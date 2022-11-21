تشكيلة تونس ضد الدنمارك في مونديال كأس العالم 2022 قطر

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وطن- يستعد منتخب تونس لخوض أولى مبارياته في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، أمام منافسه الدنمارك، على ملعب ” استاد المدينة التعليمية”.

وستبدأ مباراة تونس ضد الدنمارك، في بطولة كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة تونس ضد الدنمارك

كما وبتوقيت دولة مصر وفلسطين عند الساعة الثالثة عصراً، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

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بينما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المرتقبة والقوية بين كلا المنتخبين.

فيديو 🎞️ أجواء و كواليس المنتخب التونسي 🇹🇳🦅 إستعدادا لكأس العالم فيفا – قطر 2022 ™ 🎬 FTF#QatarWorldCup2022 🇶🇦🏆#TeamTunisia 🌶🦅 #TeamTN 🇹🇳🫒 pic.twitter.com/eJTAe0zbxQ — Les Talents Tunisiens (@les_ltt) November 18, 2022

تشكيلة منتخب تونس ضد الدنمارك

وسيدخل المدرب التونسي جلال القادري المباراة الصعبة أمام منافسه الدنمارك، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: بشير بن سعيد، أيمن دحمان.

دفاع نسور قرطاج: محمد دراغر، بلال العيفة، ديلان برون، ياسين مرياح (علي معلول).

جلسة تصوير رسمية 📸 للمنتخب الوطني التـــونسي 🇹🇳🦅 قبل كأس العالم فيفا قطر 2022 ™#QatarWorldCup2022 🇶🇦🏆#TeamTunisia 🌶🦅 #TeamTN 🇹🇳🫒 pic.twitter.com/ZcN8HfA5jM — Les Talents Tunisiens (@les_ltt) November 18, 2022

خط الوسط: إلياس سخيري، غيلان شعلالي، عيسى العابدوني (حنبعل مجبري)، فرجاني ساسي (محمد علي بن رمضان).

كما وفي المركز الهجوم: وهبي الخزري (سيف الدين الجزيري)، يوسف المساكني (نعيم السيلتي).

معلق مباراة تونس ضد الدنمارك

وستنقل مجريات أحداث مباراة تونس والدنمارك، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على قناة (beIN Sports max 2 HD) الرياضية القطرية، وقنوات الكأس الرياضية.

كما وسيعلق على مباراة تونس ضد الدنمارك، على شبكة قنوات (beIN Sports max)، المعلق التونسي عصام الشوالي.

مجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2022

كما ويحل منتخب تونس (نسور قرطاج)، في المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة الدنمارك وفرنسا وأستراليا.

ومن الجدير بالذكر، بأن مراسم مونديال كأس العالم 2022 قطر، التي انطلقت مراسمها الأحد، ستستمر فعالياتها في ال18 من ديسمبر/ كانون الأول القادم.