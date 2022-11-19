السبت, نوفمبر 19, 2022
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اقتصاد

السودان.. انخفاض جديد في سعر الدولار السبت 19 نوفمبر واليورو يلحق به!

اليورو تراجع بمقدار 4 جنيهات

كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان
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وطن– واصل سعر الدولار في السودان، اليوم السبت، 19 نوفمبر 2022، انخفاضه الذ بداه منذ أيام ، في حين شهد سعر اليورو والجنيه الإسترليني موجة من التراجع أيضا، وذلك وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم السبت 576 جنيهاً للشراء، و580.32 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم السبت، في السودان في البنوك، ارتفاعاً أيضاً ليصلَ إلى 594.66 جنيهاً للشراء، و599.12 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 684.51 جنيهاً للشراء، و589.65 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 151.97 جنيهاً للشراء، و153.11 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 156.94 جنيهاً للشراء، و158.12 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.46 جنيهاً للشراء، و158.64 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1528.25 جنيهاً للشراء، و1539.71 جنيهاً للبيع.

الاقتصاد السوداني.. مستقبل مجهول

وشهد الجنيه السوداني هبوطًا قياسيًا خلال الأعوام الـ3 الماضية، مرورًا بحالات تعويم متعددة، في محاولات كبح جماح الدولار، إذ كان يبلغ سعر الجنيه السوداني مقابل العملة الأمريكية حتى نهايات العام 2019، نحو 80 جنيهًا للدولار الواحد.

ومنذ ذلك الوقت، ظلّ الجنيه السوداني يتهاوى بالرغم من مروره بفترة استقرار نسبي، أعقبت رفع السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب -استقر الجنيه عند 440 مقابل الدولار- بالإضافة إلى بعض الفتوحات الاقتصادية التي نجحت فيها حكومة “عبد الله حمدوك” المُنقلب عليها، عبر جذب عدد من مشاريع الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى الوعود بإعفاء السودان من الديون، التي نجح في اقتلاعها من مجموعة كبيرة من الدائنين الدوليين، هذا قبل أن تتراجع المجموعة عن وعودها بسبب انقلاب البرهان.

الجنيه يفقد قيمته الشرائية

خلال الأعوام الماضية وبصورة تدريجية، بدأت العديد من فئات عملة الجنيه السوداني في الاختفاء من الأسواق ومن تعاملات المواطنين، ابتداءً من فئة (1) جنيه الورقية، مرورًا بفئة (2) جنيه، وفئة (10) جنيهات، وحتى فئة الـ(50) جنيهًا، فبات من النادر استخدامها في الأسواق السودانية، لتصير الفئات الكبيرة من عملة الجنيه السوداني (100 و200 و500) الأكثر استخدامًا، قبل أن تضاف إليها فئة 1000 جنيه، التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا، في ظل تدهور قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم.

وشهد سعر الدولار خلال الأيام الماضية تذبذباً واضحاً، في ظلّ ترقّب الأسواق لأي قرارات اقتصادية جديدة قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على حائزي العملة الخضراء.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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