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رامز جلال يصاب بالعمى ومقالبه انتهت.. ما حقيقة الأمر؟

اشتعلت السوشيال ميديا بهذه الأنباء منذ الأمس

كتب باسل النجار
رامز جلال watanserb.com
رامز جلال
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، بموجة جدل واسعة عقب تداول أنباء مزعومة عن فقد رامز جلال للبصر في إحدى عينيه واعتزاله برامج المقالب التي يقدمها.

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى

هذه الشائعات لاقت رواجا كبيرا خاصة في ظل صمت الفنان الكوميدي الشهير وعدم الرد أو التوضيح.

ويشار إلى الأنباء المزعومة لفتت إلى فقد بصره في العين اليسرى، بسبب إصابة تعرض لها، وأنه اضطر لاعتزال تقديم برامج المقالب التي اعتاد عليها كل عام في شهر رمضان المبارك.

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وإلى الآن يخرج رامز جلال لتأكيد صحة هذه الأخبار أو نفيها، ما أثار قلق محبيه الذين طالبوه برد وتوضيح لهذه الشائعات.

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مصدر مقرب منه يوضح

وبعد تداول الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين والمشاهير هذه الأنباء دون التأكد من صحتها، كشف مصدر قريب من رامز لصحيفة محلية، حقيقة تلك الأخبار التي قلبت المواقع مؤخرا.

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وقال المصدر إنه تواصل مع الفنان لساعات وتحدث عن بعض الأمور الخاصة به.

وأوضح أن رامز بصحة جيدة وأن أخبار فقدان بصره ما هي إلا شائعات مغرضة.

المصدر أشار في الوقت ذاته إلى أنه ناقش رامز جلال، في التحضيرات لبرنامج المقالب المقرر عرضه في رمضان وكذلك أمور التصوير.

وفي الوقت نفسه، أكدت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن رامز جلال سيفقد بصره ولكن في مقلب من مقالب برنامجه الشهير الذي يقدمه في رمضان، وهو أيضا الخبر الذي قام بنفيه فريق الإعداد الخاص بالبرنامج.

فيلم “أخي فوق الشجرة”

يشار إلى أن رامز جلال يستعد، خلال الفترة المقبلة، لطرح فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان أخي فوق الشجرة، بعد نجاح برنامجه “رامز موفي ستار” في الموسم الرمضاني الماضي.

وشارك رامز متابعيه بـ بوستر فيلم أخي فوق الشجرة.

وعلق: بسم الله وتوكلنا على الله وربنا يكلمها على خير ويتمها بالستر.. فيلم أخي فوق الشجرة قريبا وكل عام وأنتم بخير.”

ويطرح فيلم “أخي فوق الشجرة ” لرامز جلال قريبا، بجميع دور العرض السينمائية، ومن المقرر أن يظهر بطل العمل بوزن زائد ولوك مختلف عن المعتاد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

ويشارك رامز في بطولة الفيلم، كلا من تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

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وتدور أحداث فيلمه الجديد حول قصة حب قوية تجمع كلا من الفنان رامز جلال وتارا عماد.

ويدور العمل في إطار رومانسي كوميدي، وتحدث العديد من المشاكل التي تعرقل حياتهما.

كما يعد “أخي فوق الشجرة” هو التعاون الرابع بين المؤلف لؤي السيد ورامز جلال، إذ تعاونا سويًا في فيلم أحمد نوتردام، ورغدة متوحشة، وسبع البرومبة.

ويبدو أن رامز جلال دائما ما يختار أسماء أفلامه من أسماء الأفلام القديمة ثم يقوم بتحريفها لتوضع في قالب كوميدي وساخر.

حيث أن اسم فيلمه الجديد مستوحى من فيلم “أبي فوق الشجرة” القديم للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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