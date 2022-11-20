الأحد, نوفمبر 20, 2022
الرئيسيةحياتناأسباب تدفعك لشرب الماء قبل القهوة في الصباح
حياتنا

أسباب تدفعك لشرب الماء قبل القهوة في الصباح

" ينبغي أن تشرب الماء قبل القهوة في الصباح"

كتب معالي بن عمر
أسباب تدفعك لشرب الماء قبل القهوة في الصباح watanserb.com
أسباب تدفعك لشرب الماء قبل القهوة في الصباح
- Advertisement -

وطن-القهوة ضرورية في الصباح وأحيانًا نشربها بعد الغداء، لكن دائمًا ما يُصاحب فنجان القهوة كوبًا من الماء. وبحسب تقرير لموقع “مارميتون” الفرنسي، نجحت القهوة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكًا في العالم.

وفضلاً عن ذلك، فإن جرعة الكافيين تشعرك بالراحة في الصباح، بحيث تحفّز أجسامنا لبدء يوم جديد في نشاط وحيوية.

لكن، وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه يُنصح بشرب كوب من الماء قبل القهوة، وذلك لأسباب متعددة.

لماذا لا يجب أن تبدأ يومك بالقهوة؟ أخصائية تغذية توضح

- Advertisement -

في الواقع، بينما يفضّل بعض الأشخاص القهوة دون إضافة أي شيء، يحبّذ آخرون شربها مع إضافة الحليب. وعندما نشربها على شرفة أحد المقاهي، يقدم لنا النادل كوبًا من الماء. ولسائل أن يسأل ما سبب تقديم كوب الماء مع القهوة ولماذا يُنصح بشرب الماء قبل القهوة؟

فيما يلي استعرض الموقع 4 أسباب وراء شرب الماء قبل القهوة.

ينبغي شرب الماء قبل القهوة
ينبغي شرب الماء قبل القهوة

ترطيب الجسم

بعد نوم ليلة طويلة، يتراكم في الجسم الكثير من السموم. ومن أجل إيقاظ عملية التمثيل الغذائي، من المهم إعادة الترطيب. والمشروب الوحيد القادر على إعادة إحياء عملية التمثيل الغذائي؛ هو الماء. القهوة مشروب يسبب الجفاف بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكافيين. لذلك ينصح بشرب الماء قبل تحضير قهوة الصباح.

القهوة تُصبح خطيرة إذا تم شربها بهذه الطريقة

تقليل حموضة المعدة

- Advertisement -

من المعروف أن القهوة تزيد نسبة حموضة الجسم، ما يتسبب أحيانًا في حرقة المعدة أو الارتجاع أو حتى عسر الهضم. ولكن إذا شربت كوبًا من الماء قبل تناول القهوة مباشرة، فإن الماء سيخفف من حموضة المعدة ويساعد في إعادة توازن درجة الحموضة في الجسم.

تبقى أسنانك بيضاء

تزيد القهوة من اصفرار الأسنان، وإذا كنت تريد أيضًا أن تحافظ على أسنانك ناصعة البياض، فلا تنس كوب الماء. اشرب كوبًا من الماء قبل ربع ساعة من شرب أول فنجان قهوة، سيخلق الماء طبقة واقية رقيقة على المينا.

لماذا نقدم كوبًا من الماء مع القهوة؟

يحافظ على الهدوء

يؤثر هرمون الكورتيزول على عملية التمثيل الغذائي، وهو هرمون تنتجه الغدد الكظرية والذي يلعب دورًا أساسيًا في توازن الجلوكوز في الدم وإفراز السكر. ومع ذلك، عندما نستهلك القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم، ستكون عملية التمثيل الغذائي معقدة، لأن مشروب القهوة سيزيد من ظهور الكورتيزول، ما يطور التوتر والقلق لدى أكثر الأشخاص حساسية. لذلك ينصح بشرب الماء للاستفادة الكاملة من هذه الجرعة الطبيعية من الكورتيزول.

القهوة
القهوة

 

المصدرماريميتون-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

صودا الخبز والزبدة.. 7 منتجات صحية ومدهشة يمكن أن تضيفها إلى قهوتك

حياتنا

اختبار..اعرف شخصيتك الحقيقية من مشروبك المفضل!

حياتنا

لماذا لا يجب أن تبدأ يومك بالقهوة؟ أخصائية تغذية توضح

حياتنا

إذا لم تغسل القرنبيط بهذه الطريقة.. فإنك تخاطر بأكل الديدان والطفيليات

حياتنا

القهوة تُصبح خطيرة إذا تم شربها بهذه الطريقة

حياتنا

شرب القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالسرطان!

حياتنا

لماذا نقدم كوبًا من الماء مع القهوة؟

حياتنا

سبب غريب وراء تسمية العلامة التجارية نسكافيه وما نوع القهوة التي ينتجونها؟

حياتنا

حيل فعالة لتقليل استخدام الماء في الحمام وتوفير الفواتير

حياتنا

هذا المشروب يزيد من خطر تجلط الدم..احذر منه!

حياتنا

تجنب هذه العادة الخطيرة قبل النوم للحفاظ على صحة قلبك

حياتنا

هل يسبب الكافيين ارتفاع ضغط الدم؟ دراسة تجيب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بدأها بالقرآن.. مقدمة أسطورية لأبو تريكة في افتتاح كأس العالم (شاهد)

“من قطر من بلاد العرب”.. كلمة مؤثرة للأمير تميم بافتتاح كأس العالم

الحلمُ أصبح حقيقة .. قطر تُبهر العالم في حفل افتتاح كأس العالم 2022 (شاهد)

أجانب يعلنون إسلامهم في قطر بحضور ذاكر نايك (فيديو)

لحظة وصول أمير قطر لاستاد البيت وما فعله مع والده لفت الأنظار (فيديو)

5 أشياء قد تحدث لجسمك إذا بقيت جالسََا طوال اليوم

اضطرابات الأكل والثقة بالنفس.. لماذا تعتبر الصحة العقلية عاملاً مهمًا لفقدان الوزن؟

مشاهدة مباراة قطر والإكودور بث مباشر في افتتاح كأس العالم 2022

تشكيلة إنجلترا وإيران القوية في مونديال كأس العالم 2022

لماذا نشعر أحيانا برغبة في البكاء على متن الطائرة؟.. الإجابة ستدهشك

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC