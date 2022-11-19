السبت, نوفمبر 19, 2022
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شابة سعودية تؤدي العمرة عن عدو “ابن سلمان” الأول وتثير غضب الذباب الإلكتروني(شاهد)

الذباب الإلكتروني انقض على الفيديو مشككا بصحته

كتب سالم حنفي
السعودي غانم الدوسري watanserb.com
عمرة عن السعودي غانم الدوسري
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وطن- في واقعة تعكس حب السعوديين له، نشر المعارض السعودي الشهير المقيم في لندن، غانم الدوسري، مقطع فيديو يوثق قيام شابة سعودية بأداء العمرة نيابة عنه.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد وثقت الشبة السعودية لحظة بدءها بأداء العمرة قائلة: “بسم الله وتوكلت على الله.. للهم إنها عمرة عن عبدك غانم الدوسري”.
وتابعت قائلة: “ما شاء الله الحرم فاضي.. أبشر بالخير يا غانم”.

ردود أفعال المغردين على ما فعلته الشابة السعودية

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وعلى الرغم من اجتياح الذباب الإلكتروني السعودي لقائمة الردود على الفيديو ومحاولته التشكيك في الفيديو، إلا أن العديد من المغردين أشادوا بشجاعة الفتاة، داعين لها بالخير.
وفي هذا السياق، قالت مغردة:” الله يعينها ويستر عليها.”

وأشاد مغرد آخر بما فعلته الشابة السعودية:” بارك الله فيها وجزاها الله ألف خير ويارب يتقبل وبيض الله وجهك يا نشمية”.

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وقال آخر:” مقبولة باذن الله، انت تجاهد بالكلمة و تقول كلمة حق في وجه سلطان جائر”.

من هو غانم الدوسري

هو غانم حمود فرج المصارير الدوسري، سعودي الجنسية وناشط في مجال حقوق الإنسان وهو يعمل كممثل ومعلق ساخر.

واشتهر ببرنامج “غانم شو” على اليوتيوب الذي ينتقد الأسرة المالكة السعودية وبخاصة الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر استخدامه للكوميديا السوداء.

ويقيم “الدوسري” في العاصمة البريطانية لندن منذ العام 2003م، وقام بتشغيل برنامجه الحواري على اليوتيوب منذ عام 2015م، كما يمتلك الدوسري نحو 467 ألف متابع على تويتر وما يقارب 192 مليون مشاهد على اليوتيوب.

أطلق اسم “الدب الداشر” على “ابن سلمان”

وكان “الدوسري” هو أول من أطلق على ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان لقب “الدب الداشر“، كما قام برفع قضية في بريطانيا ضد المملكة بسبب تجسسها عليه وخشية على سلامته الشخصية.

ومنحته المحكمة البريطانية بالإذن لرفع قضية تعويض على المملكة لقاء أضرار ناجمة عن هجوم الكتروني تعرض له من دولة أجنبية.

وزودته شرطة لندن بجهاز إنذار عن بعد لاستخدامه في حالات الطوارئ بعد تحذيره بأن حياته في خطر وحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياته.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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