الأحد, نوفمبر 20, 2022
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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة قطر والإكودور بث مباشر في افتتاح كأس العالم 2022

الجولة الأولى من منافسات بطولة دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة قطر والإكوادرو بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة قطر والإكوادرو بث مباشر
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وطن- يترقب عشاق كرة القدم العربية والعالمية، مشاهدة مباراة قطر بثّاً مباشراً، الأحد، في افتتاح مونديال كأس العالم 2022، على ملعب “استاد البيت”، في مدينة الخور شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

وستنطلق صافرة مباراة قطر والإكوادور، في افتتاح كأس العالم 2022، بنسخته ال22، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وبتوقيت دولة قطر (القاهرة) وفلسطين عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة الافتتاحية القوية والصعبة بين العنابي القطري صاحب الأرض ونظيره الإكوادور.

مشاهدة مباراة قطر والإكوادور بث مباشر

وستبثّ وقائع أحداث مباراة قطر والإكوادور بثّاً مباشراً، بجودة عالية وبدون تقطيع، على شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، والكأس المفتوحة بالمجان لكافة عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء دول العالم.

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كما ونرفق لكم روابط مشاهدة بث مباراة قطر والإكوادور بثاً مباشراً، بجودة عالية، على النحو الآتي:

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مجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2022 قطر

ويتواجد المستضيف قطر (العنابي القطري)، في المجموعة الأولى في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة السنغال وهولندا والإكوادور.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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