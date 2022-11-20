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“من قطر من بلاد العرب”.. كلمة مؤثرة للأمير تميم بافتتاح كأس العالم

رحب بالعالم في دوحة الجميع

كتب باسل النجار
أمير قطر watanserb.com
أمير قطر
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وطن- افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بطولة كأس العالم 2022 من قلب استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

كلمة أمير قطر في افتتاح كأس العالم

وألقى الشيخ تميم على الحضور والعالم كلمة مؤثرة لاقت تفاعلا كبيرا، رحب في بدايتها بالجميع على أرض قطر التي حققت حلم العرب باستضافة أكبر بطولة كروية في العالم على أرض عربية.

لحظة وصول أمير قطر لاستاد البيت وما فعله مع والده لفت الأنظار (فيديو)

وقال الأمير القطري بحسب ما رصدت (وطن):”من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022، لقد عملنا ومعنا كثيرون من أجل أن تكون هذه البطولة من أنجح البطولات.”

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وتابع:”بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء وأخيرا وصلنا إلى يوم الافتتاح، اليوم الذي انتظرتموه بفارغ الصبر.”

واستطرد أمير قطر: “بدء من هذا المساء وطوال 28 يوما سوف نتابع ومعنا العالم بأسره بإذن الله المهرجان الكروي الكبير في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري.”

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وأكمل:”سوف يجتمع الناس على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر وحول الشاشات في جميع القارات للمشاركة في لحظات الإثارة ذاتها.”

وقال الشيخ تميم:”ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته.”

وتمنى الأمير الشاب لجميع الفرق المشاركة أجواء كروية رائعة وروحا رياضية عالية “ولكم جميعا قضاء وقت ملئه الفرح والتشويق والبهجة.”

واختتم:”ولتكن أياما ملهمة بالخير والأمل.. أهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع.”

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مباراة قطر والإكوادور

ويترقب عشاق كرة القدم العربية والعالمية، مشاهدة مباراة قطر، الأحد، في افتتاح مونديال كأس العالم 2022، على ملعب “استاد البيت”، في مدينة الخور شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

وستنطلق صافرة مباراة قطر والإكوادور، في افتتاح كأس العالم 2022، بنسخته ال22، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وبتوقيت دولة قطر (القاهرة) وفلسطين عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة الافتتاحية القوية والصعبة بين العنابي القطري صاحب الأرض ونظيره الإكوادور.

ويتواجد المستضيف قطر (العنابي القطري)، في المجموعة الأولى في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة السنغال وهولندا والإكوادور.

ويشار إلى أن بطولة كأس العالم 2022 قطر، التي ستنطلق فعالياتها، الأحد، ستستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، الذي يصادف اليوم الوطني لدولة قطر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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