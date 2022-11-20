المنتخب القطري يدخل التاريخ برقم فريد في افتتاح كأس العالم 2022

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وطن- دخل المنتخب القطري رغم خسارته المباراة أمام الضيف الإكوادور، بهدفين نظيفين دون رد، في افتتاح كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد البيت”.

وفق إحصائيات افتتاح تاريخ نسخ مونديال كأس العالم 2022، لم يتعرض صاحب الأرض والمستضيف لهذا الحدث الكروي، للخسارة أمام المنافسين سوى العنابي القطري الذي كسر القاعدة.

خسارة المنتخب القطري في افتتاح كأس العالم 2022

ونجح منتخب الإكوادور بحصد أول 3 نقاط غالية، على حساب المنتخب القطري، بعد الخسارة بهدفين نظيفين دون رد في افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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كما وأحرز رجل المباراة الإكوادوري فالنسيا هدفين رائعين في مباراة الافتتاح، داخل شباك حارس مرمى العنابي القطري سعد الشيب.

ويعد أسطورة منتخب الإكوادور فالنسيا، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 37 هدفاً، وكذلك الهداف الإكوادوري التاريخي في مونديال كأس العالم برصيد 4 أهداف.

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كما ويعتبر الإكوادوري المخضرم فالنسيا، ثاني لاعب يسجل في نسختين مختلفين في مونديال كأس العالم.

ليلة صعبة على حارس المنتخب القطري سعد الشيب

لم تبتسم كرة القدم لحارس مرمى العنابي القطري سعد الشيب، في افتتاح كأس العالم 2022، حيث تسبب في هدف بعد عرقلته للاعب داخل منطقة الجزاء.

📸 | لقطات من مباراة منتخبنا الوطني 🇶🇦 ومنتخب الإكوادور 🇪🇨 #كلنا_العنابي #قطر2022 pic.twitter.com/J3l6iJ34o2 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 20, 2022

كما وارتكب خطأ فادح مع بداية مباراة قطر والإكوادرو في افتتاح كأس العالم 2022، إلا أن تقنية الفيديو (VAR). ألغت الهدف بداعي التسلل.

وتحصل حارس المنتخب القطري الشيب، على بطاقة صفراء، وهي أول حارس يتلقى هذه البطاقة في افتتاح كأس العالم 2022 قطر.

مباريات المنتخب القطري في كأس العالم 2022

وسيلتقي المنتخب القطري (العنابي)، أمام نظيره السنغال (أسود التيرانغا)، الجمعة، في ال25 من شهر نوفمبر/ تشرين الجاري في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات.

📸 | لقطات من مباراة منتخبنا الوطني 🇶🇦 ومنتخب الإكوادور 🇪🇨 #كلنا_العنابي#قطر2022 pic.twitter.com/WYJTbdygdD — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 20, 2022

كما وسيختتم منافسات هذا الدور بمواجهة صعبة. أمام هولندا، في ال29 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب “استاد البيت”.