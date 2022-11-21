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مونديال قطر 2022

إنجلترا تكتسح إيران بالسداسية في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

مهرجان من الأهداف في مباراة إنجلترا وإيران في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
أهداف إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
أهداف إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022 قطر
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وطن- اكتسح منتخب إنجلترا نظيره الإيراني بسداسية ثمينة مقابل هدفين، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من مونديال كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد خليفة” المونديالي.

أهداف إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022

وافتتح مهرجان أهداف منتخب إنجلترا ( الأسود الثلاثة) داخل شباك منافسه إيران، اللاعب جود بيلينغهام في الدقيقة ال35، كما وسجل بوكايو ساكا ثنائية في ال43 وال62.

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كما وأحرز رحيم ستيرلينغ الهدف الثالث مع نهاية الشوط الأول، وسجل البديل ماركوس راشفورد بعد 15 ثانية من دخوله أرضية الملعب عند الدقيقة ال71.

ووقع جاك غريليش الهدف السادس لمنتخب إنجلترا في الدقيقة ال90. كما وعاد منتخب إيران الهدف الثاني من بعيد، مع نهاية الثواني الأخيرة من المباراة عن طريق مهدي طارمي من ركلة جزاء.

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وشهدت المباراة التفوق الواضح لمنتخب إنجلترا على مجريات أحداث المباراة على صعيد الاستحواذ والتسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 79%.

بينما وصل عدد تسديدات منتخب إيران إلى 6 تسديدات باتجاه شباك المرمى، فيما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 21 % طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة منتخب إنجلترا ضد إيران

ولعب المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، المباراة أمام نظيره منتخب إيران، بتشكيلة أساسية في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

دفاع إنجلترا: لوك شاو، هاري ماغواير، جون ستونز، كيران تريبير.

خط الوسط: ديكلان رايس، جود بيليغهام، ماسون ماونت.

مركز الهجوم: رحيم ستيرلينغ، هاري كين، بوكايو ساكا.

تشكيلة منتخب إيران ضد إنجلترا

ودخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المباراة الصعبة أمام نظيره إنجلترا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

دفاع إيران: مورهارامي، بورعليغنجي، تشيشمي، حسيني، محمدي.

خط الوسط: جهانبخش، نورالهي، كريمي، حاج صافي.

مركز الهجوم: مهدي طارمي.

ويستعد منتخب إنجلترا بعد هذا الفوز لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيلتقي إيران أمام ويلز، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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