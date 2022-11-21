إنجلترا تكتسح إيران بالسداسية في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

وطن- اكتسح منتخب إنجلترا نظيره الإيراني بسداسية ثمينة مقابل هدفين، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من مونديال كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد خليفة” المونديالي.
أهداف إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022
وافتتح مهرجان أهداف منتخب إنجلترا ( الأسود الثلاثة) داخل شباك منافسه إيران، اللاعب جود بيلينغهام في الدقيقة ال35، كما وسجل بوكايو ساكا ثنائية في ال43 وال62.
هدف ايران "90+13": انجلترا 6-2 إيران#قطر2022 #كاس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@England @EnglandFootball @TeamMelliIran#ThreeLions #TeamMelli pic.twitter.com/rvIObl7NNl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
كما وأحرز رحيم ستيرلينغ الهدف الثالث مع نهاية الشوط الأول، وسجل البديل ماركوس راشفورد بعد 15 ثانية من دخوله أرضية الملعب عند الدقيقة ال71.
هدف انجلترا "90": انجلترا 6-1 إيران#قطر2022 #كاس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@England @EnglandFootball @TeamMelliIran#ThreeLions #TeamMelli pic.twitter.com/ODhkCi61BN
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
ووقع جاك غريليش الهدف السادس لمنتخب إنجلترا في الدقيقة ال90. كما وعاد منتخب إيران الهدف الثاني من بعيد، مع نهاية الثواني الأخيرة من المباراة عن طريق مهدي طارمي من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة التفوق الواضح لمنتخب إنجلترا على مجريات أحداث المباراة على صعيد الاستحواذ والتسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 79%.
هدف انجلترا "71": انجلترا 5-1 إيران#قطر2022 #كاس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@England @EnglandFootball @TeamMelliIran#ThreeLions #TeamMelli pic.twitter.com/TDVhDkBnH0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
بينما وصل عدد تسديدات منتخب إيران إلى 6 تسديدات باتجاه شباك المرمى، فيما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 21 % طيلة مجريات دقائق المباراة.
فرحة الجماهير الإنجليزية بتقدم منتخبها باستاد خليفة الدولي@England @EnglandFootball#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس pic.twitter.com/SXFnjyEY4J
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
تشكيلة منتخب إنجلترا ضد إيران
ولعب المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، المباراة أمام نظيره منتخب إيران، بتشكيلة أساسية في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، كما يلي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
دفاع إنجلترا: لوك شاو، هاري ماغواير، جون ستونز، كيران تريبير.
احصائيات مباراة #إنجلترا و #إيران @England
@EnglandFootball@TeamMelliIran#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس pic.twitter.com/QRReHAuoe9
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
خط الوسط: ديكلان رايس، جود بيليغهام، ماسون ماونت.
مركز الهجوم: رحيم ستيرلينغ، هاري كين، بوكايو ساكا.
هدف ايران "65": انجلترا 4-1 إيران#قطر2022 #كاس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@England @EnglandFootball @TeamMelliIran#ThreeLions #TeamMelli pic.twitter.com/5O4rqXbR7J
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
تشكيلة منتخب إيران ضد إنجلترا
ودخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المباراة الصعبة أمام نظيره إنجلترا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:
حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.
Point to a #ThreeLions goalscorer. pic.twitter.com/6qpsFpO74t
— England (@England) November 21, 2022
دفاع إيران: مورهارامي، بورعليغنجي، تشيشمي، حسيني، محمدي.
هدف انجلترا "62": انجلترا 4-0 إيران#قطر2022 #كاس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@England @EnglandFootball @TeamMelliIran#ThreeLions #TeamMelli pic.twitter.com/nbKiJEQ8OW
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
خط الوسط: جهانبخش، نورالهي، كريمي، حاج صافي.
مركز الهجوم: مهدي طارمي.
Enjoy that first half back home? 🫶 pic.twitter.com/vGyEAldff0
— England (@England) November 21, 2022
ويستعد منتخب إنجلترا بعد هذا الفوز لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيلتقي إيران أمام ويلز، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.