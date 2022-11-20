الأحد, نوفمبر 20, 2022
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أجانب يعلنون إسلامهم في قطر بحضور ذاكر نايك (فيديو)

ينطلق كأس العالم اليوم في الدوحة

كتب فهمي الورغمي
ذاكر نايك watanserb.com
ذاكر نايك
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وطن- تداول ناشطون مقطع فيديو لاعتناق أربعة أشخاص الإسلام في قطر بينما كان يقف بجانبهم الداعية الإسلامي ذاكر نايك، عشية انطلاق فعاليات كأس العالم 2022، وسط تفاعل كبير واستحسان لمثل هذه المبادرات.

زوار قطر.. بُقبلون على الإسلام

ونشر حساب باسم “آل ثاني” مقطعا مصورا يقوم فيه أربعة بالغين بنطق الشهادتين، بعد محاضرة ألقاها الداعية ذاكر نايك.

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يذكر أن الداعية الهندي، قد وصل قبل أيام إلى قطر من أجل حضور مونديال قطر 2022، ومن أجل إلقاء محاضرات حول تاريخ الأديان والمقارنة بينها، شأن تلك التي اشتهر بها منذ عقود.

“اعتناق 887 شخصا للإسلام”.. وطن تتحقق من صحة تغريدة نشرها حساب باسم ذاكر نايك

تداول الكثيرون مقطع الفيديو، وكانت ردود الأفعال كثيرة، أكد خلالها النشطاء استحسانهم لمثل هذه المبادرات.

وكتب “محمد” يقول: “ما شاء الله.. ربنا يحفظ قطر من كل من يريد بها شراً ويقلب شرهم على أنفسهم.”

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وأكمل:”تمنيت لو كنت ممن يتواجدون على أرض قطر الحبيبة بهذا الحدث العظيم ( مباريات كاس العالم جزء بسيط من هذه العظمة التي اتحدث بها ،كل الذي حول البطولة والمباريات أهم بكثير من كرة القدم ) قطر فكرة خارج الصندوق تماما”.

استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ويقول “العنبري” إن “فكرة الدعوة الإسلامية تجدها الآن في قطر الدولة المنظمة لكأس العالم.كنا نفكر انها مجرد كرة قدم واتضح في كل مكان منشورات جميلة تحث الناس لدخول الاسلام ومؤذنين بصوت جميل ودعاة مثقفين وأماكن وضوء ومكان للصلاة في كل مكان.بشهادة السياح”.

بينما قال “أحمد “: “ألف ألف مبروك يا قطر والله شيء يثلج الصدر ونحن نتابع اكبر انجاز عربي على مستوى العالم لنظهر للعالم حضارتنا وثقافتنا ويعرفون مستوى التقدم والكفاءة التي تتمتع بها شعوب هذه المنطقة، والذي ينتقد سواء على المستوى الاقليمي او العالمي الى مزبله التاريخ”.

افتتاح كأس العالم في الدوحة

وتنطلق مساء اليوم، الأحد، فعاليات كأس العالم قطر 2022 في أول نسخة لهذا الحدث العالمي على أرض عربية وإسلامية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رسالة الحفل -الذي يمتد لـ30 دقيقة- سيكون دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر، وأكّد الفيفا في بيان أن مفاجآت عديدة بانتظار جماهير المستديرة الساحرة حول العالم.

أما الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح فهي: “التقارب بين كل شعوب البشرية، والتغلّب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث إن كرة القدم تسمح لنا بالتقارب، كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها”.

وشمل حفل الافتتاح برنامجًا مكوّنًا من سبع فقرات يحييها فنانون عالميون، وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات الـ32 المشاركة، وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم، وبمتطوعي البطولة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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