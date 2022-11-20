علاء مبارك يهاجم قطر في أول أيام المونديال

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وطن- لم يترك علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل فرصة استضافة قطر لكأس العالم فهاجمها متهماً إياها بدعم الإرهاب وتفتيت المنطقة وتبنت مشروعاً هداماً حسب زعمه.

وقال مبارك في تغريدة على صفحته الرسمية في “تويتر”: “نجاح كبير نفتخر به جميعا باستضافة أول مونديال على أرض عربية ،قطر؛ لكن لن ننسى أنها ركبت موجة الخريف العربى وتبنت مشروعاً هداماً لتفتيت المنطقة من الداخل وتضليل الرأي العام عبر أعلامها ودورها في دعم جماعة إرهابية”.

وزعم مبارك أن قطر “كانت ملاذاً لهم بعد هروبهم كما تورطت فى قضية التخابر”

نجاح كبير نفتخر به جميعا بإستضافة أول مونديال على أرض عربية ،قطر؛ لكن لن ننسى انها ركبت موجة الخريف العربى وتبنت مشروعاً هداماً لتفتيت المنطقة من الداخل وتضليل الرأى العام عبر أعلامها ودورها فى دعم جماعة إرهابية وكانت ملاذاً لهم بعد هروبهم كما تورطت فى قضية التخابر .حفظ الله مصر — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 20, 2022

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جدل واسع

وتسببت تغريدة مبارك الابن في جدل واسع بمواقع التواصل، بين مهاجم ومدافع وساخر، حيث علق صبري عليمي :”الشيطان يعظ طيب متعملوا مبادرة كده وترجعوا الاراضي والفلوس اللي مش من حقكم للبلد وساعتها هنتقبل منكم كل النصايح”وقالت”جولي مبارك “:”أنت لسه عايش فى وهم الفلوس 😀 خليك مستنى ومش لازم تسمع نصيحه الجهل نعمه ليك”

انت لسه عايش فى وهم الفلوس 😀 خليك مستنى ومش لازم تسمع نصيحه الجهل نعمه ليك — luly Mubarak (@BentMubaraak) November 20, 2022

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وعقب آخر مخاطباً “علاء مبارك”: ” السيد والد حضرتك أفسد الحياة السياسية في مصر وقضى على أي صوت حر فيها للدرجة التي أصبح معها مجرد وصول صوت المعارضة للتلفزيون حدث خطير يمثل تهديد لاستقرار الدولة”.

مفيش مذيع واحد في الجزيرة قال للناس تنزل في 2011

كل اللي عملته الجزيرة انها نقلت أصوات معارضي نظام حسني مبارك للشاشة

السيد والد حضرتك أفسد الحياة السياسية في مصر وقضى على أي صوت حر فيها للدرجة التي أصبح معها مجرد وصول صوت المعارضة للتلفزيون حدث خطير يمثل تهديد لاستقرار الدولة — Miguel De Cervantes (@miguelcervantee) November 20, 2022

وعلق صاحب حساب باسم “مارد” :بسخرية:”أعتقد لو كان الوالد لسه عايش كان زمانه بيحضر المونديال وانت مش قادر تكتب الكلمتين دول”.في إشارة إلى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح كأس العالم في قطر.

اعتقد لو كان الوالد لسه عايش كان زمانه بيحضر المونديال وانت مش قادر تكتب الكلمتين دول — 🇵🇸🧞‍♂️👻مــ تويترــارد👻🧞‍♂️ (@Officalmared) November 20, 2022

وقال “عبد الله”مخاطباً علاء مبارك”:”كل ده عشان الثورة الي قامت ضد باباك .. ربنا يرحموا الشعب مش هيفضل عبيد ياسي علاء ” وأضاف :”قطر ملهاش دعوة بكلامك وياريت بدل الحقد تتعلموا منها عشان تقدروا تبنوا دولة توصل لربع الي وصلته قطر” ..

كل ده عشان الثورة الي قامت ضد باباك .. ربنا يرحموا الشعب مش هيفضل عبيد ياسي علاء ..

قطر ملهاش دعوة بكلامك وياريت بدل الحقد تتعلموا منها عشان تقدروا تبنوا دولة توصل لربع الي وصلته قطر .. تحياتي ليك وربنا يرحم باباك ويغفرله .. — عبد الله (@mulham_hoieshan) November 20, 2022

وعقب “شادي جاهين”:”شوف قطر بقت فين، وبسبب ابوك بقينا فين !”.

وقال ” محمد دنيا “:”بلاش تقليب أحسن يطلعولك المليارات إللي في سويسرا

بلاش تقليب أحسن يطلعولك المليارات إللي في سويسرا — Mohamed Donia (@Mohamed69495688) November 20, 2022

وهاجم “خليل العناني” مبارك قائلاً : “بطل هبل وخيابة. اللي زيك مكانه السجن وليس تويتر. ستظل ثورة يناير أشرف منك ومن أبيك وأخيك. إذا بليتم فاستتروا.

وقال “ماهر عبد الرحيم” بنبرة سخرية :”روح شوفلك زاوية اندب حظك فيها واستدرك: الخريف العربي على اعتبار والدك كان حاكم الربيع العربي؛ الذي لم يظلم في وقته أحد، ولم يجع في عهده أحد..

وتابع:”الجماعة الإرهابية -كما وصفت- هي التي حكمت مصر منذ الهالك عبد الناصر؛ بالحديد والنار، والتخابر مع العدو الصهيوني”.