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شاهد ما فعله شاب قطري مع مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء مقابلة معه!

القناة الإسرائيلية متواجدة في إطار التزام قطر بمتطلبات كأس العالم

كتب سالم حنفي
شاب قطري مع قناة إسرائيلية watanserb.com
شاب قطري يرفض مقابلة مع قناة إسرائيلية
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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعُ فيديو يوثّق لحظة رفض شاب قطري إجراءَ مقابلة مع قناة إسرائيلية في أحد الأسواق بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وبينما كان الشاب القطري يتسوّق، ظهر بجانبه مراسل قناة “كان” الإسرائيلية أثناء تصويره ريبورتاجاً خاصاً بفعاليات كأس العالم، حيث عبّر الشاب القطري عن انزعاجه، بمجرد أن سمع المراسل يتحدث بأن القناة إسرائيلية.

ومع إصرار المراسل على ملاحقته وإجراء مقابلة معه، سأله عن اسمه، فقال إن اسمه “محسن”، قبل أن يخبره بأنه لا يريد إجراء مقابلة مع قناة إسرائيلية، ليتركه ويغادر فوراً.

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وأثار فعل الشاب القطري إعجاب القطريين على “تويتر”، الذين أشادوا به وأثنوا على فعلته، حيث علّق أحدهم بالقول: “الله يحيي اصلك يا عزيز العرب عشت وعاش الشباب امثالك”.

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وقالت المغردة “أسماء” تعبيراً عن إعجابها بما فعله الشاب القطري: “تصرف يجعل كل عربي حر يفتخر به”.

اتفاق قطري إسرائيلي بوساطة الفيفا

يشار إلى أنه قبل أيام، أعلن عن التوصل إلى اتفاقية بين الفيفا وقطر وإسرائيل، لتسهيل حضور الإسرائيليين لمباريات كأس العالم.

صحيفة عبرية تؤكد فتح قنصلية إسرائيلية في قطر خلال المونديال

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان، إنّه بموجب الاتفاق “سيتمّ مؤقتاً تشغيل رحلات مستأجرة مباشرة بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار حمد الدولي في الدوحة من قبل شركة طيران لها حقوق هبوط قائمة في قطر طوال مدة كأس العالم، وفقاً لمتطلبات إسرائيل الأمنية والقدرات التشغيلية”.
وبموجب بيان الفيفا: “سيتمّ تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الإسرائيليين بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال شركة سفريات دولية خاصة يديرها القطاع الخاص ومقرها الدوحة”.
الخطوة تندرج في إطار التزام الدوحة بمتطلبات استضافة المونديال

من جانبه، قال مسؤول قطري لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إنّ هذا الاتّفاق “يندرج في إطار التزام قطر بمتطلبات استضافة كأس العالم في كرة القدم ولا ينبغي تسييسه”.

وأضاف: “لطالما قلنا إينيين الآن الاستمتاع بأول بطولة لكأس العالم في العالمين العربي والإسلامي”.

قطر تحذّر بتجميد الاتفاق

وحذّر المسؤول القطري من أنّ هذا الاتفاق قد يتمّ تجميده، إذا ما حصل “تصعيد” في أعمال العنف في القدس الشرقية.

وأضاف، أنّ “موقفنا من التطبيع لم يتغيّر. موقف قطر لا يزال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بحلّ القضية الفلسطينية، بما في ذلك حلّ الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. في الآونة الأخيرة، لم نشهد في عملية السلام أيّ تطوّرات إيجابية تستحقّ أن نغيّر سياستنا”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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