طفل غزاوي عائد من مدرسته ممسكا بالمصحف.. فيديو يغزو تويتر

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وطن– كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو طفل قيل إنه فلسطيني من قطاع غزة، يحمل المصحف الشريف أثناء عودته من المدرسة.

وشوهد الطفل وهو يحفظ ويراجع، أثناء عودته من المدرسة إلى منزله.

هكذا فلتكن التربية !!

طفل من غزة يراجع حفظه من القرآن في طريق عودته من المدرسة !! pic.twitter.com/YhktMwLSbG — لکی (@ly06677622) November 20, 2022

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وأظهر الفيديو، أن الطفل تم تصويره دون أن يلتفت لذلك أو يعلم أنه يتم يتصويره، قبل أن يناديه ملتقط الفيديو ويسأله عن اسمه “أحمد”، ويسأله عما يحفظه ويراجعه.

ونشر الفيديو الكاتب والداعية الفلسطيني “جهاد حلس”، الذي قال في تغريدة عبر تويتر: “طفل من غزة يراجع حفظه من القرآن في طريق عودته من المدرسة.. هكذا فلتكن التربية”.

هكذا فلتكن التربية !!

طفل من غزة يراجع حفظه من القرآن في طريق عودته من المدرسة !! pic.twitter.com/PF8CAFGHFT — جهاد حِلِّس (@jhelles) November 19, 2022

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وحرص الكثير من النشطاء سواء الفلسطينيين أو العرب، على نشر وتداول هذا المقطع القصير، مع الاحتفاء بالطفل.

هكذا فلتكن التربية !!

طفل من غزة يراجع حفظه من القرآن في طريق عودته من المدرسة !! pic.twitter.com/YhktMwLSbG — لکی (@ly06677622) November 20, 2022

هكذا فلتكن التربية 💛

طفل من غزة يراجع حفظه من القرآن في طريق عودته من المدرسة ❤️ pic.twitter.com/AeFjSOPVQ8 — هُنا غزة _ here Gaza 🇵🇸 (@here_gaza) November 19, 2022

هكذا فلتكن التربية !!

طفل من غزة يراجع حفظه من القرآن في طريق عودته من المدرسة !! pic.twitter.com/PF8CAFGHFT — جهاد حِلِّس (@jhelles) November 19, 2022

ما شاءالله تبارك الله

حفظه ربي وجعله من أهل الله وخاصته — nas nas (@alhlooo89) November 17, 2022

بارك الله فيه وأهله .. ورسّخ القرآن في قلبه .. — المهلب بن أبي صفرة 🇴🇲 (@flashkey) November 17, 2022

أطفال غزة.. من حقنا نلعب

في شأن فلسطيني آخر، نظّم عدد من الأطفال فعالية في قطاع غزة، تحت عنوان (من حقنا اللعب)، لتذكير العالم بحق الأطفال الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وقال عبيدة بدران، وهو أحد المصابين خلال عدوان إسرائيلي سابق على القطاع المحاصر، إنه يتمنى السفر خارج البلاد، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

فيما صرّح محمد الحسني، منسّق الفعالية، بأن الاحتلال الإسرائيلي سرق الفرحة والبسمة من على وجوه الأطفال الفلسطينيين.

وأضاف: “رسالتنا اليوم للعالم كله رسالة محبة و مناشدة بضرورة الالتفات إلى حقوق الفلسطينيين، وللوقوف جنبًا إلى جنب لدحر الاحتلال الإسرائيلي”.