new

• Tunisia — new

• Anghami — new TOTAL: 10 #1's on Anghami. @NICKIMINAJ x @maluma x @myriamfares pic.twitter.com/W3388ubmRX — Nicki Minaj Charts (@nmcharts) November 21, 2022

ونشر الحساب الرسمي للفيفا، في ذلك الوقت، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر التعيين مرفقا بصورة للمنتج المغربي إلى جانب رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو.

📌صورة تُبكي الكراغلة العبيد 🤣😂🤣😂🤣 العالمي ريدوان رفقة امير قطر ورئيس الفيفا🇲🇦👑👍🏼♥️ pic.twitter.com/Zp1jx9y2hM — Kandisha (@drrmounir) November 20, 2022

وكتب: “ينضم المنتج والحائز على عدة جوائز ريدوان إلى فيفا كمدير تنفيذي للترفيه الإبداعي.. أوقات ممتعة لتوحيد الجهود وتقديم ترفيه مبتكر لمشجعينا. نتشارك معا الرؤية المتمثلة في جعل كرة القدم عالمية. سيكون هناك المزيد في العام الجديد!”.

وبالفعل، أظهرت الفيفا وقطر وعبر الجهود المبذولة من”ريدوان” حفلا افتتاحيا تاريخيا حضره عشرات الآلاف من المشجعين في ستاد البيت وتابعه الملايين عبر شاشات التلفزيون.

وانطلقت أمس الأحد، بطولة كأس العالم 2022 النسخة الفريدة في تاريخ البطولة منذ تدشينها بسبب الجهود القطرية الكبيرة.