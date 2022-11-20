بعد الافتتاح.. هذا ما يتوقعه حمد بن جاسم لبطولة كأس العالم في قطر

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وطن- علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، على حفل افتتاح بطولة كأس العالم اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، معبرا عن ثقته بأنها ستكون بطولة ناجحة بكل المقاييس.

حمد بن جاسم: بطولة ناجحة بكل المقاييس

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مونديال قطر 2022 وألقى كلمة رحب فيها بالجميع وتمنى لجميع المشاركين حظا موفقا.

وعلق الشيخ حمد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، على أداء قطر التنظيمي في اليوم الأول للعرس المونديالي.

ها قد بدأت البطولة بلمسة الوفاء من القائد المفدى مع مؤسس قطر الحديثة، فقطر الوفاء تتأصل اليوم في أميرها وشعبها. نحمد الله أن تحقق لنا رؤية العمل الجاد ولا أقول الحلم، وأكرر العمل الجاد، واثق بأنها سوف تكون بطولة ناجحة بكل المقاييس. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 20, 2022

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وقال:”ها قد بدأت البطولة بلمسة الوفاء من القائد المفدى مع مؤسس قطر الحديثة، فقطر الوفاء تتأصل اليوم في أميرها وشعبها.”

وتابع لافتا إلى المجهود القطري الجبار الذي بذل لأجل خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة:”نحمد الله أن تحقق لنا رؤية العمل الجاد ولا أقول الحلم.وأكرر العمل الجاد.”

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واختتم لافتا إلى ثقته بنجاح البطولة والتنظيم القطري:”واثق بأنها سوف تكون بطولة ناجحة بكل المقاييس.”

افتتاح كأس العالم 2022 في قطر

وافتتحت مساء اليوم، الأحد، منافسات بطولة كأس العالم 2022 بحضور قادة وملوك عدد كبير من دول العالم.

وأعلن الأمير تميم، انطلاق النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم والتي تستضيفها قطر بدءا من اليوم وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.

وقال أمير قطر فى كلمته بافتتاح مونديال 2022: “لتكن أيام كأس العالم ملهمة بالخير والأمل ونرحب بالعالم فى دوحة الجميع”.

وأضاف: “من قطر من بلاد العرب نرحب بالجميع فى كأس العالم”.

كما تحدث السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، باللغة العربية خلال حفل افتتاح النسخة رقم 22 من البطولة مرحباً بالضيوف.

وقال إنفانتينو: “مرحبًا بكم فى كأس عالم قطر 2022، كرة القدم توحد العالم، والآن فلنرحب بجميع الفرق وليبدأ العرض”.

وتابع أن موضوع حفل الافتتاح هو “لقاء للبشرية كلها، إذ تتيح لنا كرة القدم سد الخلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمول، وأن نلتقى كقبيلة واحدة، والأرض هي الخيمة التى نعيش فيها جميعاً”.

وكان من المفترض أن تنطلق النهائيات يوم 21 نوفمبر بمباراة إنجلترا وويلز، لكن فيفا قرر تقديم الافتتاح يوماً واحداً لضمان أن تكون قطر فى المباراة الأولى ضد الإكوادور.

وتضمن الحفل سبعة عروض تجمع بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية وتكريم جميع الفرق 32 المشاركة في النهائيات والدول المضيفة السابقة والمتطوعين.