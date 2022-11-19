السبت, نوفمبر 19, 2022
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رد فعل لافت لمشجع أجنبي عند سماعه أذان الفجر في قطر (فيديو)

صلاة الفجر وخروج المصلين لفت انتباهه

كتب خالد الأحمد
مشجع منتخب الأوروغواي watanserb.com
مشجع منتخب الأوروغواي
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وطن- أبدى مشجع لمنتخب “الأوروغواي” استغرابه من خروج القطريين في الخامسة صباحاً لأداء صلاة الفجر.

وظهر المشجع وهو يشير بإصبعه لمصدر صوت الأذان (المسجد)، وظهر منبهرا بانبعاث صوت الأذان في وقت واحد من داخل أكثر من مسجد، مع خروج المصلين من منازلهم لتلبية النداء.

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ويظهر خلفه شخص يقول له :”اسمع نصيحتي لا تضحك على الصلاة” فيرد عليه: “حسناً آسف”.

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صحفي أجنبي معجب بصوت الأذان

وكان الصحفي الإنجليزي هنري فينتر، عبر عن إعجابه الشديد بصوت الأذان في قطر، أثناء حضوره تدريبات منتخب إنجلترا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ونشر “فينتر” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو أثناء تدريبات منتخب بلاده ويظهر في الخلفية صوت الأذان.

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وعلق الصحفي الإنجليزي على الفيديو: “تدريب إنجلترا في الدوحة وسط آذان الصلاة”، ليجد تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيه.

الإسلام في قطر

وكانت صحيفة إندبندنت البريطانية نشرت تقريرًا حول مظاهر الإسلام في قطر تزامنًا مع قرب انطلاق أحداث بطولة كأس العالم 2022.

وشمل التقرير مقارنة بين التدين في قطر بجاراتها السعودية والإمارات على سبيل المثال، وجاء فيه: “تعتبر قطر من بين أكثر الدول العربية والإسلامية اعتدالًا في قوانينها وعاداتها فهي ليست بالانفتاح الذي تشهده دبي، كما أنّها أكثر تحررًا من بعض مناطق المملكة العربية السعودية”.

وأشاد التقرير بانفتاح الدولة المستضيفة لكأس العالم بشأن الفنون وحقوق المرأة والقوانين المدنية الحديثة.

فيقول التقرير: “وعلى عكس بعض الدول الإسلامية التي حظرت النشاطات الفنية ومنعت النساء من قيادة السيارات، رعت قطر الفنون منذ فترة طويلة”.

فتح إسلامي جديد

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو مشجع الأورغواي وانبهاره بصلاة الفجر في قطر، لافتين إلى أن تشجيع كرة القدم لم يله القطريين عن أداء فريضة من فرائص الإسلام، حسب وصفهم.

وعلق صاحب حساب” نضال لا ينتهي”:”أظنُ أن “الدوحة” قررت أن تستضيف العالم عامة، ونجوم كرة القدم خاصة لتصنع فتحًا إسلاميًا عربياً من جديد.”

واستدرك:” أحاديث نبوية تربوية تلاحق المتواجدين في كل مكان قرروا التواجد فيه.. التعريف بالإسلام وبسماحة الإسلام في كل جانبٍ وزاوية”.

وعقب “عبد العزيز الجابر”على الفيديو: “رغم اني لا أعرف ماذا يقول مع صديقه ولكن من لغة الجسد والتعبير لاحظوا تأثره بأصوات المآذن في أوقات الصلاة.”

وقال “محمد البنعلي”:”تخيل في يومين أو ٣ كل هؤلاء يتكلمون عن الإسلام”

وأضاف:” هل تعلم ان هناك أناساً أول مرة يسمعون عن الإسلام في حياتهم!!”

وتابع :”هل عرفت الآن لماذا الحزب اليمين في أوروبا كره أن تستضيف قطر كأس العالم”.

وتنطلق بطولة كأس العالم غدا الأحد، ووقع منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

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ويعد منتخب الأوروغواي أحد أعرق المنتخبات في كأس العالم، إذ توّج بالبطولة مرتين، الأولى عام 1930 والثانية عندما فاز على راقصي السامبا في عقر دارهم عام 1950 بملعب الماراكانا.

وجاء منتخب الأوروغواي في المجموعة الثامنة برفقة كل من البرتغال وكوريا الجنوبية والكاميرون.

ويستهل مشواره في المونديال بمباراته مع كوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر الجاري، ثم مواجهة مع منتخب البرتغال بعدها بأربعة أيام، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء غانا في 2 ديسمبر.

المصدرتويتر، صحيفة إندبندنت البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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