الأحد, نوفمبر 20, 2022
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عبير الشرقاوي تهاجم قطر بسبب ميريام فارس (شاهد)

وصفت عبير الأمر بـ"الانفصام"

كتب رفيف عبدالله
عبير الشرقاوي تهاجم قطر بسبب ميريام فارس (شاهد) watanserb.com
عبير الشرقاوي
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وطن– سخرت الفنانة المصرية المعتزلة، عبير الشرقاوي، من مشاركة الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في حفل افتتاح كأس العالم بقطر.

خرباها عالآخر

وكتبت عبير الشرقاوي عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”: ” يعنى قطر جايبة ميريام فارس في الافتتاح وخرباها على الآخر. وعمالة تعمل دعاية إن ممنوع الخمرة وإن المساجد وصوت الآذان في كل حتة”.

ووصفت عبير الشرقاوي الأمر، بالانفصام قائلة: “إيه الشيزوفرينيا دي، هو أنت متدين ولا منحرف؟ ولا هو حتة من هنا وحتة من هنا وكده ينفع وكده ينفع.. حاجة تزعل والله”.

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وأثارت أغنية “توكو تاكا” الرسمية لكأس العالم 2022 المونديال، المقام في قطر، والتي شاركت بها ميريام فارس إلى جانب نيكي ميناج، ومالوما، سخرية وانتقادات واسعة.

انتقادات لميريام فارس

حيث انتقد الكثيرون ملابس ميريام فارس، واتهموها بتشويه صورة المرأة العربية، وإعادتها للصورة النمطية القديمة كراقصة في الصحراء.

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كما اتهمها البعض بالتقليد الركيك والفاشل، لحركات النجمة العالمية شاكيرا.

من جهتها، تجاهلت ميريام تلك الانتقادات والهجمة الشرسة، وقالت خلال لقائها مع برنامج et بالعربي: “صراحة مشروع كتير حلو وبقالنا 5 سنوات بنحضر له”.

كلمات أختي

وتابعت: “الرؤية الفنية كتير حلوة.. نفذنا أغنيتين ولكني كنت مقتنعة بأغنية توكو تاكا عملت اللحن العربي وعملت التوزيع بتاعه وأختي كتبتلي الكلام”.

وتابعت ميريام فارس: “كان عندي كام كلمة كنت عايزة أدخلهم في الأغنية. منهم السلام عليكم كنت عايزة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين.. يلا سوى وأقول للعالم يلا نتجمع ويجوا عندنا في الشرق العربي ويجوا على قطر ونتحد كلنا في المونديال الفيفا”.

قطر والإسلام

ومع انطلاق بطولة كأس العالم المقامة للمرة الأولى في دولة عربية (قطر)، وضعت بعض فنادق الدوحة باركود في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة.

ونشر حساب “مرسال قطر”، عبر موقع تويتر صورة الباركود، وقال إنها موضوعة في غرف الفنادق في قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء بطولة كأس العالم.

ويذهب “الباركورد” بالمتصفح لصفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتُظهر خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.

واستعانت قطر كذلك بالداعية الإسلامي الهندي الشهير ذاكر نايك في قطر، لإلقاء محاضرات تعريفية بالإسلام خلال أيام بطولة كأس العالم.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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