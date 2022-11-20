هيفاء وهبي بفستان شفاف ووضعيات مثيرة على “الأريكة” (شاهد)

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وطن– تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، بعد أزمتها في موسم الرياض، إثر انتشار صورها بدون تعديلات أو فلاتر.

واستعرضت هيفاء جسدها، بفستان قصير شفاف، بدون بطانة، باللون الفضي.

استمتع بليلتك

وظهرت الفنانة اللبنانية بالصور والفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تتخذ وضعيات مثيرة على الأريكة.

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وعلقت هيفاء: “استمتع بليلتك، كنت مُشعاً”.

وعلى الرغم من محاولتها الإثارة، إلا أن هيفاء قوبلت بتعليقات تنتقد جرأتها.

نسيت أنها مسلمة

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فكتب متابع: ” نحب هيفا، لكن ما يناسبها ما تقوم به، كانها فتاة ليل، نسيت انها مسلمة”.

ووافقه آخر الرأي بنفس الرأي وكتب: ” مع الأسف صور بنت ليل تشتغل بجسمها”.

وعقب آخر: ” يوما ما هذا الجسد الذي تتباهين بيه سياكله الدود وستحاسبين على شبايك فيما افنيته”.

وكتبت متابعة: ” رح تقتل حالها من وقت بين وجها والتجاعيد خلص يا عمي حلوة تقتليش حالك”.

هيفاء وهبي بدون فلاتر

وقبل حفل هيفاء وهبي الذي كان في بوليفارد قبل أسبوعين، ظهرت النجمة الجماهيرية في مؤتمر صحفي مع رئيس روتانا.

لكن الصدمة كانت في هيئة هيفاء التي ظهرت بها، وكشفت وجهها الحقيقي، الذي بدت عليه علامات الشيب واضحة. بعيداً عن إطلالتها في حفلاتها وأغانيها، والتي تكون مُعدّة بشكل سابق، وتظهرها كشابة فتية عبر المكياج وتقنيات التصوير.

هذه المرة يبدو أنّ قرب الكاميرا أو (ذوبان المكياج) بحسب وصف نشطاء، قد فضح الملامح الحقيقية لهيفاء البالغة من العمر 50 عاماً حالياً، حيث إنها من مواليد العام 1972.

وعبّرت هيفاء عن غضبها الشديد من حملة التنمر التي طالتها بعد هذا الظهور

ملامح شيطان

وأعادت هيفاء وهبي نشر صورتها التي تسببت بالتنمر، عبر خاصية “الستوري” في انستجرام. وكتبت: “شو ما بتقدروا تعملوا اعملوا أكتر، أوحش من هيك بعد ما خلق”.

وتابعت: “اللي انتوا عاملينه فيّ وفي ملامحي هو شبه نفسياتكم. هيدا لون الحقد اللي فيكم، هيدي ملامح الشياطين الي جواتكم مش ناقص غير تطلعولي أنياب، حملة تشويه فاشلة”.

وأضافت الفنانة اللبنانية: “إن كان بتعبر عن شي فهي تعبير عن أنكم ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام من أول من صور ولعب بخلقتي والباقي إنتوا عارفينه – وبالآخر بيجيك واحد بيقلك مين ديه؟ هي ديه حقيقتها؟”.

وختمت: “يا ذكر ياللي انت وغيرك بتاكلوا عيش لما تجيبوا سيرتها وللبقية تتمة”.