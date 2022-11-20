الأحد, نوفمبر 20, 2022
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لحظة وصول أمير قطر لاستاد البيت وما فعله مع والده لفت الأنظار (فيديو)

قبل يد والده الأمير الوالد ولوح للجماهير بالتحية

كتب باسل النجار
تميم بن حمد watanserb.com
تميم بن حمد
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وطن- وثق مقطع فيديو لحظة وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لاستاد “البيت” القطري الذي يشهد الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022، وتقام عليه مباراة قطر والإكوادور.

أمير قطر في استاد البيت

الفيديو الذي بثته شبكة “بي إن سبورت” القطرية الرياضية، أظهر الشيخ تميم بن حمد وهو يدخل المقصورة الرئيسية للاستاد رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وقام الأمير القطري بتوجيه تحية حارة لكل الجماهير الحاضرة في المدرجات، والتي بادلته التحية بدورها وسط هتافات وصيحات احتفالية.

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وبعدها توجه الشيخ تميم للجلوس وسط المقصورة حيث مر بصف من زعماء العالم وقادة الدول الذين جاؤوا لحضور افتتاح كأس العالم.

هذا ما فعله أمير قطر تميم بن حمد بأحدث ظهور له داخل مطعم (شاهد)

حيث ظهر في المقصورة محمد بن راشد حاكم دبي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك الأردني عبدالله بن الحسين، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكذلك ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد سلطنة عمان، وآخرين.

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وعند وصوله إلى مكان جلوس والده، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، انحنى الأمير تميم ليحي والده ويقبل يده، في لفتة لاقت تفاعلا واسعا.

الأمير الوالد حمد بن خليفة

وكان فيديو آخر بثته “بي إن سبورت” أيضا وثق لحظة وصول أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة إلى استاد البيت ليشهد حفل الافتتاح الذي انتظره كثيرا.

ونجح الشيخ حمد في تحقيق نهضة كبيرة لقطر أثناء حكمه، وجاء تنظيم الدوحة لهذا العرس المونديالي الكبير نتاجا لمساعيه في النهضة بدولته طيلة السنوات الماضية.

افتتاح كاس العالم ومباراة قطر والإكوادور

وتبدأ خلال أقل من ساعة مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد البيت” الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج في مدينة الخور المشهورة، شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

وبطولة كأس العالم 2022، بنسختها ال22، تستضيفها دولة قطر كأول نسخة عربية في تاريخ نسخ البطولة العالمية، والأولى كذلك على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

وتزينت مدرجات استاد البيت لاستقبال المشجعين، استعداداً لحفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، ويقص منتخب قطر شريط منافسات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، على أرضه ووسط جماهيره، بمواجهة منتخب الإكوادور، والمقرر إقامتها خلال أقل من ساعة على ستاد “البيت” بمدينة الخور.

ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذى يقام فى العالم العربي، والثانى الذى يقام فى قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.

ويخوض المنتخب العنابي، منافسات مونديال 2022 ضمن منتخبات المجموعة الأولى، رفقة كل من السنغال، هولندا والإكوادرو.

ويظهر المنتخب القطرى فى منافسات كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخه.

ويتصدر كل من المعز على وأكرم عفيف قائمة المنتخب القطرى فى نهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت قائمة منتخب قطر فى المونديال على النحو التالى: سعد الشيب، مشعل برشم، يوسف حسن، بيدرو ميغيل، مصعب خضر، طارق سلمان، ، بسام الراوي، بو علام خوخي، عبدالكريم حسن، اسماعيل محمد، همام أحمد، جاسم جابر، علي أسد، عاصم مدابو، محمد وعد، سالم الهاجري، مصطفى طارق، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، نايف الحضرمي، أحمد علاء الدين، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي، محمد مونتاري، خالد منير.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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