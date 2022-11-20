كمال أبو رية يكشف طبيعة علاقته بـ”نرمين الفقي”.. هل تقبل به زوجاً؟ (فيديو)

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وطن– نفى الفنان المصري كمال أبو رية، ما تردد من أنباء حول زواجه من مواطنته الفنانة نرمين الفقي.

أخت عزيزة

وقال كمال أبو رية خلال استضافته في برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “قالوا كده كتير. هو أصل السوشيال بيكون معندهمش لا قرائن ولا دلائل. يعني أنا هتجوز نرمين الفقي، طيب معملناش فرح؟، طب معملناش حفلة صغيرة كده طيب؟”.

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وحول علاقته بنرمين الفقي، أوضح أبو رية: “نرمين أخت وصديقة وزميلة عزيزة. وإحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، وإحنا جيران فعلا، وأنا يمكن ترددت في بعض المناسبات كتير يعني. فهم شافوا كده، يعني في ناس تقابلني تقولي يعني دي إشاعة يا أستاذ كمال، فاقوله آه، فيقولي يا خسارة”.

وقاطعته ياسمين عز قائلة: “الناس بتتمنالك الخير ونرمين جميلة برضه.. أطلبهالك عالهوا؟”. فرد أبو رية: “ماشي، قوليلها”.

مرتاح بلا مرأة

وأكد أبو رية أنه يستطيع أن يعيش بدون مرأة. وقال: “أقدر أعيش من غير الست وجربت ولقتني مرتاح”.

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وتابع: “ليا صديقة في حياتي بدردش معاها وباخد رأيها. وأحيانا الأصدقاء بيكونوا أكثر شفافية من القريبين زي الزوجة كدة”.

وأردف: “طبيعة الست المصرية مضحية وبتحب ولادها.. فمجرد ما بتتجوز بيكون كل اللي شغلها الولاد فبتنسى نفسها وبتنسى جوزها”.

وحول تعدد الزوجات، قال كمال أبو رية: “مبحبش تعدد الزوجات. ولو الست مهملة في حق زوجها المفروض يستوعبها ويكسر الحاجز. ده مثلا أنه يروح يتفسح ويرجعلها تاني”.

سر الشباب

وكشف أبو رية سر شبابه قائلا: “أنه في الفترة الأخيرة حسيت أن الواحد كبر. والذكر الدائم لربنا حلو ونشكره ونسبحه وندعيه دايم أنه يحافظ علينا”.

وعقب: “السن مجرد رقم في البطاقة ومش حاسس بكبر السن. وده يرجع لأن روحي حلوة دايما وحياتي وسهلة وبسيطة ومش حاسس إني كبير”.

أما حول النظام الغذائي والرياضي، قال أبو رية: ” سر شبابي إني كنت متربي في بلد فلاحين في دمياط. وكنت باكل سمك كتير عشان كدا تلاقيني شباب والبحر كان مجاور لينا”.