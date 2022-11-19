شاهد ما فعله شاب قطري مع مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء مقابلة معه!

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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعُ فيديو يوثّق لحظة رفض شاب قطري إجراءَ مقابلة مع قناة إسرائيلية في أحد الأسواق بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وبينما كان الشاب القطري يتسوّق، ظهر بجانبه مراسل قناة “كان” الإسرائيلية أثناء تصويره ريبورتاجاً خاصاً بفعاليات كأس العالم، حيث عبّر الشاب القطري عن انزعاجه، بمجرد أن سمع المراسل يتحدث بأن القناة إسرائيلية.

ومع إصرار المراسل على ملاحقته وإجراء مقابلة معه، سأله عن اسمه، فقال إن اسمه “محسن”، قبل أن يخبره بأنه لا يريد إجراء مقابلة مع قناة إسرائيلية، ليتركه ويغادر فوراً.

شاب (قطري) يرفض مقابلة مع قناة تلفزيونية (إسرائيلية) كانت حاضرة في سوق واقف ضمن تغطياتها لبطولة #كأس_العالم_2022 في #قطر ..

كفو عليك .. اجعلوهم منبوذين لا بارك الله فيهم #قطر_رفعتوا_الراس #الأدعم_على_البيت_والسيارة #Qatar2022 #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/wiOGmmwFn7 — ابتســام آل سعــد 🇶🇦 (@Ebtesam777) November 18, 2022

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وأثار فعل الشاب القطري إعجاب القطريين على “تويتر”، الذين أشادوا به وأثنوا على فعلته، حيث علّق أحدهم بالقول: “الله يحيي اصلك يا عزيز العرب عشت وعاش الشباب امثالك”.

الله يحيي اصلك يا عزيز العرب

عشت وعاش الشباب امثالك . — كاتب التاريخ (@r_alkhateeb55) November 18, 2022

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وقالت المغردة “أسماء” تعبيراً عن إعجابها بما فعله الشاب القطري: “تصرف يجعل كل عربي حر يفتخر به”.

تصرف يجعل كل عربي حر يفتخر به ❤ — As Maa أسماء 🇩🇿🇶🇦 (@7Isma) November 18, 2022

اتفاق قطري إسرائيلي بوساطة الفيفا

يشار إلى أنه قبل أيام، أعلن عن التوصل إلى اتفاقية بين الفيفا وقطر وإسرائيل، لتسهيل حضور الإسرائيليين لمباريات كأس العالم.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان، إنّه بموجب الاتفاق “سيتمّ مؤقتاً تشغيل رحلات مستأجرة مباشرة بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار حمد الدولي في الدوحة من قبل شركة طيران لها حقوق هبوط قائمة في قطر طوال مدة كأس العالم، وفقاً لمتطلبات إسرائيل الأمنية والقدرات التشغيلية”.

وبموجب بيان الفيفا: “سيتمّ تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الإسرائيليين بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال شركة سفريات دولية خاصة يديرها القطاع الخاص ومقرها الدوحة”.

الخطوة تندرج في إطار التزام الدوحة بمتطلبات استضافة المونديال

من جانبه، قال مسؤول قطري لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إنّ هذا الاتّفاق “يندرج في إطار التزام قطر بمتطلبات استضافة كأس العالم في كرة القدم ولا ينبغي تسييسه”.

وأضاف: “لطالما قلنا إينيين الآن الاستمتاع بأول بطولة لكأس العالم في العالمين العربي والإسلامي”.

قطر تحذّر بتجميد الاتفاق

وحذّر المسؤول القطري من أنّ هذا الاتفاق قد يتمّ تجميده، إذا ما حصل “تصعيد” في أعمال العنف في القدس الشرقية.

وأضاف، أنّ “موقفنا من التطبيع لم يتغيّر. موقف قطر لا يزال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بحلّ القضية الفلسطينية، بما في ذلك حلّ الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. في الآونة الأخيرة، لم نشهد في عملية السلام أيّ تطوّرات إيجابية تستحقّ أن نغيّر سياستنا”.