حمد المزروعي يهاجم قطر من جديد: “افتتاح أقل من عادي”

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وطن – أثيرت موجة من السخرية من المغرد الإماراتي الشهير حمد المزروعي الذي حاول التقليل من حفل افتتاح مونديال كأس العالم الذي تستضيفه دولة قطر.

وكتب المرزوعي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “قطر لم تبهر العالم افتتاح أقل من عادي”.

قطر لم تبهر العالم افتتاح اقل من عادي … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 20, 2022

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الحقد الذي عبر عنه المزروعي في تغريدته، ارتد في وجهه بتعليقات ساخرة منه بشكل كبير من قبل نشطاء تويتر.

وربط مغردون، بين تغريدة المزروعي وفشل دولة الإمارات في مخطط تشويه قطر ومحاولة إظهارها عاجزة عن استضافة بطولة كبيرة بحجم كأس العالم.

وصلها حق معزبك ريكيhttps://t.co/TTPr0Rft90 — عيسى بن فهد 🇶🇦 #qatar2022🏆 (@eeldrbeal) November 20, 2022

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وكتب هشام: “لله در الحسد ما اعدله بدأ بصاحبه فقتله”.

لله در الحسد ما اعدله بدأ بصاحبه فقتله🤣 pic.twitter.com/SOowHgNRvo — Hisham (@AbidallahHisham) November 20, 2022

وسخر ناشط كويتي من المزروعي: “دليل انه عادي خلاك تغرد اليوم الف تغريده بعد انقطاعك عن تويتر اصلن عادي ها ووضعك جذي”، مرفقا تعليقه بصورة شخص يحرق نفسه.

دليل انه عادي خلاك تغرد اليوم الف تغريده بعد انقطاعك عن تويتر اصلن عادي ها ووضعك جذي 😂🔥 pic.twitter.com/Gt0VuYQjs0 — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) November 20, 2022

كما تفاعل ناشط بإعادة تغريدة كتبها نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد، الذي تحدث عن لحظات تاريخية عاشها بحضوره حفل افتتاح المونديال، ووصف الدوحة بأنها عاصمة الرياضة العالمية.

وكتب مغرد يصف نفسه بأنه يختلف كثيرا مع قطر: “فما عساي أن أقول …إلا شكراً قطر .. أنا أختلف كثيراً فكرياً مع قطر لكن مارأيناه كعرب أسعدنا ونومسنا وشي يبيض الوجه لو لم ينلنا من هذا شي لكن السيد المزروعي يذكرني بقول الشافعي وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عينَ السخط تبدي المساويا”.

فما عساي أن أقول …إلا شكراً قطر .. أنا أختلف كثيراً فكرياً مع قطر لكن مارأيناه كعرب أسعدنا ونومسنا وشي يبيض الوجه لو لم ينلنا من هذا شي لكن السيد المزروعي يذكرني بقول الشافعي وعين الرضا عن كل عيب كليلة

ولكن عينَ السخط تبدي المساويا pic.twitter.com/SztbJJ2dD5 — ع الشمري (@bdallha73777568) November 21, 2022

وقال علي مستغربا: “مدري وش سالفة العداء بين الاخوه في الامارات وقطر لازال التراشق الإعلامي مستمر ! رغم انتهاء الأزمة والجميع رجعوا أكثر من إخوان”.

مدري وش سالفة العداء بين الاخوه في الامارات وقطر لازال التراشق الاعلامي مستمر !

رغم انتهاء الازمه والجميع رجعوا اكثر من اخوان — علي (@LVF95) November 20, 2022

تغريدات أخرى

والزعم بأن قطر لم تبهر العالم ليست التغريدة الوحيدة التي كتبها حمد المزروعي، فقد كتب العديد من التغريدات أظهرت قدرا من الشماتة في دولة قطر، التي تستضيف المونديال.

فقال المغرد الإماراتي: “من الاخر اذا سجل منتخب قطر قول في المنديال مستعد احذف حسابي من تويتر”، في تعليق على أجواء مباراة منتخبي قطر والإكوادور التي خسرها العنابي بهدفين نظيفين.

من الاخر اذا سجل منتخب قطر قول في المنديال مستعد احذف حسابي من تويتر … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 20, 2022

كما كتب عبارات ساخرة من حفل الافتتاح في تغريدات قصيرة.

افتتاح اقل من عادي … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 20, 2022

احيه بصوت الفنانة عبلة كامل 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 20, 2022

انطلاقة المونديال.. خسارة كروية وافتتاح أسطوري

وخسر العنابي بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور، في مستهل بطولة كأس العالم المقام حاليا في الدوحة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ المنطقة العربية، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفي حفل استمر نحو نصف ساعة، أذهلت قطر أنظار العالم بحفل افتتاح أسطوري للمونديال الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية.

وعلى الرغم من حملات الأذرع الإلكترونية الإماراتية، فقد حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حفل الافتتاح، وبرفقته الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وعبر محمد بن راشد، عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لهذا الحدث العالمي الكبير.

وقال إن هذا الأمر يعد إنجازاً للمنطقة العربية عامةً، وإضافة خليجية مهمة للمشهد الرياضي العالمي، متمنياً سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التوفيق والتقدّم والازدهار.