الأحد, نوفمبر 20, 2022
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النيابة الجزائرية تطلب إعدام 74 متهما بقتل جمال بن إسماعيل

25 متهما آخرون طالبت النيابة بحبسهم

كتب خالد السعدي
قتل جمال بن إسماعيل watanserb.com
الجزائري جمال بن إسماعيل الذي قتل وأحرق حيا ومثّل بجثته
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وطن – طالبت النيابة العامة في الجزائر، إنزال عقوبة الإعدام بـ74 شخصا والسجن 10 سنوات لـ25 متهما آخرين؛ لاتهامهم بتعذيب مواطن وإحراقه حيا والتمثيل بجثته.

وارتكبت هذه الجريمة في 11 أغسطس 2021 في منطقة القبائل بعدما اتّهموه خطأ بافتعال حريق ضخم.

والمجني عليه “جمال بن إسماعيل” كان يبلغ من العمر 38 عاما، حين ذهب طوعا إلى بلدة مجاورة للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات فاشتبه بعض سكان البلدة بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريبا عن المنطقة.

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وفيما سارع الرجل إلى تسليم نفسه، إلا أن حشدا غفيرا من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وأحرقوه حيا ومثلوا بجثته.

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشوداً تطوّق سيارة الشرطة التي كان على متنها بن اسماعيل ثم سحبه من داخلها وتنهال عليه بالضرب.

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وبعد تعذيبه أُحرق حياً، فيما راح شبان يلتقطون صور “سيلفي” أمام جثته.

والمتّهمون بقتل جمال يحاكمون أمام محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر.

والأشخاص الذين طالبت النيابة بإعدامهم متهمون بارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد.

أما من تطالب النيابة بسجنهم، متهمون بالتجمهر المسلح وبث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن، من خلال تصوير الجريمة والتمثيل بجثّة القتيل ونشر صور ومقاطع فيديو لهذه الفظائع.

تقرير الطب الشرعي يوثق الجريمة

في السياق، كشف النائب العام الجزائري محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم خلال مرافعته في قضية قتل والتنكيل بجثة جمال بن اسماعيل، أن تقرير الجثة تضمن تفاصيل مؤلمة ومؤثرة للغاية لا يتقبلها عقل إنسان، نظرا لبشاعة الوقائع من جهة وطريقة القتل من جهة أخرى.

وتضمن تقرير الطبيب الشرعي، أن جمال بن إسماعيل تعرض لعدة طعنات بواسطة سكين وإصابات أخرى بليغة من رضوض وجروح عميقة كانت سببا مباشرا ورئيسيا في الوفاة.

وتعرض جسم المجني عليه للحرق بدرجات متفاوتة كانت بنسبة أكثر في الأطراف للأيدي والأرجل، وفق صحيفة النهار.

كما وثق التقرير، ثلاثة جروح على مستوى الوجه، على غرار آثار جروح عميقة على مستوى الخد الأيسر بطول 17 سم، وأخرى موازية للرقبة وتحت الذقن بطول 3 أمتار وجروح أخرى عميقة تحمل مواصفات عملية الذبح.

وتعرض الضحية لجروح أسفل الذقن بطول 7 سم من جهة الرقبة والقفص الصدري، وتحطم 5 فقرات بالقفص الصدري وتعرضه لجروح بطول 8 سم.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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