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“غاضب من تلاوة القرآن”.. إجراءات قطر في افتتاح المونديال تثير جنون محمد الباز

قال إن الدين لا علاقة له بالرياضة ولا السياسة

كتب شيراز ماضي
افتتاح مونديال قطر watanserb.com
القطري غانم المفتاح المصاب بمتلازمة التراجع الذيلي سيفتتح مونديال قطر بآيات من القرآن الكريم
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وطن – أثار الإعلامي المصري المقرب من النظام محمد الباز، حالة من الجدل، بعد انتقاده للسلطات القطرية بسبب الافتتاح المرتقب لبطولة كأس العالم بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتفتتح قطر بطولة كأس العالم اليوم الأحد، بفعالية كبيرة سيتم استهلالها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وكانت الشيخة مريم آل ثاني، قد أكدت أنه سيتم افتتاح بطولة كأس العالم بتلاوة قرآنية لغانم المفتاح، المصاب بمتلازمة التراجع الذيلي.

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وقالت في تغريدة عبر موقع تويتر: “البطل غانم المفتاح يفتتح حفل افتتاح كأس العالم بآيات عطرة من القرآن الكريم.. شكرًا قطر وطن العلا والشموخ.. بارك الله لنا في هذه البطولة وكفانا الله شر من أراد بنا سوءًا”.

محمد الباز يهاجم قطر

وفي برنامجه التلفزيوني المذاع على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، أجرى الباز مداخلة هاتفية مع الناقد الرياضي سعيد علي الذي أبلغ بتلاوة القرآن في مستهل حفل الافتتاح.

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وزعم الناقد المصري، أن استهلال الحدث بتلاوة القرآن أمر غير مرض للصحافة الغربية، وقال إن المسؤولين في قطر لديهم إصرار على خلق مونديال بطابع خاص.

محمد الباز غاضب

أثار ذلك غضب محمد الباز المقرب من دوائر صنع القرار في مصر، قائلًا: “ما تفعله قطر خطأ كبير جدًا، لأننا نفسد الأشياء، لو وقف رجل دين مسيحي يقول عظة قبل الافتتاح لن يعجب الناس، ولن يتم التسامح فقطر تغذي حالة طائفية ودينية”.

في شأن متصل أيضا، انتقد محمد الباز حرص الدوحة على استغلال زخم المونديال في الدعوة للإسلام.

وقال الإعلامي المصري الشهير: “قطر عاملة لوحات بأحاديث آيات قرآنية في الشوارع قالت إنها لتعريف شعوب العالم بالإسلام وفي ناس معترضة مينفعش ندخل الدين في الرياضة ولا السياسة”.

وأضاف: “ممكن مقصد قطر تصحيح صورة الإسلام لكن الزائر مش جاي علشان الدين .. مشكلتنا في الشرق إن الأمور فيها خلل .. بندخل الأمور في بعضها”.

وصرح الباز أيضا: “قطر غازلت الإسلاميين بنشر لافتات الأحاديث المترجمة وقالت لهداية الناس للإسلام ثم قدمت أغنية المونديال، هل الأغنية عمل رائع لهداية الناس للإسلام؟”.

هجوم حاد على محمد الباز

تصريحات محمد الباز أثارت جدلا وتسببت في تعرضه للكثير من الانتقادات من قبل نشطاء مصريين وعرب.

فقالت نسرين: “لكن ينفع ندخل الدين بسعر الدولار؟؟ وينفع ندخل الدين بارتفاع اسعار السلع؟؟ وينفع ندخل الدين في طاعة الوالي؟؟”.

وكتب “علاء”: “خليك في نفسك اخرتكم سوده”.

ووجه ناشط أبياتا شعرية لعدد من الإعلاميين المصريين المعروفين بالتطبيل للنظام.

قطر تستغل البطولة للتعريف بالإسلام

ومع انطلاق بطولة كأس العالم المقامة للمرة الأولى في دولة عربية (قطر)، وضعت بعض فنادق الدوحة باركود في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة.

ونشر حساب “مرسال قطر”، عبر موقع تويتر صورة الباركود، وقال إنها موضوعة في غرف الفنادق في قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء بطولة كأس العالم.

ويذهب “الباركورد” بالمتصفح لصفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتُظهر خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.

ويحمل “الباركورد” شعار مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، والذي أطلق مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال مواد دينية مترجمة بلغات عدة.

واستعانت قطر كذلك بالداعية الإسلامي الهندي الشهير ذاكر نايك في قطر، لإلقاء محاضرات تعريفية بالإسلام خلال أيام بطولة كأس العالم.

سعادة كبيرة

وأبدى ناشطون فرحتهم الكبيرة بهذا الأمر، مثنينَ على جهود قطر واستغلالها لهذا الحدث الضخم، لتعريف الجماهير الغربية بالإسلام والدعوة له.

 

وتُطلق اليوم، الأحد 20 نوفمبر، صافرة البداية لكأس العالم الذي تستضيفه قطر، التي أنفقت أموالاً ضخمة لاستضافة هذا الحدث الكروي الأكبر في العالم، وصلت -بحسب تقارير- إلى 300 مليار دولار.

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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