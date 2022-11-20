الأحد, نوفمبر 20, 2022
الرئيسيةالهدهدشجار بين قطري ومُشجع إكوادوري والنهاية غير متوقعة (شاهد)
الهدهد

شجار بين قطري ومُشجع إكوادوري والنهاية غير متوقعة (شاهد)

الدوحة أبهرت العالم بافتتاح أسطوري لكأس العالم 2022

كتب فهمي الورغمي
شجار بين قطري ومُشجع إكوادوري watanserb.com
شجار بين قطري ومُشجع إكوادوري
- Advertisement -

وطن- أثار مُشجع إكوادوري، حفيظة الجماهير القطرية خلال المقابلة الافتتاحية لكأس العالم التي جمعت المنتخب القطري مع نظيره الإكوادوري، بعد قيامه بحركة بأصابعه اتهم فيها قطر باستخدام الرشاوى.

قطر تخسر المقابلة الافتتاحية ضد الاكوادور

وانتهت المقابلة الافتتاحية بين قطر والاكوادور لصالح الأخير بنتيجة هدفين نظيفين، في مقابلة شهدت حضورا جماهيريا غفيرا.

وخلال المقابلة، رصدت كاميرات الجماهير في المدرجات، قيام مشجع اكوادوري باستفزاز بعض مشجعي المنتخب القطري، عبر التلويح لهم بيديه عبر فرك أصابعه في إشارة إلى أن القطريين دفعوا رشاوى إلا أنهم خسروا في مواجهة منتخب بلاده، حسب زعمه.

- Advertisement -

ليتحرك أحد المشجعين القطريين، لم يستسيغ تصرف المشجع الاكوادوري، من أجل نهره عن القيام بمثل تلك التصرفات.

قطر تخسر أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 (فيديو)

ورغم ما وضفه الكثيرون بـ الحركة الاستفزازية والتي غابت فيها الروح الرياضية، شارك النشطاء مقطع فيديو ظهر فيه أحد مشجعي المنتخب القطري وهو يعتذر من المشجع الاكوادوري.

- Advertisement -

وقد تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه الفيديوهات من داخل المدرجات.

مؤكدين على الروح الرياضية التي أبداها مشجعو المنتخب القطري.

شجار بين مُشجع إكوادوري وشاب قطري

فكتب “مسعود” “برافو للمشجع القطري واحسن تعامل معه لان واضح الاكودوري يشير بي ان قطر دفعت فلوس للحكم برغم ان منتخب قطر مفيش مستوى وخلصت المباره 2-0”

وقال “تركي” ” والله حنا يالعرب طيبين بزياده هو الي غلط وتروح تعتذر منه”.

بينما كتب مغرد آخر إن ” أي واحد ينضغط بسرعة ولا على طول يتنرفز يتابع المباراة ف بيتهم لان راح يشوف كثير مثل الموقف.”

ويشارك منتخب قطر، في كأس العالم 2022، للمرة الأولى في تاريخه وسيهدف لمواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه في السنوات الأخيرة، وسيطمح للذهاب بعيدًا في المونديال، رغم الخسارة الأولى في المقابلة الافتتاحية في مواجهة منتخب الاكوادور.

ويهدف المنتخب القطري إلى أن تكون مشاركته الأولى في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا جديدًا بعد إنجازاته الدولية الأخيرة، مستفيدا بعامل الأرض والجمهور.

حتى أن خسارة المقابلة الافتتاحية، بحسب بعض المحللين، يمكن أن تكون اللحظة التي تخلص بها العنابي من العبء والضغط المسلط عليه في هذه النسخة المونديالية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الغارديان تواصل شيطنة قطر.. اتهمتها برشوة الإكوادور وشمتت بخسارتها

الهدهد

علاء مبارك يهاجم قطر في أول أيام المونديال ويتهمها بإطاحة والده

الهدهد

قصة قميص أمير قطر الوالد.. ظهر بحوزة الشيخ تميم في افتتاح المونديال

الهدهد

غانم المفتاح يلفت أنظار العالم من قطر بحواره مع مورغان فريمان (شاهد)

الهدهد

بدأها بالقرآن.. مقدمة أسطورية لأبو تريكة في افتتاح كأس العالم (شاهد)

الهدهد

“من قطر من بلاد العرب”.. كلمة مؤثرة للأمير تميم بافتتاح كأس العالم

الهدهد

أجانب يعلنون إسلامهم في قطر بحضور ذاكر نايك (فيديو)

الهدهد

حملة قطر للتعريف بالإسلام تسفر عن إسلام 558 شخصا في أسبوع واحد

الهدهد

ذاكر نايك في قطر للتعريف بالإسلام خلال كأس العالم.. ما القصة؟ (فيديو)

الهدهد

“رونالدو” يعترف: رفضت عرضاً بقيمة 364 مليون دولار من نادي سعودي!

حياتنا

“نوستراداموس الحي” يتنبأ بالفرق التي ستصل نهائي كأس العالم

تقارير

الأغلى في التاريخ..بلومبرغ: قطر أنفقت 300 مليار دولار من أجل كأس العالم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الغارديان تواصل شيطنة قطر.. اتهمتها برشوة الإكوادور وشمتت بخسارتها

علاء مبارك يهاجم قطر في أول أيام المونديال ويتهمها بإطاحة والده

محمد بن سلمان يتوشح بعلم قطر ويحتضن رئيس الجزائر (شاهد)

قصة قميص أمير قطر الوالد.. ظهر بحوزة الشيخ تميم في افتتاح المونديال

قطر تخسر أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 (فيديو)

أمير قطر يجمع السيسي بأردوغان ومصافحة حارة في اللقاء الأول (شاهد)

غانم المفتاح يلفت أنظار العالم من قطر بحواره مع مورغان فريمان (شاهد)

محمود الحسنات ينتصر لخالد الراشد ويفضح النظام السعودي بخطبة نارية

بدأها بالقرآن.. مقدمة أسطورية لأبو تريكة في افتتاح كأس العالم (شاهد)

أسباب تدفعك لشرب الماء قبل القهوة في الصباح

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC