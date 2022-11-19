مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت المفتوحة

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وطن- أعلنت مجموعة شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، عن مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً، والتي من المقرر افتتاحها، الأحد، على ملعب “استاد البيت” في العاصمة القطرية (الدوحة).

وستبث وفق ما أعلنته مجموعة “بين سبورت” الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، 22 مباراة مجاناً، إلى كافة الجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً

كما ونرفق لكم، أبرز المباريات المنقولة على شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المفتوحة بالمجان، على النحو الآتي:

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(1) قطر (المستضيف) x الإكوادور (الأحد، 11/20).

(2) الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا) x ويلز ( الاثنين، 11/21).

(3) فرنسا (الديوك) x أستراليا (الثلاثاء، 11/22).

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(4) بلجيكا (الشياطين الحمر) x كندا ( الأربعاء، 11/23).

(5) البرازيل (راقصو السامبا) x صربيا ( الخميس، 11/24).

(6) إنجلترا (الأسود الثلاثة) x الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا) (الجمعة، 11/25).

(7) فرنسا (الديوك) x الدنمارك (السبت، 11/26).

🚨 خبر عاجل | beIN SPORTS تبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مجاناً لتحتفي بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.#كأس_العالم_قطر_2022 #قطر2022 https://t.co/LstVW37nqh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2022

(8) الأرجنتين (راقصو التانغو) x المكسيك (السبت، 11/26).

(9) بلجيكا x المغرب (أسود الأطلس) (الأحد، 11/27).

(10) إسبانيا (لاروخا) x ألمانيا (المكاكين) (الأحد، 11/27).

(12) البرتغال x الأوروغواي (الاثنين، 11/28).

(13) ويلز x إنجلترا (الثلاثاء، 11/29).

تردد القنوات العربية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً

كما وستنقل مباريات كأس العالم 2022 قطر بالمجان، على القنوات العربية الناقلة لأحداث البطولة العالمية، عبر شبكة قنوات الكأس ومجموعة “بين سبورت”.

وسيكون تردد قنوات “BEIN SPORT HD” الرياضية القطرية المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11055، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

كما وستنقل المباريات على قنوات “alkass” الرياضية القطرية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11919، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وستنطلق أولى مواجهات بطولة كأس العالم 2022، بين المستضيف قطر والإكوادور، الأحد، على ملعب “استاد البيت”، كما وستختتم منافسات البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول، الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.