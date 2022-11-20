الأحد, نوفمبر 20, 2022
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حليمة بولند تثير غضب المغردين بفيديو غير أخلاقي مع مشجعة اكوادورية! (شاهد)

حليمة بولند استهزأت بالمشجعة لجهلها باللغة العربية

كتب سالم حنفي
حليمة بولند watanserb.com
حليمة بولند تسخر من مشجعة أكوادورية
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حليمة بولند watanserb.com
حليمة بولند تسخر من مشجعة أكوادورية

وطن – تسببت الإعلامية الكويتية ومشهورة سناب شات، حليمة بولند، بموجة غضب واستياء ضدها عقب لقاء أجرته مع مشجعة إكوادورية قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم في قطر، مساء الأحد.

ونشرت “بولند” عبر حسابها على “سناب شات” مقطع فيديو من داخل “استاد البيت” الذي احتضن اللقاء الافتتاحي بين منتخب قطر والإكوادور والذي انتهى بهزيمة المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد رحبت “بولند” بالمشجعة الإكوادورية باللغة الإنجليزية، قبل أن توجه لها حديثا باللغة العربية لم تفهمه، قائلة: “إن شاء الله تخسرون يا رب ونفوز عليكم”، لتطلب من المشجعة أن تقول: “إن شاء الله”، لترد عليها بالقول: “إن شاء الله”، دون أن تفهم قصدها من ذلك.

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غضب واستياء المغردين من الفيديو

الفيديو أثار استياء وغضب المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر” باعتبار ما فعلته “بولند” غير أخلاقي، ومحاولتها استغلال جهل المشجعة الإكوادورية باللغة العربية.

وفي هذ السياق، قال مغرد: “ماحبيت الحركة ابداً كسرت المشجعة وش شعورها لو تعرف وش قالت حليمة”.

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وعبر المغرد “نواف” عن استيائه مما شاهده بالقول:” ترا والله عيب ومايضحك تتكلم ب لغه ثانيه مايفهما اللي قدامك وتسوي ظريف”.

وقالت مغردة أخرى:” ما يضحك المقطع وعيب تتصرف كذا حتى لو الطرف الثاني مايفهم اللغة لابد يكون فيه احترام”.

من جانبها، قالت المغردة “ليال”:” اكرهه اللي يستخفف ب الغير عشانه م يفهم شيقول”.

أما المغرد “عيسى بن عبدالله” فقال:” والله انهم شعب متسامح يحب السلام وباين من كلامها والسعادة اللي في وجها عكس حليمه اللي طلعت بصوره شوفوني اتطنز عليها بدون ماتفهمني تراه على فكره هذا الشي يدل على انج غير مثقفه يا “اعلاميه”….

فوز منتخب الإكوادور على منتخب قطر

وكان منتخب الإكوادور قد افتتح مباريات كأس العالم “قطر 2022″، بالفوز على نظيره القطري صاحب الأرض والضيافة، بهدفين من دون مُقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وافتتح إينر فالنسيا التسجيل في الدقيقة الـ16 من ضربة جزاء، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ31، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0).

واستمرت نتيجة المباراة على حالها، إلى أن حقق الإكوادوريون الفوز الأول في المونديال القطري، وأصبح فالنسيا صاحب أول هدف في البطولة.

وحقق منتخب الإكوادور أول 3 نقاط له وتصدر ترتيب المجموعة الأولى، بانتظار المباراة الثانية في المجموعة نفسها التي تُقام غداً الإثنين، بين هولندا والسنغال، وتذيّل منتخب قطر الترتيب من دون نقاط.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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