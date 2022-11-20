مشاهدة مباراة قطر والإكودور بث مباشر في افتتاح كأس العالم 2022

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وطن- يترقب عشاق كرة القدم العربية والعالمية، مشاهدة مباراة قطر بثّاً مباشراً، الأحد، في افتتاح مونديال كأس العالم 2022، على ملعب “استاد البيت”، في مدينة الخور شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

وستنطلق صافرة مباراة قطر والإكوادور، في افتتاح كأس العالم 2022، بنسخته ال22، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وبتوقيت دولة قطر (القاهرة) وفلسطين عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة الافتتاحية القوية والصعبة بين العنابي القطري صاحب الأرض ونظيره الإكوادور.

مشاهدة مباراة قطر والإكوادور بث مباشر

وستبثّ وقائع أحداث مباراة قطر والإكوادور بثّاً مباشراً، بجودة عالية وبدون تقطيع، على شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، والكأس المفتوحة بالمجان لكافة عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء دول العالم.

الحالة الجوية المتوقعة لمباراة منتخبنا الوطني 🇶🇦 اليوم 🌤️.#قطر2022#كلنا_العنابي pic.twitter.com/dJb6F3O4rY — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 20, 2022

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كما ونرفق لكم روابط مشاهدة بث مباراة قطر والإكوادور بثاً مباشراً، بجودة عالية، على النحو الآتي:

مجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2022 قطر

ويتواجد المستضيف قطر (العنابي القطري)، في المجموعة الأولى في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة السنغال وهولندا والإكوادور.

مشاهدة بث مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر ويشار إلى أن بطولة كأس العالم 2022 قطر، التي ستنطلق فعالياتها، الأحد، ستستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، الذي يصادف اليوم الوطني لدولة قطر.