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بعد الافتتاح.. هذا ما يتوقعه حمد بن جاسم لبطولة كأس العالم في قطر

"قطر الوفاء تتأصل اليوم في أميرها وشعبها"

كتب باسل النجار
حمد بن جاسم watanserb.com
حمد بن جاسم
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وطن- علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، على حفل افتتاح بطولة كأس العالم اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، معبرا عن ثقته بأنها ستكون بطولة ناجحة بكل المقاييس.

حمد بن جاسم: بطولة ناجحة بكل المقاييس

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مونديال قطر 2022 وألقى كلمة رحب فيها بالجميع وتمنى لجميع المشاركين حظا موفقا.

وعلق الشيخ حمد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، على أداء قطر التنظيمي في اليوم الأول للعرس المونديالي.

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وقال:”ها قد بدأت البطولة بلمسة الوفاء من القائد المفدى مع مؤسس قطر الحديثة، فقطر الوفاء تتأصل اليوم في أميرها وشعبها.”

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وتابع لافتا إلى المجهود القطري الجبار الذي بذل لأجل خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة:”نحمد الله أن تحقق لنا رؤية العمل الجاد ولا أقول الحلم.وأكرر العمل الجاد.”

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واختتم لافتا إلى ثقته بنجاح البطولة والتنظيم القطري:”واثق بأنها سوف تكون بطولة ناجحة بكل المقاييس.”

افتتاح كأس العالم 2022 في قطر

وافتتحت مساء اليوم، الأحد، منافسات بطولة كأس العالم 2022 بحضور قادة وملوك عدد كبير من دول العالم.

وأعلن الأمير تميم، انطلاق النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم والتي تستضيفها قطر بدءا من اليوم وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.

وقال أمير قطر فى كلمته بافتتاح مونديال 2022: “لتكن أيام كأس العالم ملهمة بالخير والأمل ونرحب بالعالم فى دوحة الجميع”.

وأضاف: “من قطر من بلاد العرب نرحب بالجميع فى كأس العالم”.

كما تحدث السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، باللغة العربية خلال حفل افتتاح النسخة رقم 22 من البطولة مرحباً بالضيوف.

وقال إنفانتينو: “مرحبًا بكم فى كأس عالم قطر 2022، كرة القدم توحد العالم، والآن فلنرحب بجميع الفرق وليبدأ العرض”.

وتابع أن موضوع حفل الافتتاح هو “لقاء للبشرية كلها، إذ تتيح لنا كرة القدم سد الخلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمول، وأن نلتقى كقبيلة واحدة، والأرض هي الخيمة التى نعيش فيها جميعاً”.

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وكان من المفترض أن تنطلق النهائيات يوم 21 نوفمبر بمباراة إنجلترا وويلز، لكن فيفا قرر تقديم الافتتاح يوماً واحداً لضمان أن تكون قطر فى المباراة الأولى ضد الإكوادور.

وتضمن الحفل سبعة عروض تجمع بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية وتكريم جميع الفرق 32 المشاركة في النهائيات والدول المضيفة السابقة والمتطوعين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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