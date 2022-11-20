شجار بين قطري ومُشجع إكوادوري والنهاية غير متوقعة (شاهد)

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وطن- أثار مُشجع إكوادوري، حفيظة الجماهير القطرية خلال المقابلة الافتتاحية لكأس العالم التي جمعت المنتخب القطري مع نظيره الإكوادوري، بعد قيامه بحركة بأصابعه اتهم فيها قطر باستخدام الرشاوى.

قطر تخسر المقابلة الافتتاحية ضد الاكوادور

وانتهت المقابلة الافتتاحية بين قطر والاكوادور لصالح الأخير بنتيجة هدفين نظيفين، في مقابلة شهدت حضورا جماهيريا غفيرا.

وخلال المقابلة، رصدت كاميرات الجماهير في المدرجات، قيام مشجع اكوادوري باستفزاز بعض مشجعي المنتخب القطري، عبر التلويح لهم بيديه عبر فرك أصابعه في إشارة إلى أن القطريين دفعوا رشاوى إلا أنهم خسروا في مواجهة منتخب بلاده، حسب زعمه.

مشجع اكوادوري يقوم باستفزاز الجمهور القطري !!!pic.twitter.com/cDVNJnAG87 — Screen Mix (@ScreenMix) November 20, 2022

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ليتحرك أحد المشجعين القطريين، لم يستسيغ تصرف المشجع الاكوادوري، من أجل نهره عن القيام بمثل تلك التصرفات.

ورغم ما وضفه الكثيرون بـ الحركة الاستفزازية والتي غابت فيها الروح الرياضية، شارك النشطاء مقطع فيديو ظهر فيه أحد مشجعي المنتخب القطري وهو يعتذر من المشجع الاكوادوري.

المشجع القطري يتصالح مع الإكوادوري بعد أن حصل بينهم خلاف ومشادة كلامية أثناء اللقاء. #قطر_الاكوادور pic.twitter.com/TTIudzAAcV — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) November 20, 2022

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وقد تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه الفيديوهات من داخل المدرجات.

مؤكدين على الروح الرياضية التي أبداها مشجعو المنتخب القطري.

شجار بين مُشجع إكوادوري وشاب قطري

فكتب “مسعود” “برافو للمشجع القطري واحسن تعامل معه لان واضح الاكودوري يشير بي ان قطر دفعت فلوس للحكم برغم ان منتخب قطر مفيش مستوى وخلصت المباره 2-0”

برافو للمشجع القطري واحسن تعامل معه لان واضح الاكودوري يشير بي ان قطر دفعت فلوس للحكم برغم ان منتخب قطر مفيش مستوى وخلصت المباره 2-0 — MasoudAill (@MasoudAill) November 20, 2022

وقال “تركي” ” والله حنا يالعرب طيبين بزياده هو الي غلط وتروح تعتذر منه”.

والله حنا يالعرب طيبين بزياده هو الي غلط وتروح تعتذر منه — Turki 🇸🇦🇦🇷 (@vitalis_q) November 20, 2022

بينما كتب مغرد آخر إن ” أي واحد ينضغط بسرعة ولا على طول يتنرفز يتابع المباراة ف بيتهم لان راح يشوف كثير مثل الموقف.”

اي واحد ينضغط بسرعه ولا على طول يتنرفز يتابع المباراة ف بيتهم لان راح يشوف كثير مثل الموقف ذا تونا ف البدايه — سوُلو ✨ (@solo_811) November 20, 2022

ويشارك منتخب قطر، في كأس العالم 2022، للمرة الأولى في تاريخه وسيهدف لمواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه في السنوات الأخيرة، وسيطمح للذهاب بعيدًا في المونديال، رغم الخسارة الأولى في المقابلة الافتتاحية في مواجهة منتخب الاكوادور.

ويهدف المنتخب القطري إلى أن تكون مشاركته الأولى في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا جديدًا بعد إنجازاته الدولية الأخيرة، مستفيدا بعامل الأرض والجمهور.

حتى أن خسارة المقابلة الافتتاحية، بحسب بعض المحللين، يمكن أن تكون اللحظة التي تخلص بها العنابي من العبء والضغط المسلط عليه في هذه النسخة المونديالية.