الأحد, نوفمبر 20, 2022
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مؤتمر المناخ يوجه ضربة قاضية للنظام المصري.. فشل كبير وإعلام النظام يحتفي بشيء واحد

خيبة أمل عبر عنها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

كتب شيراز ماضي
نتائج مؤتمر المناخ watanserb.com
نهاية "كوب27" دون تحديد أهداف جديدة مقارنة بقمة جلاسكو العام الماضي
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وطن – في ضربة للآمال المصرية التي تعلقت بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ للخروج بنتائج إيجابية، أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، خيبة أملهما حيال النص الختامي للمؤتمر.

وأقر المشاركون في قمة المناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية “كوب 27″، بيانا ختاميا تعلق بضرورة سرعة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

ودعا البيان الختامي، إلى خفض “سريع” لانبعاثات غازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة بقمة جلاسكو العام الماضي.

غوتيريش محبط

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة مصورة، إن قمة المناخ فشلت في وضع خطة لخفض الانبعاثات بشكل جذري.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لخفض كبير للانبعاثات الآن، مؤكدا ضرورة معالجة هذا الأمر في مؤتمر المناخ.

ووصف غوتيريش القرارات المتخذة في قمة المناخ بشرم الشيخ بشكل عام بأنها “غير كافية”.

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غير أنه رحب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة، لكن من الواضح أن هذا لن يكون كافيا، وفق قوله.

وأشار إلى أن قرار إنشاء ذلك الصندوق مجرد “إشارة سياسية” كان هناك حاجة إليها لإعادة بناء الثقة.

خيبة أمل أوروبية

أما نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، فقد صرح في الجلسة الختامية للمؤتمر: “ما لدينا ليس كافيا كخطوة للأمام”.

وأضاف أن الأمر لن يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزيادة مستوى خفض انبعاثاتهم وتسريعه، معقبا: “لقد خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك”.

نهاية المؤتمر

واختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب27″، فجر الأحد، بعد مفاوضات طويلة تجاوزت بكثير الموعد المحدد.

وأقر المؤتمر، إنشاء صندوق لتعويض “الخسائر والأضرار” التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي.

وقال رئيس المؤتمر وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الجلسة الختامية، إنه تم دون اعتراض إقرار قرارين بشأن ترتيبات تمويل الخسائر والضرر عن آثار التغيرات المناخية وصندوق للمناخ الأخضر.

وفيما عبرت كل الأطراف عن خيبة أملها، إلا أن وسائل إعلام مصرية احتفت بما اعتبرته نجاح المؤتمر.

وركزت التغطية الإعلامية على جزئية “إنشاء صندوق الخسائر والأضرار”، وتم تصدير الأمر باعتباره إنجازا يكفي تحقيقه من القمة.

في حين تجاهل الإعلام الرسمي الحديث عن خيبة الأمل التي عبرت عنها الأطراف الدولية.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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