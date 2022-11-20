الأحد, نوفمبر 20, 2022
الرئيسيةحياتناهيفاء وهبي بفستان شفاف ووضعيات مثيرة على "الأريكة" (شاهد)
حياتنا

هيفاء وهبي بفستان شفاف ووضعيات مثيرة على “الأريكة” (شاهد)

شبهها المتابعون بـ"بنات الليل"

كتب رفيف عبدالله
هيفاء وهبي بفستان شفاف ووضعيات مثيرة على
هيفاء وهبي
- Advertisement -

وطن– تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، بعد أزمتها في موسم الرياض، إثر انتشار صورها بدون تعديلات أو فلاتر.

واستعرضت هيفاء جسدها، بفستان قصير شفاف، بدون بطانة، باللون الفضي.

استمتع بليلتك

وظهرت الفنانة اللبنانية بالصور والفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تتخذ وضعيات مثيرة على الأريكة.

- Advertisement -

وعلقت هيفاء: “استمتع بليلتك، كنت مُشعاً”.

وعلى الرغم من محاولتها الإثارة، إلا أن هيفاء قوبلت بتعليقات تنتقد جرأتها.

نسيت أنها مسلمة

- Advertisement -

فكتب متابع: ” نحب هيفا، لكن ما يناسبها ما تقوم به، كانها فتاة ليل، نسيت انها مسلمة”.

ووافقه آخر الرأي بنفس الرأي وكتب: ” مع الأسف صور بنت ليل تشتغل بجسمها”.

وعقب آخر: ” يوما ما هذا الجسد الذي تتباهين بيه سياكله الدود وستحاسبين على شبايك فيما افنيته”.

وكتبت متابعة: ” رح تقتل حالها من وقت بين وجها والتجاعيد خلص يا عمي حلوة تقتليش حالك”.

هيفاء وهبي بدون فلاتر

وقبل حفل هيفاء وهبي الذي كان في بوليفارد قبل أسبوعين، ظهرت النجمة الجماهيرية في مؤتمر صحفي مع رئيس روتانا.

لكن الصدمة كانت في هيئة هيفاء التي ظهرت بها، وكشفت وجهها الحقيقي، الذي بدت عليه علامات الشيب واضحة. بعيداً عن إطلالتها في حفلاتها وأغانيها، والتي تكون مُعدّة بشكل سابق، وتظهرها كشابة فتية عبر المكياج وتقنيات التصوير.

هذه المرة يبدو أنّ قرب الكاميرا أو (ذوبان المكياج) بحسب وصف نشطاء، قد فضح الملامح الحقيقية لهيفاء البالغة من العمر 50 عاماً حالياً، حيث إنها من مواليد العام 1972.

وعبّرت هيفاء عن غضبها الشديد من حملة التنمر التي طالتها بعد هذا الظهور

ملامح شيطان

وأعادت هيفاء وهبي نشر صورتها التي تسببت بالتنمر، عبر خاصية “الستوري” في انستجرام. وكتبت: “شو ما بتقدروا تعملوا اعملوا أكتر، أوحش من هيك بعد ما خلق”.

وتابعت: “اللي انتوا عاملينه فيّ وفي ملامحي هو شبه نفسياتكم. هيدا لون الحقد اللي فيكم، هيدي ملامح الشياطين الي جواتكم مش ناقص غير تطلعولي أنياب، حملة تشويه فاشلة”.

وأضافت الفنانة اللبنانية: “إن كان بتعبر عن شي فهي تعبير عن أنكم ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام من أول من صور ولعب بخلقتي والباقي إنتوا عارفينه – وبالآخر بيجيك واحد بيقلك مين ديه؟ هي ديه حقيقتها؟”.

وختمت: “يا ذكر ياللي انت وغيرك بتاكلوا عيش لما تجيبوا سيرتها وللبقية تتمة”.

قبلات هيفاء وهبي وأنابيلا هلال تثير ضجة في السعودية (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هيفاء وهبي بـ”ملامح الشيطان” مجدداً وتنتظر “الأنياب”! (شاهد)

حياتنا

بعد هيفاء وهبي..موسم الرياض فضح النجوم وعمرو دياب أحرجته التجاعيد

حياتنا

أنابيلا هلال تستفتح حفلة عمرو دياب بإطلالة فاضحة (شاهد)

حياتنا

ظهور جديد لهيفاء وهبي.. ارتبكت بشدة بعد سؤال محرج على الهواء (فيديو)

الهدهد

السعودية: فيديو صادم لشاب سعودي يرقص على أغنية “بوس الواوا” لـ هيفاء وهبي!

الهدهد

“مخالفات مكبرات المساجد” تثير غضب السعوديين.. ما علاقة هيفاء وهبي؟

حياتنا

قبلات هيفاء وهبي وأنابيلا هلال تثير ضجة في السعودية (شاهد)

حياتنا

صور هيفاء وهبي في الطفولة والمراهقة تكشف شكلها الحقيقي بعد أزمة ملامحها المرعبة في الرياض!

حياتنا

فيفي عبده تكشف سبب ظهور هيفاء وهبي بملامح مشوهة في السعودية (فيديو)

حياتنا

ياسمين عز تكشف حقيقة فيديو وجه هيفاء وهبي “المشوه” وتفجر مفاجأة

حياتنا

“العرق دساس”.. ابنة هيفاء وهبي على خطى والدتها في التعري! (شاهد)

حياتنا

“المكياج ساح”.. هيفاء وهبي بملامح مرعبة في مؤتمر بالرياض

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة إنجلترا وإيران القوية في مونديال كأس العالم 2022

لماذا نشعر أحيانا برغبة في البكاء على متن الطائرة؟.. الإجابة ستدهشك

سيدة تباغت ماكرون بصفعة مؤلمة وسط حراسته (فيديو)

النيابة الجزائرية تطلب إعدام 74 متهما بقتل جمال بن إسماعيل

مؤتمر المناخ يوجه ضربة قاضية للنظام المصري.. فشل كبير وإعلام النظام يحتفي بشيء واحد

ضربة قوية بصفوف منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022

أكثر 5 أسباب شيوعًا لخفقان القلب

سعوديان يرفضان إجراء مقابلة مع قناة إسرائيلية.. وتعليق صادم من “متصهين” (شاهد)

10 أشياء فعلتها قطر في مونديال كأس العالم 2022 أذهلت الجميع

تعتبر من أهم مجوهراتها..أسرار كثيرة تحملها قلادة زفاف الملكة إليزابيث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC