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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022.. ارتفاع مفاجئ

الاقتصاد يمر بحالة ترهل

كتب خالد السعدي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن – سجل سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد، 20 نوفمبر 2022، ارتفاعا ليوقف سلسلة الانخفاضات التي جرت خلال الأيام الماضية، وذلك وفقاً لنشرة صادرة عن بنك أم درمان.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 577 جنيهاً للشراء، و581.32 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الأحد، في السودان في البنوك، ارتفاعاً أيضاً ليصلَ إلى 595.75 جنيهاً للشراء، و600.22 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 686.63 جنيهاً للشراء، و691.77 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 151.93 جنيهاً للشراء، و153.07 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.80 جنيهاً للشراء، و158.98 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 153.52 جنيهاً للشراء، و154.67 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 813.09 جنيهاً للشراء، و819.19 جنيهاً للبيع.

هبوط حاد في العملة

وشهد الجنيه السوداني هبوطًا قياسيًا خلال الأعوام الـ3 الماضية، مرورًا بحالات تعويم متعددة، في محاولات كبح جماح الدولار، إذ كان يبلغ سعر الجنيه السوداني مقابل العملة الأمريكية حتى نهايات العام 2019، نحو 80 جنيهًا للدولار الواحد.

ومنذ ذلك الوقت، ظلّ الجنيه السوداني يتهاوى بالرغم من مروره بفترة استقرار نسبي، أعقبت رفع السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب -استقر الجنيه عند 440 مقابل الدولار- بالإضافة إلى بعض الفتوحات الاقتصادية التي نجحت فيها حكومة “عبد الله حمدوك” المُنقلب عليها، عبر جذب عدد من مشاريع الاستثمارات الخارجية.

بالإضافة إلى الوعود بإعفاء السودان من الديون، التي نجح في اقتلاعها من مجموعة كبيرة من الدائنين الدوليين، هذا قبل أن تتراجع المجموعة عن وعودها بسبب انقلاب البرهان.

الجنيه يفقد قيمته الشرائية

خلال الأعوام الماضية وبصورة تدريجية، بدأت العديد من فئات عملة الجنيه السوداني في الاختفاء من الأسواق ومن تعاملات المواطنين، ابتداءً من فئة (1) جنيه الورقية، مرورًا بفئة (2) جنيه، وفئة (10) جنيهات، وحتى فئة الـ(50) جنيهًا، فبات من النادر استخدامها في الأسواق السودانية، لتصير الفئات الكبيرة من عملة الجنيه السوداني (100 و200 و500) الأكثر استخدامًا، قبل أن تضاف إليها فئة 1000 جنيه، التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا، في ظل تدهور قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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