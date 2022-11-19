رد فعل لافت لمشجع أجنبي عند سماعه أذان الفجر في قطر (فيديو)

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وطن- أبدى مشجع لمنتخب “الأوروغواي” استغرابه من خروج القطريين في الخامسة صباحاً لأداء صلاة الفجر.

وظهر المشجع وهو يشير بإصبعه لمصدر صوت الأذان (المسجد)، وظهر منبهرا بانبعاث صوت الأذان في وقت واحد من داخل أكثر من مسجد، مع خروج المصلين من منازلهم لتلبية النداء.

"إنهم يصلون هنا في الخامسة صباحًا".. مشجع للأوروغواي في قطر يبدي تعجبه الشديد من توقيت صلاة الفجر#الجزيرة_مونديال22 pic.twitter.com/rgkrBuNcVg — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 18, 2022

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ويظهر خلفه شخص يقول له :”اسمع نصيحتي لا تضحك على الصلاة” فيرد عليه: “حسناً آسف”.

صحفي أجنبي معجب بصوت الأذان

وكان الصحفي الإنجليزي هنري فينتر، عبر عن إعجابه الشديد بصوت الأذان في قطر، أثناء حضوره تدريبات منتخب إنجلترا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ونشر “فينتر” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو أثناء تدريبات منتخب بلاده ويظهر في الخلفية صوت الأذان.

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وعلق الصحفي الإنجليزي على الفيديو: “تدريب إنجلترا في الدوحة وسط آذان الصلاة”، ليجد تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيه.

#ENG training in Doha amidst call to prayer. pic.twitter.com/2J3t5swT5q — Henry Winter (@henrywinter) November 16, 2022

الإسلام في قطر

وكانت صحيفة إندبندنت البريطانية نشرت تقريرًا حول مظاهر الإسلام في قطر تزامنًا مع قرب انطلاق أحداث بطولة كأس العالم 2022.

وشمل التقرير مقارنة بين التدين في قطر بجاراتها السعودية والإمارات على سبيل المثال، وجاء فيه: “تعتبر قطر من بين أكثر الدول العربية والإسلامية اعتدالًا في قوانينها وعاداتها فهي ليست بالانفتاح الذي تشهده دبي، كما أنّها أكثر تحررًا من بعض مناطق المملكة العربية السعودية”.

وأشاد التقرير بانفتاح الدولة المستضيفة لكأس العالم بشأن الفنون وحقوق المرأة والقوانين المدنية الحديثة.

فيقول التقرير: “وعلى عكس بعض الدول الإسلامية التي حظرت النشاطات الفنية ومنعت النساء من قيادة السيارات، رعت قطر الفنون منذ فترة طويلة”.

فتح إسلامي جديد

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو مشجع الأورغواي وانبهاره بصلاة الفجر في قطر، لافتين إلى أن تشجيع كرة القدم لم يله القطريين عن أداء فريضة من فرائص الإسلام، حسب وصفهم.

وعلق صاحب حساب” نضال لا ينتهي”:”أظنُ أن “الدوحة” قررت أن تستضيف العالم عامة، ونجوم كرة القدم خاصة لتصنع فتحًا إسلاميًا عربياً من جديد.”

واستدرك:” أحاديث نبوية تربوية تلاحق المتواجدين في كل مكان قرروا التواجد فيه.. التعريف بالإسلام وبسماحة الإسلام في كل جانبٍ وزاوية”.

وعقب “عبد العزيز الجابر”على الفيديو: “رغم اني لا أعرف ماذا يقول مع صديقه ولكن من لغة الجسد والتعبير لاحظوا تأثره بأصوات المآذن في أوقات الصلاة.”

ضمن المشجعين من الارغواي ..

رغم اني ماعرف شنو يقول مع صديقة بس من لغه الجسد و التعبير لاحظوا تأثره بأصوات المآذن في اوقات الصلاة .. وبسبب ذلك نحن نحارب ! الحمدلله على نعمة الاسلام

الحمدلله على نعمة #قطر #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/8dPslcPblO — Abdulaziz I. Al Jaber (@aljaber1976) November 19, 2022

وقال “محمد البنعلي”:”تخيل في يومين أو ٣ كل هؤلاء يتكلمون عن الإسلام”

وأضاف:” هل تعلم ان هناك أناساً أول مرة يسمعون عن الإسلام في حياتهم!!”

وتابع :”هل عرفت الآن لماذا الحزب اليمين في أوروبا كره أن تستضيف قطر كأس العالم”.

تخيل في يومين او ٣ كل هذول يتكلمون عن الإسلام !! هل تعلم ان في ناس اول مره بحياتهم يسمعون عن الإسلام !! هل عرفت الحين ليه الحزب اليمين في اوروبا كاره ان تكون قطر مستضيفه لكأس العالم !! pic.twitter.com/txBZvliR3B — محمد البنعلي 💙 (@albinali_MD) November 18, 2022

وتنطلق بطولة كأس العالم غدا الأحد، ووقع منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

ويعد منتخب الأوروغواي أحد أعرق المنتخبات في كأس العالم، إذ توّج بالبطولة مرتين، الأولى عام 1930 والثانية عندما فاز على راقصي السامبا في عقر دارهم عام 1950 بملعب الماراكانا.

وجاء منتخب الأوروغواي في المجموعة الثامنة برفقة كل من البرتغال وكوريا الجنوبية والكاميرون.

ويستهل مشواره في المونديال بمباراته مع كوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر الجاري، ثم مواجهة مع منتخب البرتغال بعدها بأربعة أيام، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء غانا في 2 ديسمبر.