أجانب يعلنون إسلامهم في قطر بحضور ذاكر نايك (فيديو)

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وطن- تداول ناشطون مقطع فيديو لاعتناق أربعة أشخاص الإسلام في قطر بينما كان يقف بجانبهم الداعية الإسلامي ذاكر نايك، عشية انطلاق فعاليات كأس العالم 2022، وسط تفاعل كبير واستحسان لمثل هذه المبادرات.

زوار قطر.. بُقبلون على الإسلام

ونشر حساب باسم “آل ثاني” مقطعا مصورا يقوم فيه أربعة بالغين بنطق الشهادتين، بعد محاضرة ألقاها الداعية ذاكر نايك.

🇶🇦😍 انها قطر 😍🇶🇦

4 أشخاص يعلنون إسلامهم بعد محاضرة للداعية الدكتور ذاكر نايك في قطر. pic.twitter.com/unu1WCYVVX — NBA آل ثاني (@althani_nba) November 20, 2022

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يذكر أن الداعية الهندي، قد وصل قبل أيام إلى قطر من أجل حضور مونديال قطر 2022، ومن أجل إلقاء محاضرات حول تاريخ الأديان والمقارنة بينها، شأن تلك التي اشتهر بها منذ عقود.

تداول الكثيرون مقطع الفيديو، وكانت ردود الأفعال كثيرة، أكد خلالها النشطاء استحسانهم لمثل هذه المبادرات.

وكتب “محمد” يقول: “ما شاء الله.. ربنا يحفظ قطر من كل من يريد بها شراً ويقلب شرهم على أنفسهم.”

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وأكمل:”تمنيت لو كنت ممن يتواجدون على أرض قطر الحبيبة بهذا الحدث العظيم ( مباريات كاس العالم جزء بسيط من هذه العظمة التي اتحدث بها ،كل الذي حول البطولة والمباريات أهم بكثير من كرة القدم ) قطر فكرة خارج الصندوق تماما”.

ما شاء الله

ربنا يحفظ قطر من كل من يريد بها شراً ويقلب شرهم على انفسهم

تمنيت لو كنت ممن يتواجدون على ارض قطر الحبيبه بهذا الحدث العظيم ( مباريات كاس العالم جزء بسيط من هذه العظمه التي انحدث بها ،كل الذي حول البطوله والمباريات اهم بكثير من كرة القدم ) قطر فكرت خارج الصندوق تماما — mohammed alkhdour (@mohammedalkhdo1) November 20, 2022

استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ويقول “العنبري” إن “فكرة الدعوة الإسلامية تجدها الآن في قطر الدولة المنظمة لكأس العالم.كنا نفكر انها مجرد كرة قدم واتضح في كل مكان منشورات جميلة تحث الناس لدخول الاسلام ومؤذنين بصوت جميل ودعاة مثقفين وأماكن وضوء ومكان للصلاة في كل مكان.بشهادة السياح”.

فكرة الدعوه الاسلاميه تجدها الان في قطر الدوله المنظمه لكاس العالم.كنا نفكر انها مجرد كرة قدم واتضح في كل مكان منشورات جميله تحث الناس لدخول الاسلام وموذنين بصوت جميل ودعاة مثقفين واماكن وضوء ومكان للصلاة في كل مكان.بشهادة السياح — Al_anbari (@iiraqia1) November 20, 2022

بينما قال “أحمد “: “ألف ألف مبروك يا قطر والله شيء يثلج الصدر ونحن نتابع اكبر انجاز عربي على مستوى العالم لنظهر للعالم حضارتنا وثقافتنا ويعرفون مستوى التقدم والكفاءة التي تتمتع بها شعوب هذه المنطقة، والذي ينتقد سواء على المستوى الاقليمي او العالمي الى مزبله التاريخ”.

ألف ألف مبروك يا قطر والله شيء يثلج الصدر ونحن نتابع اكبر انجاز عربي على مستوى العالم لنظهر للعالم حضارتنا وثقافتنا ويعرفون مستوى التقدم والكفاءة التي تتمع بها شعوب هذه المنطقه، والذي ينتقد سواء على المستوى الاقليمي او العالمي الى مزبله التاريخ ودعهم ينبحون😂😂 — Ahmed M Dajani (@AhmedMDajani1) November 20, 2022

افتتاح كأس العالم في الدوحة

وتنطلق مساء اليوم، الأحد، فعاليات كأس العالم قطر 2022 في أول نسخة لهذا الحدث العالمي على أرض عربية وإسلامية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رسالة الحفل -الذي يمتد لـ30 دقيقة- سيكون دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر، وأكّد الفيفا في بيان أن مفاجآت عديدة بانتظار جماهير المستديرة الساحرة حول العالم.

أما الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح فهي: “التقارب بين كل شعوب البشرية، والتغلّب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث إن كرة القدم تسمح لنا بالتقارب، كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها”.

وشمل حفل الافتتاح برنامجًا مكوّنًا من سبع فقرات يحييها فنانون عالميون، وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات الـ32 المشاركة، وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم، وبمتطوعي البطولة.