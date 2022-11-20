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مونديال قطر 2022

10 أشياء فعلتها قطر في مونديال كأس العالم 2022 أذهلت الجميع

كل ما فعلته وستفعله قطر في مونديال كأس العالم 2022 سيفتخر به العرب وسيذهل العالم بأسره

كتب فارس أبو شيحة
كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
10 أشياء فعلتها قطر في مونديال كأس العالم 2022 قطر
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وطن- ليس كلامٌ من سراب، بل إنه الحقيقة والفعل على أرض الواقع لدولة قطر، التي استطاعت تنظيم مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، دون أن تتخلى عن ثقافتها ودينها وعاداتها من أجل هذا الحدث الكروي الذي سيذهل العالم بأسره.

فساعاتٌ قليلة تفصلنا، عن افتتاح مونديال كأس العالم 2022، على أرض دولة قطر، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

هذا ما فعلته قطر في مونديال كأس العالم 2022

ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، ما فعلته وستفعله دولة قطر المنظمة لمونديال كأس العام 2022، بنسخته ال22، كما يلي:

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(1) إيقاف استخدام شعارات الألوان (المثليين).

(2) إيقاف الأغاني أثناء مواعيد الصلاة.

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(3) وضعت الأحاديث النبوية في كل ركن في شوارعها، لتعريف الزوار والجماهير عن تعاليم الإسلام وسماحته وعمل الخير وحب الخير للغير.

(4) توزيع كتب بلغاتٍ الجمهور الزائر عن تاريخ العرب والمسلمين والتعريف عن الاسلام.

(5) قاموا يتغيير مؤذنين المساجد بموذنين ذو أصوات جميلة، كما وقاموا بتوصيل تلك السماعات في كل ملعب. حتى يسمع اللاعبين صوت الأذان (الأجانب) وغيرهم.

(6) وضع لافتات عن منع التدخين وشرب الكحول احتراماً لدينها وثقافة البلاد المستضيف للمونديال.

(7) منع طائرات منتخب ألمانيا من دخول دولة قطر، لأنها تحمل شعارات الألوان (المثليين)، وبالفعل تم استبدالها.

(8) جلب أشهر دعاة الإسلام، الذين كان من أبرزهم ذاكر نايك وعمر الكافي، من أجل إعطاء المحاضرات الدنية عن الإسلام خلال فترة مونديال كأس العالم 2022.

(9) اشتراط على إسرائيل بوصول 8000 مشجع فلسطيني، كما ومنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في مطار حمد الدولي. في العاصمة القطرية (الدوحة)، كما ورفع الأعلام الفلسطينية في كل الفعاليات.

(10) القارئ القطري غانم المفتاح سيفتتح مونديال كأس العالم 2022، بآيات من القرآن الكريم. وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مباراة افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق صافراة بدء مراسم بطولة مونديال كأس العالم 2022، على ملعب ” استاد البيت“، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

كما وستكون ختام البطولة العالمية على ملعب “استاد لوسيل”، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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