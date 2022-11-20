لحظة وصول أمير قطر لاستاد البيت وما فعله مع والده لفت الأنظار (فيديو)

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وطن- وثق مقطع فيديو لحظة وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لاستاد “البيت” القطري الذي يشهد الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022، وتقام عليه مباراة قطر والإكوادور.

أمير قطر في استاد البيت

الفيديو الذي بثته شبكة “بي إن سبورت” القطرية الرياضية، أظهر الشيخ تميم بن حمد وهو يدخل المقصورة الرئيسية للاستاد رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وقام الأمير القطري بتوجيه تحية حارة لكل الجماهير الحاضرة في المدرجات، والتي بادلته التحية بدورها وسط هتافات وصيحات احتفالية.

وصول سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى استاد البيت 📦 اشترك الآن 👇

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🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1

📱 https://t.co/alkogGtHdW #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 #WorldCup | #WorldCup2022 pic.twitter.com/rk94Qi2k28 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2022

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وبعدها توجه الشيخ تميم للجلوس وسط المقصورة حيث مر بصف من زعماء العالم وقادة الدول الذين جاؤوا لحضور افتتاح كأس العالم.

حيث ظهر في المقصورة محمد بن راشد حاكم دبي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك الأردني عبدالله بن الحسين، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكذلك ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد سلطنة عمان، وآخرين.

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وعند وصوله إلى مكان جلوس والده، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، انحنى الأمير تميم ليحي والده ويقبل يده، في لفتة لاقت تفاعلا واسعا.

الأمير الوالد حمد بن خليفة

وكان فيديو آخر بثته “بي إن سبورت” أيضا وثق لحظة وصول أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة إلى استاد البيت ليشهد حفل الافتتاح الذي انتظره كثيرا.

ونجح الشيخ حمد في تحقيق نهضة كبيرة لقطر أثناء حكمه، وجاء تنظيم الدوحة لهذا العرس المونديالي الكبير نتاجا لمساعيه في النهضة بدولته طيلة السنوات الماضية.

وصول صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى استاد البيت لحضور افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 📦 اشترك الآن 👇

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🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1

📱 https://t.co/alkogGtHdW #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 pic.twitter.com/iJveGSDW8V — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2022

افتتاح كاس العالم ومباراة قطر والإكوادور

وتبدأ خلال أقل من ساعة مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد البيت” الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج في مدينة الخور المشهورة، شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

وبطولة كأس العالم 2022، بنسختها ال22، تستضيفها دولة قطر كأول نسخة عربية في تاريخ نسخ البطولة العالمية، والأولى كذلك على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

وتزينت مدرجات استاد البيت لاستقبال المشجعين، استعداداً لحفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، ويقص منتخب قطر شريط منافسات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، على أرضه ووسط جماهيره، بمواجهة منتخب الإكوادور، والمقرر إقامتها خلال أقل من ساعة على ستاد “البيت” بمدينة الخور.

ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذى يقام فى العالم العربي، والثانى الذى يقام فى قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.

ويخوض المنتخب العنابي، منافسات مونديال 2022 ضمن منتخبات المجموعة الأولى، رفقة كل من السنغال، هولندا والإكوادرو.

ويظهر المنتخب القطرى فى منافسات كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخه.

ويتصدر كل من المعز على وأكرم عفيف قائمة المنتخب القطرى فى نهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت قائمة منتخب قطر فى المونديال على النحو التالى: سعد الشيب، مشعل برشم، يوسف حسن، بيدرو ميغيل، مصعب خضر، طارق سلمان، ، بسام الراوي، بو علام خوخي، عبدالكريم حسن، اسماعيل محمد، همام أحمد، جاسم جابر، علي أسد، عاصم مدابو، محمد وعد، سالم الهاجري، مصطفى طارق، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، نايف الحضرمي، أحمد علاء الدين، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي، محمد مونتاري، خالد منير.