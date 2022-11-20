10 أشياء فعلتها قطر في مونديال كأس العالم 2022 أذهلت الجميع

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وطن- ليس كلامٌ من سراب، بل إنه الحقيقة والفعل على أرض الواقع لدولة قطر، التي استطاعت تنظيم مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، دون أن تتخلى عن ثقافتها ودينها وعاداتها من أجل هذا الحدث الكروي الذي سيذهل العالم بأسره.

فساعاتٌ قليلة تفصلنا، عن افتتاح مونديال كأس العالم 2022، على أرض دولة قطر، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

هذا ما فعلته قطر في مونديال كأس العالم 2022

ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، ما فعلته وستفعله دولة قطر المنظمة لمونديال كأس العام 2022، بنسخته ال22، كما يلي:

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(1) إيقاف استخدام شعارات الألوان (المثليين).

(2) إيقاف الأغاني أثناء مواعيد الصلاة.

لقطة لن تراها الا في قطر🇶🇦

ايقاف فعالية احتفالية بسبب وقت الصلاة ♥️#مونديال_قطر_2022 🔥🇶🇦 pic.twitter.com/m5fr9UWbHc — شهد بنت نصّار 🇶🇦 (@Shahed_nssar) November 19, 2022

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(3) وضعت الأحاديث النبوية في كل ركن في شوارعها، لتعريف الزوار والجماهير عن تعاليم الإسلام وسماحته وعمل الخير وحب الخير للغير.

(4) توزيع كتب بلغاتٍ الجمهور الزائر عن تاريخ العرب والمسلمين والتعريف عن الاسلام.

(5) قاموا يتغيير مؤذنين المساجد بموذنين ذو أصوات جميلة، كما وقاموا بتوصيل تلك السماعات في كل ملعب. حتى يسمع اللاعبين صوت الأذان (الأجانب) وغيرهم.

قطر تستدعي أكبر داعية إسلامي د. ذاكر نايك لإلقاء محاضرات دينية أثناء بطولة كأس العالم 2022 pic.twitter.com/jBUc4AR8do — Screen Mix (@ScreenMix) November 19, 2022

(6) وضع لافتات عن منع التدخين وشرب الكحول احتراماً لدينها وثقافة البلاد المستضيف للمونديال.

(7) منع طائرات منتخب ألمانيا من دخول دولة قطر، لأنها تحمل شعارات الألوان (المثليين)، وبالفعل تم استبدالها.

(8) جلب أشهر دعاة الإسلام، الذين كان من أبرزهم ذاكر نايك وعمر الكافي، من أجل إعطاء المحاضرات الدنية عن الإسلام خلال فترة مونديال كأس العالم 2022.

معا لنرفع علم فلسطين في كل مكان بمناسبة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ pic.twitter.com/AXqCjr3jzb — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 20, 2022

(9) اشتراط على إسرائيل بوصول 8000 مشجع فلسطيني، كما ومنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في مطار حمد الدولي. في العاصمة القطرية (الدوحة)، كما ورفع الأعلام الفلسطينية في كل الفعاليات.

أجواء خيالية في قطر في حفلات ما قبل انطلاق البطولة 🎤🎶#كأس_العالم_FIFA pic.twitter.com/eQlLduxt6Z — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 20, 2022

(10) القارئ القطري غانم المفتاح سيفتتح مونديال كأس العالم 2022، بآيات من القرآن الكريم. وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

📖 القران الكريم افتتاحية مونديال قطر 2022..

أول فقرة في أفتتاح كآس العالم، ستكون بايات قرانية كريمة، لأول مرة في تاريخ المونديال.. ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ” أفتتاح سيكون مبهر وانتصار للدين والقيم ❤️ pic.twitter.com/SjThppa6w7 — هنا مونديال كأس العالم (@mtgded) November 20, 2022

مباراة افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق صافراة بدء مراسم بطولة مونديال كأس العالم 2022، على ملعب ” استاد البيت“، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

#عالوعد اليوم🤩 نراكم في حفل افتتاح مونديال #قطر2022 في استاد البيت

🕠5.30 مساءً

تُفتح الأبواب الساعة 2 ظهراً pic.twitter.com/bdbIrl2RcZ — Road to 2022 (@roadto2022) November 20, 2022

كما وستكون ختام البطولة العالمية على ملعب “استاد لوسيل”، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.