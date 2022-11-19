مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت أمام السويد الودية

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وطن- ينتظر جماهير كرة القدم، مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت أمام نظيره السويد الودية، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023.

وستبدأ مباراة الجزائر أمام السويد الودية القوية، على ميدان ملعب “سويدبانك” في مدينة مالمو السويدية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس.

كما وستكون بتوقيت دولة السعودية وبعض دول الخليج العربي، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة مصر وفلسطين، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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فيما ستكون عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت أمام السويد

وستبث وقائع أحداث المباراة بين الجزائر والسويد الودية القوية، كأول مباراة أوروبية لمحاربو الصحراء الجزائري تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، على قناة (الجزائرية السادسة) الناقلة لأحداث هذا اللقاء المرتقب.

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كما وجاء تردد قناة (TV6 Algérie)، على القمر الصناعي (النايل سات)، 11679 (H)، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ونرفق لكم روابط بث مباراة الجزائر أمام السويد، بجودة عالية وبدون أي تقطيع، كما يلي:

معلق مباراة الجزائر أمام السويد

وسيعلق على أحداث المباراة الودية بين كلا المنتخبين، عبر قناة (الجزائرية السادسة)، المعلق الرياضي الجزائري بلال بيناري.

ووصل منتخب الجزائر إلى سلسلة انتصارات بدون أي هزيمة تحت قيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي ب35 مباراة، في كافة البطولات المختلفة منذ عام 2018، والذي كسر في بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2021.

وكان منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، قد تعادل في المباراة الودية الماضية أمام مالي، بهدف لكليهما على ملعب ( وهران الأولمبي).

Mot Malmö för herrlandslaget och match mot Algeriet! 🇸🇪🆚🇩🇿 pic.twitter.com/ydFywULrBE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 18, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن محاربو الصحراء فشل إلى العبور إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر، بعد إقصائه أمام الكاميرون (الأسود) في التصفيات الأفريقية النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل.