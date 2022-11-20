حليمة بولند تثير غضب المغردين بفيديو غير أخلاقي مع مشجعة اكوادورية! (شاهد)

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وطن – تسببت الإعلامية الكويتية ومشهورة سناب شات، حليمة بولند، بموجة غضب واستياء ضدها عقب لقاء أجرته مع مشجعة إكوادورية قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم في قطر، مساء الأحد.

ونشرت “بولند” عبر حسابها على “سناب شات” مقطع فيديو من داخل “استاد البيت” الذي احتضن اللقاء الافتتاحي بين منتخب قطر والإكوادور والذي انتهى بهزيمة المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد رحبت “بولند” بالمشجعة الإكوادورية باللغة الإنجليزية، قبل أن توجه لها حديثا باللغة العربية لم تفهمه، قائلة: “إن شاء الله تخسرون يا رب ونفوز عليكم”، لتطلب من المشجعة أن تقول: “إن شاء الله”، لترد عليها بالقول: “إن شاء الله”، دون أن تفهم قصدها من ذلك.

حليمة بولند مع مشجعة من الإكوادور 😂 pic.twitter.com/GWSje8f358 — Trend pase (@trend_pase) November 20, 2022

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غضب واستياء المغردين من الفيديو

الفيديو أثار استياء وغضب المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر” باعتبار ما فعلته “بولند” غير أخلاقي، ومحاولتها استغلال جهل المشجعة الإكوادورية باللغة العربية.

وفي هذ السياق، قال مغرد: “ماحبيت الحركة ابداً كسرت المشجعة وش شعورها لو تعرف وش قالت حليمة”.

ماحبيت الحركة ابداً

كسرت المشجعة

وش شعورها لو تعرف وش قالت حليمه — سمحّ الِمحيا (@ileef45) November 20, 2022

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وعبر المغرد “نواف” عن استيائه مما شاهده بالقول:” ترا والله عيب ومايضحك تتكلم ب لغه ثانيه مايفهما اللي قدامك وتسوي ظريف”.

ترا والله عيب ومايضحك تتكلم ب لغه ثانيه مايفهما اللي قدامك وتسوي ظريف — Nawaf (@nawafmoha0) November 20, 2022

وقالت مغردة أخرى:” ما يضحك المقطع وعيب تتصرف كذا حتى لو الطرف الثاني مايفهم اللغة لابد يكون فيه احترام”.

مايضحك المقطع وعيب تتصرف كذا حتى لو الطرف الثاني مايفهم اللغة لابد يكون فيه إحترام — _ مُخمليّہ ♡' (@m5mlyaaah) November 20, 2022

من جانبها، قالت المغردة “ليال”:” اكرهه اللي يستخفف ب الغير عشانه م يفهم شيقول”.

اكرهه اللي يستخفف ب الغير عشانه م يفهم شيقول — ليال (@layal_lla) November 20, 2022

أما المغرد “عيسى بن عبدالله” فقال:” والله انهم شعب متسامح يحب السلام وباين من كلامها والسعادة اللي في وجها عكس حليمه اللي طلعت بصوره شوفوني اتطنز عليها بدون ماتفهمني تراه على فكره هذا الشي يدل على انج غير مثقفه يا “اعلاميه”….

والله انهم شعب متسامح يحب السلام وباين من كلامها والسعادة اللي في وجها عكس حليمه اللي طلعت بصوره شوفوني اتطنز عليها بدون ماتفهمني تراه على فكره هذا الشي يدل على انج غير مثقفه يا "اعلاميه"… — عيسى بن عبدالله (@EssaAbdullaa) November 21, 2022

فوز منتخب الإكوادور على منتخب قطر

وكان منتخب الإكوادور قد افتتح مباريات كأس العالم “قطر 2022″، بالفوز على نظيره القطري صاحب الأرض والضيافة، بهدفين من دون مُقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وافتتح إينر فالنسيا التسجيل في الدقيقة الـ16 من ضربة جزاء، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ31، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0).

واستمرت نتيجة المباراة على حالها، إلى أن حقق الإكوادوريون الفوز الأول في المونديال القطري، وأصبح فالنسيا صاحب أول هدف في البطولة.

وحقق منتخب الإكوادور أول 3 نقاط له وتصدر ترتيب المجموعة الأولى، بانتظار المباراة الثانية في المجموعة نفسها التي تُقام غداً الإثنين، بين هولندا والسنغال، وتذيّل منتخب قطر الترتيب من دون نقاط.