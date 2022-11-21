الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

المسؤول عن الإدارة الفنية لحفل افتتاح كأس العالم

كتب فهمي الورغمي
ريدوان و أمير قطر watanserb.com
ريدوان و أمير قطر
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وطن- أشعلت لحظة استقبال المنتج المغربي العالمي نادر خياط، المعروف فنياً باسم “ريدوان“، من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو، مباشرة بعد انتهاء حفل افتتاح مونديال قطر 2022، السوشيال ميديا في المغرب.

ريدوان يلتقي أمير قطر ورئيس الفيفا

حيث وقع استقبال “ريدوان” وذلك بصفته المدير التنفيذي للترفيه الإبداعي في “الفيفا”، والمسؤول عن الإدارة الفنية لحفل الافتتاح الذي نظم في ملعب “البيت”، في القاعة الشرفية لكبار الشخصيات بالملعب الذي شهد الحفل الافتتاحي للمونديال.

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وعبَّر المنتج المغربي عن فخره وسعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، إلى جانب دولة قطر، والفيفا.

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هذا وشارك “ريدوان” مجموعة صور، من لقائه رفقة أمير قطر، ورئيس الفيفا، عبر حسابه على “إنستغرام”.

وعلق عليها قائلاً: “مع صاحب السمو حاكم قطر الشيخ تميم حمد آل ثاني، ورئيس الفيفا السيد جياني إنفانتينو، شكراً لقيادة قطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم على السماح لي بأن أكون جزءاً من التاريخ، يشرفني ذلك”.

 

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وإضافة إلى إشرافه على حفل افتتاح كأس العالم في نسخته 22، المقام في العاصمة القطرية الدوحة، فقد قام ريدوان بالإشراف على وتوزيع جميع الأغاني التي أصدرت من أجل هذا الحدث الكروي العالمي.

 

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أغاني كأس العالم قطر 2022

ولأول مرة في تاريخ المونديال، فقد تم إصدار ألبوم غنائي كامل لأغاني المونديال، برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ تعامل فيها ريدوان مع فنانين من عدة دول، من مختلف قارات العالم.

ومن بين الأغاني التي أشرف عليها ريدوان أغنية “ارحبو” في النسخة العربية، والأجنبية.

وأغنية “Light The Sky”، التي شارك فيها كل من نورة فتحي، وبلقيس، ومنال، ورحمة رياض.

وأغنية “Tukoh Taka”، التي شارك فيها كل من اللبنانية ميريام فارس، ومالوما، ونيكي ميناج.

من هو “ريداوان” المغربي؟

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أعلن في ديسمبر 2021 تعيين المنتج المغربي العالمي نادر خياط المعروف بـ”ريدوان”، مديرا تنفيذيا مسؤولا عن الإنتاج الفني وخدمات الترفيه داخل الاتحاد.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا، في ذلك الوقت، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر التعيين مرفقا بصورة للمنتج المغربي إلى جانب رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو.

وكتب: “ينضم المنتج والحائز على عدة جوائز ريدوان إلى فيفا كمدير تنفيذي للترفيه الإبداعي.. أوقات ممتعة لتوحيد الجهود وتقديم ترفيه مبتكر لمشجعينا. نتشارك معا الرؤية المتمثلة في جعل كرة القدم عالمية. سيكون هناك المزيد في العام الجديد!”.

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وبالفعل، أظهرت الفيفا وقطر وعبر الجهود المبذولة من”ريدوان” حفلا افتتاحيا تاريخيا حضره عشرات الآلاف من المشجعين في ستاد البيت وتابعه الملايين عبر شاشات التلفزيون.

وانطلقت أمس الأحد، بطولة كأس العالم 2022 النسخة الفريدة في تاريخ البطولة منذ تدشينها بسبب الجهود القطرية الكبيرة.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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