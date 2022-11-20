اضطرابات الأكل والثقة بالنفس.. لماذا تعتبر الصحة العقلية عاملاً مهمًا لفقدان الوزن؟

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وطن-هل يمكن أن يكون النظام الغذائي كافياً لخسارة الوزن الزائد؟ قد يُطرح هذا السؤال لأن استعادة الوزن غالبًا ما تكون شائعة بعد فترة من الحرمان. لذلك، في برنامج “Bienfait pour vous”، ركز المتخصص في التغذية جيريمي غورسكي والصحفية السابقة شارلوت أريغوني، على أهمية صحتنا العقلية في التحكم في وزننا.

الوزن المثالي والجسم الرشيق؛ هذا هو هدف العديد من الأشخاص حول العالم الذين يريدون خسارة بعض الأرطال الزائدة. النظام الغذائي وزيادة الوزن واتباع نظام غذائي جديد ثم استعادة الوزن الجديدة، كل هذا يمكن أن يُؤثر على عملية إنقاص الوزن أو الرغبة في حد ذاتها.

بحسب ما نقله موقع “أورو1” الفرنسي، فإن مشكلة الوزن الزائد لا ترتبط دائمًا بعدم القدرة على اتباع نظام غذائي متوازن أو فقدان الحماس، لذلك تم التطرّق إلى هذا الموضوع من خلال برنامج Bienfait pour vous، حيث تم استضافة كل من جيريمي جورسكي المتخصص في مجال التغذية وسلوك الأكل ومؤلف كتاب “من الرأس إلى الطبق” ، وشارلوت أريغوني، الصحفية السابقة ومؤلفة كتاب “XXL SOS”.

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هذا وقد أكد المؤلفان، أن فقدان الوزن يرتبط أولاً وأخيرًا بسلامة الصحة العقلية والنفسية للشخص، لأنه غالبًا ما يمكن الاستهانة بمشاكل اضطرابات الأكل من قبل الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

وأفادت شارلوت في هذا السياق: “لقد كان وزني 62 كيلوغرامًا. لكن بعد خمس سنوات، أصبح 126 كيلوغرامًا. وعلى الرغم من محاولاتي لاتباع نظام غذائي متوازن، فإنني لم أنجح في فقدان الوزن”.

اضطرابات الأكل غير المعروفة

أوضحت شارلوت: “في كل مرة، كنت أفقد فيها بعض الوزن؛ استعيده، وفي أغلب الأحيان، كنت أستعيد وزنًا أكثر مما فقدته. لذلك كنت أفقد الحماس في كل مرة، أكون فيها متحمسة. وفي النهاية، فقدت صوابي، وبدأت بتناول مضادات الاكتئاب، كنت في حالة صحية ونفسية سيئة”.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، نقلاً عن الموقع، كان على مؤلفة كتاب “XXL SOS” استشارة العديد من متخصصي التغذية قبل اكتشاف أنها تعاني بالفعل من فرط الشهية؛ وهو اضطراب تغذية مُزمن يتميّز بالابتلاع السريعِ الخارج عن السيطرة لكمياتِ كبيرة من الغذاءِ في فترة زمنية قصيرة، يتلوها تَقَيُّؤ ذاتِيُّ التَّحْرِيْض وإسهال وفقدان للشّهية، ويكون هذا الاضطراب مصحوب بشعور بالذنبِ أو الكآبة أَو اشمئزاز الذات. ويمكن أن يؤثر اضطراب الشراهة عند تناول الطعام على أي شخص، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العِرْق، ولكن عادةً ما يبدأ في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات”.

من جهتها أضافت شارلوت أن المتخصّصةً في التغذية التي ذهبت إليها، قالت لها أنها ربما تعاني من مشكلة نفسية وراء زيادة الوزن، وهذا ما جعلها تتوجه نحو طبيبة نفسية”.

الشعور بالذنب

إذا كانت الصحفية السابقة تعاني من اضطراب في الأكل، نصح جيريمي جورسكي الأشخاص الذين يجدون صعوبة في إنقاص الوزن بالتصالح مع علاقتهم بالطعام، حيث قال: “عليك أن تتخلص من الشعور بالذنب”.

وأكّد: “نحن جميعًا بشر، نحن جميعًا نأكل، فالطعام يثير المشاعر الإيجابية أو السلبية. لذلك ينبغي أن تقبل بأن الطعام يجعلنا في معظم الأوقات سعداء حقًا”، مشددًا على أن هذا الانعكاس يمكن أن يكون مفيدًا فقط للذات وليس لفقدان الوزن.

كما أورد: “لا تتردد في التشاور مع طبيبك، حتى لو كنت خائفًا. لأن المشكلة ستظل كما هي على المدى الطويل. لذا، عليك أن تقنع نفسك وتأخذ بزمام المبادرة لتذهب لزيارة متخصص نفسي أو متخصص في التغذية”.