الأحد, نوفمبر 20, 2022
الرئيسيةفيديوطفل غزاوي عائد من مدرسته ممسكا بالمصحف.. فيديو يغزو تويتر
فيديو

طفل غزاوي عائد من مدرسته ممسكا بالمصحف.. فيديو يغزو تويتر

احتفاء كبير بالطفل الفلسطيني

كتب خالد السعدي
طفل غزاوي يحفظ القرآن الكريم watanserb.com
طفل غزاوي يحفظ القرآن الكريم أثناء عودته من المدرسة
- Advertisement -

وطن– كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو طفل قيل إنه فلسطيني من قطاع غزة، يحمل المصحف الشريف أثناء عودته من المدرسة.

وشوهد الطفل وهو يحفظ ويراجع، أثناء عودته من المدرسة إلى منزله.

- Advertisement -

وأظهر الفيديو، أن الطفل تم تصويره دون أن يلتفت لذلك أو يعلم أنه يتم يتصويره، قبل أن يناديه ملتقط الفيديو ويسأله عن اسمه “أحمد”، ويسأله عما يحفظه ويراجعه.

ونشر الفيديو الكاتب والداعية الفلسطيني “جهاد حلس”، الذي قال في تغريدة عبر تويتر: “طفل من غزة يراجع حفظه من القرآن في طريق عودته من المدرسة.. هكذا فلتكن التربية”.

- Advertisement -

وحرص الكثير من النشطاء سواء الفلسطينيين أو العرب، على نشر وتداول هذا المقطع القصير، مع الاحتفاء بالطفل.

أطفال غزة.. من حقنا نلعب

في شأن فلسطيني آخر، نظّم عدد من الأطفال فعالية في قطاع غزة، تحت عنوان (من حقنا اللعب)، لتذكير العالم بحق الأطفال الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وقال عبيدة بدران، وهو أحد المصابين خلال عدوان إسرائيلي سابق على القطاع المحاصر، إنه يتمنى السفر خارج البلاد، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

فيما صرّح محمد الحسني، منسّق الفعالية، بأن الاحتلال الإسرائيلي سرق الفرحة والبسمة من على وجوه الأطفال الفلسطينيين.

وأضاف: “رسالتنا اليوم للعالم كله رسالة محبة و مناشدة بضرورة الالتفات إلى حقوق الفلسطينيين، وللوقوف جنبًا إلى جنب لدحر الاحتلال الإسرائيلي”.

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو صادم لشابين تركيين يسيئان للقرآن الكريم ويمزقانه يشعل غضب الأتراك (شاهد)

حياتنا

فيديو مؤثر جداً.. لحظة وفاة مصري أثناء صلاة الفجر في مسجد بالغردقة

الهدهد

داخلية غزة تعدم “متخابرين وقتلة” في القطاع

حياتنا

فيديو احتراق “حارق القرآن” يشعل مواقع التواصل ويثير جدلاً واسعاً!

الهدهد

لحظة وفاة مسنٍّ فلسطيني في المسجد قبل صلاة الفجر

الهدهد

كاتب إماراتي يشكك في القرآن الكريم.. وغضب شديد من “إدعاءاته”

الهدهد

“صفوة الحفّاظ”.. (581) حافظاً يسردون القرآن “غيباً” في جلسة واحدة بغزة (شاهد)

تقارير

موسى أبو مرزوق: قرار المشاركة في الحرب مع “إسرائيل” يعود للمقاومين في الميدان

الهدهد

نائب ببرلمان إيطاليا يُحرج المطبعين وقال ما عجز عنه كل نواب العرب

الهدهد

بعد مناشدتها له.. “أردوغان” يأمر باستقبال الطفلة الفلسطينية رهف سلمان للعلاج (شاهد)

الهدهد

ما دور قطر في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة؟

الهدهد

استشهاد خالد منصور.. جيش الاحتلال ينشر فيديو لكيفية قتل القيادي البارز في سرايا القدس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعرف على أبرز الزعماء الحاضرين في افتتاح كأس العالم بقطر.. بينهم السيسي وأردوغان

أصالة نصري وسر وجهها الجديد.. عامان من التحضيرات وعمليات التجميل! (شاهد)

تشكيلة منتخب السنغال أمام هولندا في كأس العالم 2022

عبير الشرقاوي تهاجم قطر بسبب ميريام فارس (شاهد)

عرين الأسود تكشف تفاصيل استدراج قوة إسرائيلية خاصة عبر كمين محكم

“محمد بن سلمان في قطر”.. سعوديون يحتفلون بانطلاق المونديال بعد وصفه بـ”بطولة الشواذ”

عراقي يقتل شقيقته الراقصة بأبشع الطُرق!

مشاهدة بث مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر على بين سبورت

كمال أبو رية يكشف طبيعة علاقته بـ”نرمين الفقي”.. هل تقبل به زوجاً؟ (فيديو)

اختبار الذكاء..هل يمكنك اكتشاف مكان التمساح في أقل من 15 ثانية فقط؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC