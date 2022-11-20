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حياتنا

والد ياسمين صبري يكشف أسوأ أسرارها الخاصة جداً.. وقصة زواجها الأولى! (شاهد)

كانت تفصل من الجامعة مرتين في السنة

كتب رفيف عبدالله
والد ياسمين صبري يكشف أسوأ أسرارها الخاصة جداً.. وقصة زواجها الأولى! (شاهد) watanserb.com
ياسمين صبري
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وطن– كشف والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، العديد من أسرار حياتها الشخصية، في مختلف مراحل حياتها.

زوج ياسمين صبري الأول

وتحدث أشرف صبري خلال استضافته ببرنامج “قعدة ستات”. على فضائية “القاهرة اليوم”،  عن تفاصيل زواج ياسمين صبري الأول من دكتور عيون يدعى دودي قبل دخولها مجال التمثيل وكيف جاء هذا الزواج.

وقال والد ياسمين: “قابلته لأول مرة هو وأخوه جولي في إسكندرية وقالولي عايزين نعمل مشروع. وكان باين عليهم انهم لسة صغيرين”.

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وتابع: “بعدين قابلني تاني بعدها بفترة وقالي أنا عايز أخطب ياسمين بنت حضرتك فقولتله  أهلا بيك هشوف رأيها هي. قالي هي موافقة فسألت ياسمين قالت أه طيب هو كويس ودكتور عيون وعنده مستشفى في إسكندرية فقولتلها خلاص نعمل حفلة عندنا في الجنينة على البيسين”.

وأضاف أشرف صبري: “بالفعل عملنا الحفلة وجبنا حد يعمل الأكل. وبعدها بكام شهر قالي يا عم إحنا هنتجوز وعايزين نعمل الفرح في الفور سيزون. وقالي بس لازم نبعت لبلال أخو ياسمين وفعلا بلال جه وعملنا الفرح في الفور سيزون وكنت فرحان بيها جدا وكانت في الفترة دي لسة ما دخلتش عالم التمثيل”.

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وأكد أشرف صبري إن والدة ياسمين كانت السبب في انفصالها عن “دودي”.

تربية عسكرية

وحول عدم ظهوره في الإعلام الفترة السابقة للرد على تصريحات ابنته ياسمين، قال أشرف صبري: “علشان أنا اتربيت تربية عسكرية. فأكتر حاجة بتقلقني إن أنا أتهان فأنا كنت بقول لا أنا ماعملش مداخلة أحسن يحصل منها شيء يكون بالنسبالي إهانة كبيرة.”

وأضاف: “الإحساس العادي اللي أنا بتوقعه إن لما الابن أو البنت تغلط بيروح لوالده يقول أنا آسف وخلاص كأن مفيش حاجة. لكن إحساس الإهانة للوالدين من الابن دي حاجة قاتلة ودي من أهم الأسباب اللي بتخلي الواحد يقول لا أنا هستنى وهصبر”.

وأكد والد ياسمين أنه كان متوقعا منها أن تترك المجال الفني، بسبب عدم التزامها بالعمل.

ليست ملتزمة

وقال إنه لم يستاء من نصيحة الفنان محمود عبد العزيز، لابتعاد ابنته عن الفن. وعقب: ما تضايقتش، وأنا كنت متوقع هتشتغل شوية وهتشوف حاجة تانية”.

وتابع: “ياسمين مكنتش مستقرة، لأنها أول ما بدأت كانت بتشتغل في مكتبة الإسكندرية. وكانت بتكون مضايقة أوي وبتقول ما بيعطونيش حاجة أقولها طب اتعلمي. بس أنتي لسة طالعة واحدة واحدة”.

واستطرد: “تركت العمل بعدها، واشتغلت في شركة فودافون، وكانت تزوغ. وهي مش فاهمة هما بيجيبوا مكانها إزاي من التليفون.. كانت تقولي بيكلموني يقولولي أنتِ قاعدة في النادي.. كانت تقولي هما إزاي بيعرفوا مكاني.. هي مش بتحب الالتزام.. مش بتاعة قاعدة ومكتب وشغل”.

فصل من الجامعة

كما تحدث صبري عن حياة ابنته الدراسية، وقال: “ياسمين مكنتش بتحب المذاكرة خالص.كانت في جامعة بيروت في الإسكندرية، والعميدة بتتواصل معايا بسبب غيابها عن الجامعة وتروح تلعب رياضة، وهيحصل فصل.. روحت علشان ألحق أصلح الموقف، خصوصًا أنها كانت بتتفصل مرتين في السنة”.

وحول طبيعة علاقته بابنته، قال والد ياسمين: “والدتها لم تكن متواجدة معها بشكل مستمر. وكنت حريص إني أعرف كل شيء في حياتها الخاصة. وبالفعل كانت تستشيرني في علاقاتها العاطفية”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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