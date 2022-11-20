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مونديال قطر 2022

المنتخب القطري يدخل التاريخ برقم فريد في افتتاح كأس العالم 2022

المنتخب القطري يكسر قاعدة نتيجة افتتاح مونديال كأس العالم بعد الخسارة أمام الإكوادور

كتب فارس أبو شيحة
المنتخب القطري والرقم التاريخي في افتتاح كأس العالم 2022 watanserb.com
المنتخب القطري والرقم التاريخي في افتتاح كأس العالم 2022
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وطن- دخل المنتخب القطري رغم خسارته المباراة أمام الضيف الإكوادور، بهدفين نظيفين دون رد، في افتتاح كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد البيت”.

وفق إحصائيات افتتاح تاريخ نسخ مونديال كأس العالم 2022، لم يتعرض صاحب الأرض والمستضيف لهذا الحدث الكروي، للخسارة أمام المنافسين سوى العنابي القطري الذي كسر القاعدة.

خسارة المنتخب القطري في افتتاح كأس العالم 2022

ونجح منتخب الإكوادور بحصد أول 3 نقاط غالية، على حساب المنتخب القطري، بعد الخسارة بهدفين نظيفين دون رد في افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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كما وأحرز رجل المباراة الإكوادوري فالنسيا هدفين رائعين في مباراة الافتتاح، داخل شباك حارس مرمى العنابي القطري سعد الشيب.

ويعد أسطورة منتخب الإكوادور فالنسيا، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 37 هدفاً، وكذلك الهداف الإكوادوري التاريخي في مونديال كأس العالم برصيد 4 أهداف.

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كما ويعتبر الإكوادوري المخضرم فالنسيا، ثاني لاعب يسجل في نسختين مختلفين في مونديال كأس العالم.

ليلة صعبة على حارس المنتخب القطري سعد الشيب

لم تبتسم كرة القدم لحارس مرمى العنابي القطري سعد الشيب، في افتتاح كأس العالم 2022، حيث تسبب في هدف بعد عرقلته للاعب داخل منطقة الجزاء.

كما وارتكب خطأ فادح مع بداية مباراة قطر والإكوادرو في افتتاح كأس العالم 2022، إلا أن تقنية الفيديو (VAR). ألغت الهدف بداعي التسلل.

نتائج نسخ افتتاح مونديال كأس العالم
نتائج نسخ افتتاح مونديال كأس العالم

وتحصل حارس المنتخب القطري الشيب، على بطاقة صفراء، وهي أول حارس يتلقى هذه البطاقة في افتتاح كأس العالم 2022 قطر.

مباريات المنتخب القطري في كأس العالم 2022

وسيلتقي المنتخب القطري (العنابي)، أمام نظيره السنغال (أسود التيرانغا)، الجمعة، في ال25 من شهر نوفمبر/ تشرين الجاري في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات.

كما وسيختتم منافسات هذا الدور بمواجهة صعبة. أمام هولندا، في ال29 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب “استاد البيت”.

المصدروطن +الاتحاد القطري لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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