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صورة لتركي آل الشيخ قبل مباراة السعودية والأرجنتين تثير تفاعلا وتذكره بالفضائح

الأخضر يخوض نزالا ملتهبا أمام راقصي التانجو "الثلاثاء"

كتب خالد السعدي
تركي ال الشيخ watanserb.com
رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي ال الشيخ
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وطن – جعل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، من نفسه مادة خصبة للسخرية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

جاء ذلك بعدما نشر صورة تُظهر حسرة مشجعي منتخب الأرجنتين، في إشارة تفاؤل منه بأن المنتخب السعودي سيفوز على راقصي التانجو في المواجهة التي تجمع بين المنتخبين يوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم.

وكتب تركي كلمة “قريبا” في منتصف الصورة، التي نشرها عبر حسابه على تويتر.

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سخرية واسعة من تركي

حازت تلك الصورة بسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين توقعوا هزيمة تاريخية للسعودية أمام الأرجنتين.

ونشر مغرد فيديو ساخرا من تركي آل الشيخ، أظهره يطارد اللاعبين بين شوطي المباراة بعد انتهاء الشوط الأول بتأخر الأخضر السعودي بثلاثية نظيفة.

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كما نشر ناشط صورة لحامي عرين راقصي التانجو قائلًا: “هذا حارس الأرجنتين للي حابب يشوفه .. احتمال الثلاثاء ما نشوفه”.

كما استذكر ناشط الهزيمة المذلة التي تكبدها السعوديون في عام مونديال 2002 عندما سقط الأخضر أمام منتخب ألمانيا بثمانية أهداف نظيفة.

كما نشر مغرد مقطع فيديو يظهر لقطات من مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب روسيا في افتتاح بطولة كأس العالم 2018، والتي خسرها الأخضر 0 / 5.

كما نشر مغرد فيديو شهير لتركي آل الشيخ عندما حطم الشاشة بعد هزيمة تكبدها في مباراة “بلاي ستيشن”.

مجموعة صعبة للأخضر

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام السعودية غدا الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وبعد موقعة الأرجنتين الصعبة، يلتقي الأخضر السعودي، منتخب بولندا يوم 26 نوفمبر، ويختم دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 نوفمبر.

استعداد سعودي

وقال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، إن فريقه على أتم الاستعداد لتلك البطولة الرائعة.

وأضاف: “لدينا بالفعل في هذا الفريق تسعة أو عشرة لاعبين تواجدوا في النسخة الماضية في روسيا والتي حضرت بها السعودية، لذا نمتلك عنصر الخبرة الذي يؤهلنا لتحقيق نتيجة إيجابية”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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