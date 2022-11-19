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رفض الانحناء.. تحية محمد بن سلمان لرئيس وزراء تايلاند (شاهد)

ولي العهد السعودي زار تايلاند ضمن جولته الخارجية

كتب باسل النجار
محمد بن سلمان و رئيس الوزراء التايلاندي watanserb.com
محمد بن سلمان و رئيس الوزراء التايلاندي
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وطن- التقى ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، السبت، في مقر الحكومة التايلاندية بالعاصمة بانكوك.

محمد بن سلمان في تايلاند

وعقد ابن سلمان مع رئيس وزراء تايلند جلسة مباحثات رسمية، لبحث التعاون في عدة مجالات منها مجال الطاقة والسياحة والاستثمار والبنية التحتية والزراعة، وغيرها من المجالات التي سوف يستفيد منها البلدان.

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المشهد اللافت خلال هذه الزيارة كان خلال وداع “أوتشا” للأمير السعودي أمام الطائرة التي سيغادر بها.

حيث ظهر رئيس الوزراء التايلاندي يؤدي التحية التقليدية لديهم لمحمد بن سلمان، وانحنى له.

التحية التي قابلها الأمير محمد بتحية أخرى شبيهة لكنه لم ينحني، وهو ما أثار تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل.

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وأثنى ناشطون على رد فعل ولي العهد وعدم إنحنائه أمام المسؤول التايلاندي، مشيرين إلا أن الانحناء عند المسلمين لا يكون إلا لله، حسب وصفهم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، كان ابن سلمان قد التقى أوتشا، في مقر الحكومة التايلاندية في العاصمة بانكوك.

وجرى خلال ذلك، بحث أوجه العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

بالإضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا للوكالة.

من جانبه ذكر ولي العهد بحسب ما نقلت “واس” أيضا، أنه يتطلع إلى الانتقال لمرحلة أخرى في العلاقة بين البلدين، لافتا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين “ومناقشة العديد من الفرص في المستقبل التي سوف نعمل عليها في العام القادم.”

واستطرد وفق ذات المصدر:”وأنا متأكد أنه سوف يكون العائد على شعبينا وعلى اقتصاد تايلاند والسعودية كبيراً للغاية”.

كما التقى ولي العهدفي العاصمة التايلندية بانكوك، رئيس جمهورية الفلبين وذلك على هامش “قمة منتدى التعاون الاقتصادي” لآسيا والمحيط الهادئ، والتقى أيضا رئيس جمهورية إندونيسيا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعا مصورا وثق استقبال ابن سلمان، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك لرئيس مجلس الشيوخ التايلندي.

وشهد الأمير السعودي مع رئيس وزراء تايلند، خلال زيارته تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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