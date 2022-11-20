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حياتنا

لماذا نشعر أحيانا برغبة في البكاء على متن الطائرة؟.. الإجابة ستدهشك

النقص في الأوكسجين له سببٌ في ذلك

كتب ايمان الباجي
لماذا نشعر أحيانا برغبة في البكاء على متن الطائرة؟.. الإجابة ستدهشك watanserb.com
لماذا نشعر أحيانا برغبة في البكاء على متن الطائرة دون سبب ؟
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وطن– يؤثر الطيران كثيراََ على أجسامنا وعقولنا. وتحدث في الواقع بعض الأشياء الغريبة لأجسامنا عندما نكون على متن الطائرة، حيث يمكن أن تتأثر براعم التذوق لدينا، تجف بشرتنا ونشعر حتى بالبكاء.

غالبًا ما يتفاجأ الركاب عندما يجدون أنفسهم يشعرون بسهولة برغبة في البكاء خلال رحلة السفر، دون معرفة السبب المحدد.

ومع ذلك، هناك سبب علمي وراء هذا.

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لماذا نشعر برغبة في البكاء؟

نقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن الدكتورة راندي ماكينتوش، قولها إنه من المحتمل أن الركاب لا يدركون أن الشعور بالقلق من السفر له تأثير قوي عليهم ويمكن أن يصل بهم الأمر حتى البكاء.

هناك عوامل أخرى تلعب دورًا بالإضافة إلى التوتر.

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حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الطائرة إلى إصابة الراكب بنقص الأكسجة الخفيف أو انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم.

ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى حالة عاطفية متغيرة، والتي يمكن أن تؤدي إما إلى الشعور بالنشاط أو الانزعاج أكثر من المعتاد.

تزعم دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب بعنوان “تأثير الارتفاع على الأداء المعرفي والحالات المزاجية” أن الحالة المزاجية الأولية التي نشعر بها خلال السفر  بالطائرة هي النشاط، يليها الاكتئاب.

وتضيف الدراسة”بمرور الوقت، قد يصبح المسافر أيضًا انفعالي ويشعر بالقلق.”

إن الجمع بين كل من الضغط وتأثير الارتفاع على الجسم يخلق حالة عاطفية تجعل الركاب أكثر عرضة للبكاء.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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