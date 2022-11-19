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الأردن.. عاملة منزل إفريقية ترتكب جريمة بشعة بحق سيدة وابنتها!

توفيت الابنة بينما تصارع الأم الموت

كتب رفيف عبدالله
الأردن.. عاملة منزل إفريقية ترتكب جريمة بشعة بحق سيدة وابنتها! watanserb.com
عاملة منزل تقتل سيدتها
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وطن- استيقظ الأردنيون على جريمة بشعة شهدتها العاصمة عمان، حين تعرضت مواطنة وابنتها للطعن من خادمة إفريقية تعمل لديهم

فارقت الابنة الحياة

كانت البداية حين ورد بلاغ لمديرية شرطة جنوب عمان، بتعرض سيدة وابنتها الثلاثينية للطعن من قبل خادمة من جنسية إفريقية تعمل لديهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، إنه تم إسعافهما إلى المستشفى وما لبثت الابنة أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

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وتم إلقاء القبض على الخادمة، وباشر مدعي عام الجنايات الكبرى، التحقيق بالجريمة.

تهمتي قتل

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى لعاملة منزل من الجنسية الاثيوبية البالغة من العمر 32 عاما، تهمتي القتل العمد والشروع بالقتل العمد، لقيامها بطعن السيدتين.

وقرر المدعي العام توقيف العاملة الاثيوبية 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.

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وقال مصدر مقرب: “التحقيق بالجريمة ما زال جاريا لدى المدعي العام، وبحضور مترجم لكون عاملة المنزل لا تتحدث اللغة العربية”.

خلاف بين العاملة وأًصحاب المنزل

وأشار المصدر في تصريح مقتضب لصحيفة “رؤيا” المحلية، إلى أن العاملة كانت قد حضرت إلى الأردن قبل 8 أشهر. ووقع خلاف فيما بين العاملة وبين المتواجدين في المنزل.

وبالتحقيق الأولي مع العاملة، اعترفت بارتكاب الجريمة، وأنها لا ترغب بالعمل والهروب من البيت.

واستخدمت العاملة سكينتي مطبخ، في طعنها كلتا السيدتين، مما تسبب بحدوث عدة جروح طعنية, أدت إلى وفاة الابنة البالغة من العمر 32 عاما، فيما أصيبت الأم بعدة إصابات خطيرة.

عناية مركزة

وتخضع الأم للعلاج في وحدة العناية المركزة، ووضعها الصحي سيء وحساس بحسب المصدر.

وتبين بعد تشريح الضحية الثلاثينية في المركز الوطني للطب الشرعي، إصابتها بعدة جروح طعنية أدت الى حدوث نزف دموي أدى الى وفاتها.

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المصدررؤيا
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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