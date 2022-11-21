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مونديال قطر 2022

تشكيلة تونس ضد الدنمارك في مونديال كأس العالم 2022 قطر

نسور قرطاج التونسي يستهل مشواره بمواجهة الدنمارك في دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب تونس اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب تونس اليوم
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وطن- يستعد منتخب تونس لخوض أولى مبارياته في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، أمام منافسه الدنمارك، على ملعب ” استاد المدينة التعليمية”.

وستبدأ مباراة تونس ضد الدنمارك، في بطولة كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة تونس ضد الدنمارك

كما وبتوقيت دولة مصر وفلسطين عند الساعة الثالثة عصراً، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

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بينما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المرتقبة والقوية بين كلا المنتخبين.

تشكيلة منتخب تونس ضد الدنمارك

وسيدخل المدرب التونسي جلال القادري المباراة الصعبة أمام منافسه الدنمارك، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: بشير بن سعيد، أيمن دحمان.

دفاع نسور قرطاج: محمد دراغر، بلال العيفة، ديلان برون، ياسين مرياح (علي معلول).

خط الوسط: إلياس سخيري، غيلان شعلالي، عيسى العابدوني (حنبعل مجبري)، فرجاني ساسي (محمد علي بن رمضان).

كما وفي المركز الهجوم: وهبي الخزري (سيف الدين الجزيري)، يوسف المساكني (نعيم السيلتي).

معلق مباراة تونس ضد الدنمارك

وستنقل مجريات أحداث مباراة تونس والدنمارك، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على قناة (beIN Sports max 2 HD) الرياضية القطرية، وقنوات الكأس الرياضية.

كما وسيعلق على مباراة تونس ضد الدنمارك، على شبكة قنوات (beIN Sports max)، المعلق التونسي عصام الشوالي.

مجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2022

كما ويحل منتخب تونس (نسور قرطاج)، في المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة الدنمارك وفرنسا وأستراليا.

ومن الجدير بالذكر، بأن مراسم مونديال كأس العالم 2022 قطر، التي انطلقت مراسمها الأحد، ستستمر فعالياتها في ال18 من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدروطن + صفحة منتخب الدنمارك + منتخب تونس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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