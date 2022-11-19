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روبي محتشمة لأول مرة في الرياض.. وسعر “لبس المكيانيكي” الذي ارتدته غير متوقع! (شاهد)

لم تعجب إطلالتها الكثيرون

كتب رفيف عبدالله
روبي محتشمة لأول مرة في الرياض.. وسعر
روبي
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وطن– تألقت الفنانة المصرية روبي في أولى حفلاتها في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، بإطلالة محتشمة على غير العادة.

أكثر من 3 ألاف دولار!

وصعدت روبي مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، مرتدية جمبسوت جلد باللون الأحمر، من دار الأزياء الإيطالية الشهيرة “ميسوني”.

روبي

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وبحسب موقع “ميسوني“، يصل سعر الجمبسوت إلى 3290 يورو، أي ما يقارب ٣٤٠٣ دولار أمريكي.

ونسّقت روبي مع إطلالتها حذاء أحمر بنفس درجة الجمبسوت، بكعب عالي.

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وتركت روبي شعرها القصير منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياجاً ناعماً.

مرطبان كاتشاب

لكن ملابس روبي المحتشمة لم تعجب الجميع، وجاء في التعليقات: “ايه لبس الميكانيكى الزفت ده”.

وكتب آخر: “هو أنا ليه حاسس إني شايف مايكل چاكسون”.

وسخر متابع قائلاً: “اي ده وقعتي ف برطمان كاتشب ؟”.

وشبّهت متابعة ملابس روبي ببدلة رجال الدفاع المدني. وكتبت: “بدلة مطافي عصريه ومتطورة”.

روبي

ووافقتها أخرى الرأي بتعليق ساخر: “مش ده الطقم بتاع عمال الغاز الطبيعي”.

حفلة مصرية بامتياز

وأدت روبي باقة من أشهر أغنياتها، مثل: “ليه بدراي كدا”، “حتة تانية”، “يالرموش”، “قلبي بلاستيك”، “غاوي”، “انت عارف ليه”.

وكانت الحفلة مصرية بامتياز، حيث شارك في ذات الحفل كل من المطرب أحمد سعد، ومحمود العسيلي.

حلم هيفاء وهبي

وفي سياق متصل، هاجم السعودي صالح الغامدي حكومةَ بلاده، بعدما حقّقت حلم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتدنيس أرض الحرمين الشريفين.

وفي مقطع فيديو، سخر الغامدي قائلاً: “لابد أن نتقدم بالشكر لحكومتنا الرشيدة لتحقيقها حلم امرأة عفيفة ومظلومة وطاهرة اسمها هيفاء وهبي”.

وأضاف: “هيفاء وهبي.. هذه المرأة المظلومة .. كان عندها حلم إنها تيجي وتقيم حفلة وتدنس أراضي الحرمين، فالحكومة بكل حب دفعت الملايين من أجل ذلك”.

وتساءل عن موقف هيئة كبار العلماء مما أسماه “الخزي” الحادث في هذه الآونة، قبل أن يتهم الهيئةَ بأنها تُبيح مثل هذه “الموبقات”.

موسم الرياض 2022

وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن انطلاق فعاليات موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”.

وقال آل الشيخ خلال حفل افتتاح موسم الرياض: “أهلا بكم في موسم الرياض”، متابعاً: “أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يحظى به قطاع الترفيه وموسم الرياض من اهتمام ودعم، وأعلن افتتاح موسم الرياض بنسخته الثالثة تحت شعار فوق الخيال”.

بحسب القائمين على موسم الرياض، فإن هذه النسخة تعدّ أكبر فعالية ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها.

روبي تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي وسبب مقاطعة عائلتها لها! (فيديو)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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