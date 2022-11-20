صورة لتركي آل الشيخ قبل مباراة السعودية والأرجنتين تثير تفاعلا وتذكره بالفضائح

وطن – جعل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، من نفسه مادة خصبة للسخرية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
جاء ذلك بعدما نشر صورة تُظهر حسرة مشجعي منتخب الأرجنتين، في إشارة تفاؤل منه بأن المنتخب السعودي سيفوز على راقصي التانجو في المواجهة التي تجمع بين المنتخبين يوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم.
وكتب تركي كلمة “قريبا” في منتصف الصورة، التي نشرها عبر حسابه على تويتر.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 20, 2022
سخرية واسعة من تركي
حازت تلك الصورة بسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين توقعوا هزيمة تاريخية للسعودية أمام الأرجنتين.
ونشر مغرد فيديو ساخرا من تركي آل الشيخ، أظهره يطارد اللاعبين بين شوطي المباراة بعد انتهاء الشوط الأول بتأخر الأخضر السعودي بثلاثية نظيفة.
— م💕 (@sktooon503) November 20, 2022
كما نشر ناشط صورة لحامي عرين راقصي التانجو قائلًا: “هذا حارس الأرجنتين للي حابب يشوفه .. احتمال الثلاثاء ما نشوفه”.
— فهد فقط 🇦🇪!! (@Fhd_ae) November 20, 2022
كما استذكر ناشط الهزيمة المذلة التي تكبدها السعوديون في عام مونديال 2002 عندما سقط الأخضر أمام منتخب ألمانيا بثمانية أهداف نظيفة.
وهذا المنتخب الكويتي الحمد الله السعودي دايم يشرفنا. pic.twitter.com/9im9STxL8U
— 💔.. (@ABKK0500) November 20, 2022
كما نشر مغرد مقطع فيديو يظهر لقطات من مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب روسيا في افتتاح بطولة كأس العالم 2018، والتي خسرها الأخضر 0 / 5.
الدقيقة 6 : pic.twitter.com/7Rlp5AehqY
— الهُذَلي (@e_2010_y) November 20, 2022
كما نشر مغرد فيديو شهير لتركي آل الشيخ عندما حطم الشاشة بعد هزيمة تكبدها في مباراة “بلاي ستيشن”.
هذا الاقرب ⌛️ pic.twitter.com/pF9ertBlzN
— BBC (@_ib5b) November 20, 2022
مجموعة صعبة للأخضر
ويلعب منتخب الأرجنتين أمام السعودية غدا الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.
وبعد موقعة الأرجنتين الصعبة، يلتقي الأخضر السعودي، منتخب بولندا يوم 26 نوفمبر، ويختم دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 نوفمبر.
استعداد سعودي
وقال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، إن فريقه على أتم الاستعداد لتلك البطولة الرائعة.
وأضاف: “لدينا بالفعل في هذا الفريق تسعة أو عشرة لاعبين تواجدوا في النسخة الماضية في روسيا والتي حضرت بها السعودية، لذا نمتلك عنصر الخبرة الذي يؤهلنا لتحقيق نتيجة إيجابية”.