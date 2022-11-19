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“نوستراداموس الحي” يتنبأ بالفرق التي ستصل نهائي كأس العالم

توقع موت الملكة إليزابيث وجائحة كورونا

كتب أنس السالم
نوستراداموس الحي يتنبأ بالفرق التي ستصل نهائي كأس العالم watanserb.com
نوستراداموس الحي يتنبأ بالفرق التي ستصل نهائي كأس العالم
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وطن – أعطى متنبئ مستقبلي يُدعى “نوستراداموس الحي” حكمه في كأس العالم بعد أن ادعى أنه توقع كلاً من جائحة كورونا ووفاة الملكة إليزابيث.

وقدم “أتوس سالومي” من البرازيل توقعه لبطولة قطر، حيث قام بتسمية الفرق الخمسة الوحيدة التي لديها فرصة للوصول إلى النهائي والمنتخبات التي ستصل إلى هناك بالفعل.

تأتي رؤيته بعد أن ادعى أنه توقع بعضًا من أكبر الأحداث العالمية على مدار السنوات القليلة الماضية.

أتوس سالومي (نوستراداموس الحي)
أتوس سالومي (نوستراداموس الحي)
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في حديثه إلى صحيفة “ديلي ستار” سبورت، قال آتوس، أعتقد أن البرازيل يمكن أن تكون في النهائي، لكن لا أتوقع أن تتوج بطلاً لكأس العالم .

وفق “تحليل الكابالا حسب عام الألعاب 2022 وتاريخ البدء وحروف أسماء الدول التي ستلعب، يمكننا أن نجد في النهائي الأرجنتين والبرازيل وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا”. بحسب “سالومي”

واضاف “يمكننا ان نرى المنافسة على الكأس بين (الارجنتين) و(فرنسا).”

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ويلتقي منتخب قطر المستضيف أمام نظيره الإكوادور، الأحد، في المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم 2022.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بقرار من الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، الذي سيدير أحداث المباراة على ملعب “استاد البيت” في العاصمة القطرية (الدوحة)، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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