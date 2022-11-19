“غاضب من تلاوة القرآن”.. إجراءات قطر في افتتاح المونديال تثير جنون محمد الباز

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وطن – أثار الإعلامي المصري المقرب من النظام محمد الباز، حالة من الجدل، بعد انتقاده للسلطات القطرية بسبب الافتتاح المرتقب لبطولة كأس العالم بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتفتتح قطر بطولة كأس العالم اليوم الأحد، بفعالية كبيرة سيتم استهلالها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وكانت الشيخة مريم آل ثاني، قد أكدت أنه سيتم افتتاح بطولة كأس العالم بتلاوة قرآنية لغانم المفتاح، المصاب بمتلازمة التراجع الذيلي.

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وقالت في تغريدة عبر موقع تويتر: “البطل غانم المفتاح يفتتح حفل افتتاح كأس العالم بآيات عطرة من القرآن الكريم.. شكرًا قطر وطن العلا والشموخ.. بارك الله لنا في هذه البطولة وكفانا الله شر من أراد بنا سوءًا”.

البطل #غانم_المفتاح يفتتح حفل افتتاح كأس العالم بآياتٍ عطرة من القرآن الكريم .. شكرًا #قطر وطن العلا والشموخ 🤍✨ بارك الله لنا في هذه البطولة وكفانا الله شر من أراد بنا سوءًا 🙏🏻 pic.twitter.com/7FacgQoIsH — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 19, 2022

محمد الباز يهاجم قطر

وفي برنامجه التلفزيوني المذاع على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، أجرى الباز مداخلة هاتفية مع الناقد الرياضي سعيد علي الذي أبلغ بتلاوة القرآن في مستهل حفل الافتتاح.

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وزعم الناقد المصري، أن استهلال الحدث بتلاوة القرآن أمر غير مرض للصحافة الغربية، وقال إن المسؤولين في قطر لديهم إصرار على خلق مونديال بطابع خاص.

محمد الباز غاضب

أثار ذلك غضب محمد الباز المقرب من دوائر صنع القرار في مصر، قائلًا: “ما تفعله قطر خطأ كبير جدًا، لأننا نفسد الأشياء، لو وقف رجل دين مسيحي يقول عظة قبل الافتتاح لن يعجب الناس، ولن يتم التسامح فقطر تغذي حالة طائفية ودينية”.

في شأن متصل أيضا، انتقد محمد الباز حرص الدوحة على استغلال زخم المونديال في الدعوة للإسلام.

وقال الإعلامي المصري الشهير: “قطر عاملة لوحات بأحاديث آيات قرآنية في الشوارع قالت إنها لتعريف شعوب العالم بالإسلام وفي ناس معترضة مينفعش ندخل الدين في الرياضة ولا السياسة”.

وأضاف: “ممكن مقصد قطر تصحيح صورة الإسلام لكن الزائر مش جاي علشان الدين .. مشكلتنا في الشرق إن الأمور فيها خلل .. بندخل الأمور في بعضها”.

محمد الباز الإعلامي تعليقا على انتشار لافتات بتعاليم الإسلام في #قطر: «مينفعش ندخل الدين في الرياضة ولا السياسية، الزائر مش جاي عشان الدين» pic.twitter.com/iyV4cl071R — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 20, 2022

وصرح الباز أيضا: “قطر غازلت الإسلاميين بنشر لافتات الأحاديث المترجمة وقالت لهداية الناس للإسلام ثم قدمت أغنية المونديال، هل الأغنية عمل رائع لهداية الناس للإسلام؟”.

هجوم حاد على محمد الباز

تصريحات محمد الباز أثارت جدلا وتسببت في تعرضه للكثير من الانتقادات من قبل نشطاء مصريين وعرب.

فقالت نسرين: “لكن ينفع ندخل الدين بسعر الدولار؟؟ وينفع ندخل الدين بارتفاع اسعار السلع؟؟ وينفع ندخل الدين في طاعة الوالي؟؟”.

لكن ينفع ندخل الدين بسعر الدولار؟؟ وينفع ندخل الدين بارتفاع اسعار السلع؟؟ وينفع ندخل الدين في طاعة الوالي؟؟ — Nesreen (@nesreenzidan) November 20, 2022

وكتب “علاء”: “خليك في نفسك اخرتكم سوده”.

خليك في نفسك اخرتكم سوده — alaa ahmed (@alaaahm75689850) November 20, 2022

ووجه ناشط أبياتا شعرية لعدد من الإعلاميين المصريين المعروفين بالتطبيل للنظام.

إلى الباز وأمثاله من المطبلاتية pic.twitter.com/LdxQKt6ScS — نسر الصعيد (@gSx9uO7RNLdiE4U) November 20, 2022

قطر تستغل البطولة للتعريف بالإسلام

ومع انطلاق بطولة كأس العالم المقامة للمرة الأولى في دولة عربية (قطر)، وضعت بعض فنادق الدوحة باركود في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة.

ونشر حساب “مرسال قطر”، عبر موقع تويتر صورة الباركود، وقال إنها موضوعة في غرف الفنادق في قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء بطولة كأس العالم.

ويذهب “الباركورد” بالمتصفح لصفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتُظهر خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.

ويحمل “الباركورد” شعار مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، والذي أطلق مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال مواد دينية مترجمة بلغات عدة.

واستعانت قطر كذلك بالداعية الإسلامي الهندي الشهير ذاكر نايك في قطر، لإلقاء محاضرات تعريفية بالإسلام خلال أيام بطولة كأس العالم.

سعادة كبيرة

وأبدى ناشطون فرحتهم الكبيرة بهذا الأمر، مثنينَ على جهود قطر واستغلالها لهذا الحدث الضخم، لتعريف الجماهير الغربية بالإسلام والدعوة له.

" ما هذا يا قطر – قطر تمنع بيع المشروبات الروحيه – قطر تضع في كل مكان باركود بداخله نبذه عن الاسلام – قطر تضع في كل غرفه للاعبين آيه قرآنيه – قطر تستدعي ذاكر نايك الداعيه العالمي الممنوع من دخول الغرب لاقامه اكبر تجمع عالمي ديني ❤️

قطر تبدع ❤️🇶🇦 شكرا قطر . شكرا دولتي قطر . pic.twitter.com/wvYzWgk6ZW — محمد ضاهر العريفي Mohamed Dahir (@Dahirow10) November 19, 2022

من أعظم ما فعلته قطر في المونديال هو استضافة الشيخ الداعية ذاكر نايك لإعطاء محاضرات دينية خلال فترة كأس العالم،

اشتهر الشيخ بقوة حفظه للقرآن والإنجيل والتوراة وكتب الهندوس أيضًا، أسلَم على يديه الملايين من الملحدين،

رغم ابتعاده عن شأن السياسة، مُنع من دخول بعض البلدان الغربية، pic.twitter.com/EVHxkqi5j9 — 𝐋𝐚𝐲𝐚𝐧 𓂆🇵🇸 (@Layan1948) November 19, 2022

#قطر_تبدع

رسميا ولأول مره في التاريخ :

غدا افتتاح كأس العالم في الخامسه مساءا بآيات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم ❤️

رتويت فى كل مكان افتخر بأسلامك

بالعند فى كل واحد كان مش عاجبه

ان قطر تنظم البطولة مع محاضرات الدكتور

ذاكر نايك ابداع ليس بعده ابداع pic.twitter.com/0NPd8KGRaR — خالد مرزوق (@khaldal32790591) November 19, 2022

وتُطلق اليوم، الأحد 20 نوفمبر، صافرة البداية لكأس العالم الذي تستضيفه قطر، التي أنفقت أموالاً ضخمة لاستضافة هذا الحدث الكروي الأكبر في العالم، وصلت -بحسب تقارير- إلى 300 مليار دولار.