أسباب تدفعك لشرب الماء قبل القهوة في الصباح

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وطن-القهوة ضرورية في الصباح وأحيانًا نشربها بعد الغداء، لكن دائمًا ما يُصاحب فنجان القهوة كوبًا من الماء. وبحسب تقرير لموقع “مارميتون” الفرنسي، نجحت القهوة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكًا في العالم.

وفضلاً عن ذلك، فإن جرعة الكافيين تشعرك بالراحة في الصباح، بحيث تحفّز أجسامنا لبدء يوم جديد في نشاط وحيوية.

لكن، وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه يُنصح بشرب كوب من الماء قبل القهوة، وذلك لأسباب متعددة.

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في الواقع، بينما يفضّل بعض الأشخاص القهوة دون إضافة أي شيء، يحبّذ آخرون شربها مع إضافة الحليب. وعندما نشربها على شرفة أحد المقاهي، يقدم لنا النادل كوبًا من الماء. ولسائل أن يسأل ما سبب تقديم كوب الماء مع القهوة ولماذا يُنصح بشرب الماء قبل القهوة؟

فيما يلي استعرض الموقع 4 أسباب وراء شرب الماء قبل القهوة.

ترطيب الجسم

بعد نوم ليلة طويلة، يتراكم في الجسم الكثير من السموم. ومن أجل إيقاظ عملية التمثيل الغذائي، من المهم إعادة الترطيب. والمشروب الوحيد القادر على إعادة إحياء عملية التمثيل الغذائي؛ هو الماء. القهوة مشروب يسبب الجفاف بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكافيين. لذلك ينصح بشرب الماء قبل تحضير قهوة الصباح.

تقليل حموضة المعدة

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من المعروف أن القهوة تزيد نسبة حموضة الجسم، ما يتسبب أحيانًا في حرقة المعدة أو الارتجاع أو حتى عسر الهضم. ولكن إذا شربت كوبًا من الماء قبل تناول القهوة مباشرة، فإن الماء سيخفف من حموضة المعدة ويساعد في إعادة توازن درجة الحموضة في الجسم.

تبقى أسنانك بيضاء

تزيد القهوة من اصفرار الأسنان، وإذا كنت تريد أيضًا أن تحافظ على أسنانك ناصعة البياض، فلا تنس كوب الماء. اشرب كوبًا من الماء قبل ربع ساعة من شرب أول فنجان قهوة، سيخلق الماء طبقة واقية رقيقة على المينا.

يحافظ على الهدوء

يؤثر هرمون الكورتيزول على عملية التمثيل الغذائي، وهو هرمون تنتجه الغدد الكظرية والذي يلعب دورًا أساسيًا في توازن الجلوكوز في الدم وإفراز السكر. ومع ذلك، عندما نستهلك القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم، ستكون عملية التمثيل الغذائي معقدة، لأن مشروب القهوة سيزيد من ظهور الكورتيزول، ما يطور التوتر والقلق لدى أكثر الأشخاص حساسية. لذلك ينصح بشرب الماء للاستفادة الكاملة من هذه الجرعة الطبيعية من الكورتيزول.