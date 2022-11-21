الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةالهدهدأول تعليق رسمي من مصر على مصافحة السيسي وأردوغان
الهدهد

أول تعليق رسمي من مصر على مصافحة السيسي وأردوغان

أمير قطر جمع الرئيس المصري بنظيره التركي لأول مرة

كتب باسل النجار
مصافحة السيسي وأردوغان watanserb.com
مصافحة السيسي وأردوغان
- Advertisement -

وطن- علقت الرئاسة المصرية على اللقاء الذي أحدث ضجة كبيرة، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ومصافحة الرئيسين لبعضهما برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

قطر تجمع السيسي بأردوغان لأول مرة

وكان ذلك خلال حضور السيسي وأردوغان، لحفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، بدعوة رسمية من أمير قطر.

وفي بيان رسمي صدر من القاهرة قالت الرئاسة المصرية، إنه تم التوافق خلال مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بالدوحة أمس، على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

- Advertisement -

وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إنه تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي.”

أمير قطر يجمع السيسي بأردوغان ومصافحة حارة في اللقاء الأول (شاهد)

مضيفا أنه “تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين”.

- Advertisement -

يشار إلى أن الرئيسين المصري والتركي حضرا أمس، الأحد، فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 إلى جانب عدد من قادة وزعماء العالم.

كأس العالم بقطر فرصة لحل النزاعات

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح مونديال قطر 2022، وهو اللقاء الأول بين الزعيمين اللذينِ ساد الفتور علاقتهما منذ صعود السيسي للسلطة في مصر بانقلاب عسكري أدانه أردوغان.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم “فيفا-قطر 2022” بحضور عديد الزعماء حول العالم، مثل: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وكانت قطر قد دخلت في حالة من الدفء السياسي منذ ما يزيد عن سنة مع النظام المصري، بعد تدهور كبير في العلاقات وصل حدّ المُقاطعة من قبل الجانب المصري، الذي شارك السعودية والإمارات في حصار الدوحة عام 2017.

وكان الحلف الإماراتي السعودي البحريني قرّر في 2017 فرضَ حصار بري وبحري وجوي على قطر، قبل حدوث المصالحة الخليجية واتفاق العلا في السعودية.

أما على مستوى العلاقات التركية المصرية، فهي ما زالت تشهد نوعاً من الشدّ والجذب بين الطرفين، يتمحور خاصة عند محاولة إعادة بناء علاقة ثنائية بين البلدين تكون المصلحة الاقتصادية هي سيد الموقف فيها.

ويمثّل لقاء السيسي وإردوغان في الدوحة، ما يمكن أن يكون بداية فصل جديد في العلاقات بين الطرفين، يقول محللون.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

الهدهد

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

الهدهد

هذا ما فعله أمير قطر مع الملهم غانم المفتاح خلف كواليس افتتاح المونديال (شاهد)

الهدهد

هل خرج ابن سلمان من عباءة الإمارات؟.. صوره مع أمير قطر تثير جدلا

الهدهد

قصة قميص أمير قطر الوالد.. ظهر بحوزة الشيخ تميم في افتتاح المونديال

الهدهد

أمير قطر يجمع السيسي بأردوغان ومصافحة حارة في اللقاء الأول (شاهد)

الهدهد

“من قطر من بلاد العرب”.. كلمة مؤثرة للأمير تميم بافتتاح كأس العالم

الهدهد

لحظة وصول أمير قطر لاستاد البيت وما فعله مع والده لفت الأنظار (فيديو)

الهدهد

“محمد بن سلمان في قطر”.. سعوديون يحتفلون بانطلاق المونديال بعد وصفه بـ”بطولة الشواذ”

الهدهد

بعد إساءة حمد المزروعي.. رسالة من حاكم دبي لأمير قطر تثير تفاعلا

الهدهد

ظهور لافت لأمير قطر رفقة والده في جولة خاصة (شاهد)

الهدهد

أمير قطر يدعو محمد السادس لحضور حفل افتتاح كأس العالم.. مصادر تكشف ترتيبات الزيارة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بيكيه وعشيقته في صور صادمة .. غير قادرة على النظر الى وجهه! (شاهد)

حيلة شيطانية من جماهير إنجلترا لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر (شاهد)

سر “القفاز الأصفر” الذي ظهر به مورغان فريمان في افتتاح كأس العالم

مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم بجودة عالية يلا شوت

طلاق نسرين طافش رسميا.. زوجها كسر صمته وكشف ما حدث

“الرهوان”.. قصة أسطورة الفيصلي الذي رافق الأمير الحسين في قطر

حركات محمد بن سلمان اللاإرادية تحرجه في الدوحة أمام تبون (شاهد)

كاتب إماراتي استنكر رقص مريام فارس بقطر متناسيا خمارات دبي والدعارة

لاعبو إيران يصفعون نظام الملالي بما فعلوه في مونديال قطر (فيديو)

إنجلترا تكتسح إيران بالسداسية في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC