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علاء مبارك يهاجم قطر في أول أيام المونديال

زعم أنها ركبت موجة "الخريف العربي" وتبنت مشروعاً هداماً

كتب خالد الأحمد
علاء مبارك watanserb.com
علاء مبارك
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وطن- لم يترك علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل فرصة استضافة قطر لكأس العالم فهاجمها متهماً إياها بدعم الإرهاب وتفتيت المنطقة وتبنت مشروعاً هداماً حسب زعمه.

وقال مبارك في تغريدة على صفحته الرسمية في “تويتر”: “نجاح كبير نفتخر به جميعا باستضافة أول مونديال على أرض عربية ،قطر؛ لكن لن ننسى أنها ركبت موجة الخريف العربى وتبنت مشروعاً هداماً لتفتيت المنطقة من الداخل وتضليل الرأي العام عبر أعلامها ودورها في دعم جماعة إرهابية”.

وزعم مبارك أن قطر “كانت ملاذاً لهم بعد هروبهم كما تورطت فى قضية التخابر”

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جدل واسع

وتسببت تغريدة مبارك الابن في جدل واسع بمواقع التواصل، بين مهاجم ومدافع وساخر، حيث علق صبري عليمي :”الشيطان يعظ طيب متعملوا مبادرة كده وترجعوا الاراضي والفلوس اللي مش من حقكم للبلد وساعتها هنتقبل منكم كل النصايح”وقالت”جولي مبارك “:”أنت لسه عايش فى وهم الفلوس 😀 خليك مستنى ومش لازم تسمع نصيحه الجهل نعمه ليك”

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وعقب آخر مخاطباً “علاء مبارك”: ” السيد والد حضرتك أفسد الحياة السياسية في مصر وقضى على أي صوت حر فيها للدرجة التي أصبح معها مجرد وصول صوت المعارضة للتلفزيون حدث خطير يمثل تهديد لاستقرار الدولة”.

وعلق صاحب حساب باسم “مارد” :بسخرية:”أعتقد لو كان الوالد لسه عايش كان زمانه بيحضر المونديال وانت مش قادر تكتب الكلمتين دول”.في إشارة إلى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح كأس العالم في قطر.

وقال “عبد الله”مخاطباً علاء مبارك”:”كل ده عشان الثورة الي قامت ضد باباك .. ربنا يرحموا الشعب مش هيفضل عبيد ياسي علاء ” وأضاف :”قطر ملهاش دعوة بكلامك وياريت بدل الحقد تتعلموا منها عشان تقدروا تبنوا دولة توصل لربع الي وصلته قطر” ..

وعقب “شادي جاهين”:”شوف قطر بقت فين، وبسبب ابوك بقينا فين !”.

وقال ” محمد دنيا “:”بلاش تقليب أحسن يطلعولك المليارات إللي في سويسرا

وهاجم “خليل العناني” مبارك قائلاً : “بطل هبل وخيابة. اللي زيك مكانه السجن وليس تويتر. ستظل ثورة يناير أشرف منك ومن أبيك وأخيك. إذا بليتم فاستتروا.

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وقال “ماهر عبد الرحيم” بنبرة سخرية :”روح شوفلك زاوية اندب حظك فيها واستدرك: الخريف العربي على اعتبار والدك كان حاكم الربيع العربي؛ الذي لم يظلم في وقته أحد، ولم يجع في عهده أحد..

وتابع:”الجماعة الإرهابية -كما وصفت- هي التي حكمت مصر منذ الهالك عبد الناصر؛ بالحديد والنار، والتخابر مع العدو الصهيوني”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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