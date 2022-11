حليمة بولند تثير غضب المغردين بفيديو غير أخلاقي مع مشجعة اكوادورية! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تسببت الإعلامية الكويتية ومشهورة سناب شات، حليمة بولند، بموجة غضب واستياء ضدها عقب لقاء أجرته مع مشجعة إكوادورية قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم في قطر، مساء الأحد.

ونشرت “بولند” عبر حسابها على “سناب شات” مقطع فيديو من داخل “استاد البيت” الذي احتضن اللقاء الافتتاحي بين منتخب قطر والإكوادور والذي انتهى بهزيمة المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد رحبت “بولند” بالمشجعة الإكوادورية باللغة الإنجليزية، قبل أن توجه لها حديثا باللغة العربية لم تفهمه، قائلة: “إن شاء الله تخسرون يا رب ونفوز عليكم”، لتطلب من المشجعة أن تقول: “إن شاء الله”، لترد عليها بالقول: “إن شاء الله”، دون أن تفهم قصدها من ذلك.

الفيديو أثار استياء وغضب المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر” باعتبار ما فعلته “بولند” غير أخلاقي، ومحاولتها استغلال جهل المشجعة الإكوادورية باللغة العربية.

وفي هذ السياق، قال مغرد: “ماحبيت الحركة ابداً كسرت المشجعة وش شعورها لو تعرف وش قالت حليمة”.

وعبر المغرد “نواف” عن استيائه مما شاهده بالقول:” ترا والله عيب ومايضحك تتكلم ب لغه ثانيه مايفهما اللي قدامك وتسوي ظريف”.

وقالت مغردة أخرى:” ما يضحك المقطع وعيب تتصرف كذا حتى لو الطرف الثاني مايفهم اللغة لابد يكون فيه احترام”.

من جانبها، قالت المغردة “ليال”:” اكرهه اللي يستخفف ب الغير عشانه م يفهم شيقول”.

أما المغرد “عيسى بن عبدالله” فقال:” والله انهم شعب متسامح يحب السلام وباين من كلامها والسعادة اللي في وجها عكس حليمه اللي طلعت بصوره شوفوني اتطنز عليها بدون ماتفهمني تراه على فكره هذا الشي يدل على انج غير مثقفه يا “اعلاميه”….

وكان منتخب الإكوادور قد افتتح مباريات كأس العالم “قطر 2022″، بالفوز على نظيره القطري صاحب الأرض والضيافة، بهدفين من دون مُقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وافتتح إينر فالنسيا التسجيل في الدقيقة الـ16 من ضربة جزاء، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ31، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0).

واستمرت نتيجة المباراة على حالها، إلى أن حقق الإكوادوريون الفوز الأول في المونديال القطري، وأصبح فالنسيا صاحب أول هدف في البطولة.

وحقق منتخب الإكوادور أول 3 نقاط له وتصدر ترتيب المجموعة الأولى، بانتظار المباراة الثانية في المجموعة نفسها التي تُقام غداً الإثنين، بين هولندا والسنغال، وتذيّل منتخب قطر الترتيب من دون نقاط.

⏱ Ecuador take the points in our first game at #Qatar2022! @adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022