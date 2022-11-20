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مونديال قطر 2022

تشكيلة إنجلترا وإيران القوية في مونديال كأس العالم 2022

أسود إنجلترا تواجه أسود فارس في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022
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وطن- تشهد تشكيلة إنجلترا وإيران، حضور العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة، استعداداً للمواجهة القوية، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة إنجلترا وإيران على ملعب “استاد خليفة” المونديالي، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة السعودية وقطر.

توقيت مباراة إنجلترا وإيران

كما وستكون بتوقيت دولة قطر وفلسطين، عند الساعة الثالثة عصراً، فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثانية مساءً بعد الظهر.

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ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل الأحداث المرتقبة بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

تشكيلة منتخب إنجلترا ضد إيران

وسيدخل المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، المباراة القوية في أولى مواجهات مونديال كأس العالم 2022، أمام إيران، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، آورن رامسديل.

دفاع إنجلترا: ترينت ألسكندر، كايل ووكر، هاري ماغواير، بن وايت (لوك شاو).

خط الوسط: ماسون ماونت، فيل فودين (جوردان هندرسون)، جيميس ماديسون (كالفين فيلييكس).

مركز الهجوم: هاري كين، ماركوس راشفورد، جاك غريليش (ديكلان رايس).

تشكيلة منتخب إيران ضد إنجلترا

وسيلعب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه إنجلترا، كما يلي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند، حسين حسيني.

دفاع إيران: شجاع زاده، مجيد حسيني، إحسان صفي، ميلاد محمدي (أبو الفضل جلالي).

خط الوسط: علي كريمي، أحمد نور اللهي، سامان قدوس، سعيد عزت اللهي.

كما وفي مركز الهجوم: مهدي طارمي، كريم أنصاري فرد (سردار أزمون).

معلق مباراة إنجلترا وإيران

وسيعلق على مباراة إنجلترا أمام إيران، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الأولى، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما ويحل منتخب إنجلترا وإيران، في المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برفقة الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

المصدروطن +صفحة منتخب إنجلترا + صفحة منتخب إيران
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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