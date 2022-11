تشكيلة إنجلترا وإيران القوية في مونديال كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة إنجلترا وإيران، حضور العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة، استعداداً للمواجهة القوية، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة إنجلترا وإيران على ملعب “استاد خليفة” المونديالي، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة السعودية وقطر.

كما وستكون بتوقيت دولة قطر وفلسطين، عند الساعة الثالثة عصراً، فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثانية مساءً بعد الظهر.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل الأحداث المرتقبة بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

وسيدخل المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، المباراة القوية في أولى مواجهات مونديال كأس العالم 2022، أمام إيران، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، آورن رامسديل.

دفاع إنجلترا: ترينت ألسكندر، كايل ووكر، هاري ماغواير، بن وايت (لوك شاو).

خط الوسط: ماسون ماونت، فيل فودين (جوردان هندرسون)، جيميس ماديسون (كالفين فيلييكس).

مركز الهجوم: هاري كين، ماركوس راشفورد، جاك غريليش (ديكلان رايس).

وسيلعب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه إنجلترا، كما يلي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند، حسين حسيني.

دفاع إيران: شجاع زاده، مجيد حسيني، إحسان صفي، ميلاد محمدي (أبو الفضل جلالي).

