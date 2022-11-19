شابة سعودية تؤدي العمرة عن عدو “ابن سلمان” الأول وتثير غضب الذباب الإلكتروني(شاهد)

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وطن- في واقعة تعكس حب السعوديين له، نشر المعارض السعودي الشهير المقيم في لندن، غانم الدوسري، مقطع فيديو يوثق قيام شابة سعودية بأداء العمرة نيابة عنه.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد وثقت الشبة السعودية لحظة بدءها بأداء العمرة قائلة: “بسم الله وتوكلت على الله.. للهم إنها عمرة عن عبدك غانم الدوسري”.

وتابعت قائلة: “ما شاء الله الحرم فاضي.. أبشر بالخير يا غانم”.

سيدة سعودية تذهب الي مكة المكرمة وتعتمر نيابة عن #غانم_الدوسري بارك الله فيها. pic.twitter.com/s0SLqs6Pmm — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 18, 2022

ردود أفعال المغردين على ما فعلته الشابة السعودية

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وعلى الرغم من اجتياح الذباب الإلكتروني السعودي لقائمة الردود على الفيديو ومحاولته التشكيك في الفيديو، إلا أن العديد من المغردين أشادوا بشجاعة الفتاة، داعين لها بالخير.

وفي هذا السياق، قالت مغردة:” الله يعينها ويستر عليها.”

الله يعينها ويستر عليها. — Rooz ..👻 (@badorrooz) November 18, 2022

وأشاد مغرد آخر بما فعلته الشابة السعودية:” بارك الله فيها وجزاها الله ألف خير ويارب يتقبل وبيض الله وجهك يا نشمية”.

بارك الله فيها وجزاها الله ألف خير ويارب يتقبل وبيض الله وجهك يا نشمية — 🦅7M0🐪0D🦅 (@saqr_alhrya) November 18, 2022

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وقال آخر:” مقبولة باذن الله، انت تجاهد بالكلمة و تقول كلمة حق في وجه سلطان جائر”.

مقبولة باذن الله، انت تجاهد بالكلمة و تقول كلمة حق في وجه سلطان جائر — Geymanya Delix (@geymanya) November 18, 2022

من هو غانم الدوسري

هو غانم حمود فرج المصارير الدوسري، سعودي الجنسية وناشط في مجال حقوق الإنسان وهو يعمل كممثل ومعلق ساخر.

واشتهر ببرنامج “غانم شو” على اليوتيوب الذي ينتقد الأسرة المالكة السعودية وبخاصة الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر استخدامه للكوميديا السوداء.

ويقيم “الدوسري” في العاصمة البريطانية لندن منذ العام 2003م، وقام بتشغيل برنامجه الحواري على اليوتيوب منذ عام 2015م، كما يمتلك الدوسري نحو 467 ألف متابع على تويتر وما يقارب 192 مليون مشاهد على اليوتيوب.

أطلق اسم “الدب الداشر” على “ابن سلمان”

وكان “الدوسري” هو أول من أطلق على ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان لقب “الدب الداشر“، كما قام برفع قضية في بريطانيا ضد المملكة بسبب تجسسها عليه وخشية على سلامته الشخصية.

ومنحته المحكمة البريطانية بالإذن لرفع قضية تعويض على المملكة لقاء أضرار ناجمة عن هجوم الكتروني تعرض له من دولة أجنبية.

وزودته شرطة لندن بجهاز إنذار عن بعد لاستخدامه في حالات الطوارئ بعد تحذيره بأن حياته في خطر وحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياته.