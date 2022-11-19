السبت, نوفمبر 19, 2022
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“اعتناق 887 شخصا للإسلام”.. وطن تتحقق من صحة تغريدة نشرها حساب باسم ذاكر نايك

تزامن ذلك مع أنباء وصول الداعية الشهير للدوحة

كتب خالد السعدي
ذاكر نايك في قطر watanserb.com
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وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد تغريدة كتبها حساب يحمل اسم الداعية الإسلامي الهندي الشهير ذاكر نايك، يتحدث عن اعتناق المئات للإسلام.

جاء ذلك بعد استقدمت السلطات القطرية ذاكر نايك، لاستغلال بطولة كأس العالم للتعريف بالدين الإسلامي.

وقالت التغريدة في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الحمد لله حتي اللحظه اسلام قرابة 887 شخص من جنسيات مختلفه فللَّه الحمد والمنه دعمونا لنصل لكل العالم فيديوهات إعلان إسلامهم بالقناة بالتعليقات”.

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وفي تغريدة أخرى، نشر الحساب مقطع فيديو قال إنها الدفعة الأولى من الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام.

جدل واسع أثارته التغريدة

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أثارت تغريدة الإعلان عن اعتناق المئات للإسلام، تفاعلا واسعا بين النشطاء الذين احتفوا بما جرى منذ ما قبل انطلاق المونديال.

وقال “سعيد”: “استاذ ذاكر… نشاطك يضايق البعض …. استمر استمر”.

وكتب أبو عمر: “لهذه الأمة رجال مخلصين لدينهم ونشر دعوته بطريقة الحسنى بارك الله بك وحفظك ووفقك لكل خير وجزاك الله عنا نحن العرب المقصرين والغائبين والمغيبين عن دعوة الحق”.

وكتبت “مايسة”: “الحمدلله ربي يهديهم ويصلحهم جميعا ويثبتهم على طاعته واتباع سنة نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام يارب العالمين جزاك الله خير ربي يسخر لك جميع خلقه يارب العالمين ويعينك ويوفقكم جميعا يارب العالمين”.

كما استغلها بعض الناشطين الذين يُرجح انتماؤهم للذباب الإلكتروني الخليجي، في الهجوم على الرجل وعلى الدوحة.

فقال “المطوع خالد”: “هذه غزوة مش كأس العالم”.

وكتب “كامل”: “يالله رضاك وعاد الناس يلوموا ليش انتشرت موجة الالحاد.. قبل ثلاث ساعات يعلنو وصوله وبعد ثلاث ساعات 887 دخلو الاسلام..على كذا بينتهي المونديال وقد أسلمت اوروبا بكلها يلعن ابو المتاجره بالدين والكذب والزيف كرهتو خلق الله بالإسلام”.

تشكيك في صحة الحساب

وبين هذا وذاك، أثيرت حالة من الشك في الحساب نفسه، حيث توقع البعض بأنه حساب مزور.

فقال عبد الصادق: “حساب مزور ! ينتحل شخصية الداعية المشهور”.

وكتب أبو عبد السلام: “اتق الله في نفسك وفي المسلمين وفيمن وضعت اسمه عنوانًالحسابك قال رسول اللهﷺ: “آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان” فإنك بهذه الإخبار تشوِّه أحد مبادئ المسلمين ألا وهي صحة النقل في صحة الخبر”.

وطن تتحقق من صحة الحساب

حاولت “وطن” التحقق من صحة هذا الحساب، وهناك الكثير من الشكوك التي تحوم حوله، بينها أن هذا الحساب غير موثق على الرغم من أنه ذاكر نايك أحد أشهر العلماء المسلمين، كما أن عدد متابعي الحساب أقل من 80 ألف متابع، وهو رقم غير منطقي.

كما أن الحساب مزود برابط لقناة باسم الشيخ على موقع يوتيوب، تثير شكوكا هي الأخرى، أطلق عليه “ذاكر نايك في المنديال”، وهي مكتوبة بهذا الخطأ الإملائي (المونديال)، ومرفوع عليها مقطعا فيديو، أحدهما يخص ما قيل إنه اعتناق الدفعة الأولى من الأشخاص في قطر، وفيديو آخر مرفوع منذ ستة أشهر، بعنوان “هذا ما حدث للمسحور”.

يأتي ذلك على الرغم من أن القناة التي تحمل اسم الشيخ مكتوب في وصفها، أنه تم الالتحاق بموقع يوتيوب في أكتوبر 2014، وتصف نفسها بالقول: “قناة الشيخ الدكتور لنقل كل ما يخص فضيلة العلماء الحقيقيين والازهر الشريف غير رسمي”، ما يعني أنها لا تخص الشيخ.

ذاكر نايك في الدوحة

واستقدام قطر للشيخ ذاكر نايك هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، وذلك ضمن جهود الدوحة لاستغلال المونديال في التعريف بالإسلام.

وبثت قناة الجزيرة صورة وصفتها بـ”المتداولة” للداعية الإسلامي الشهير الدكتور ذاكر نايك في الدوحة قبيل انطلاق فعاليات كأس العالم في قطر.

ولم يصدر إعلان رسمي من قِبل السلطات القطرية باستقدام ذاكر نايك للدوحة، لكن الكثير من المصادر أكدت هذا الأمر.

فقد نشر الإعلامي القطري جابر الحرمي مقطع فيديو من وصول نايك للدوحة، وقال: “ذاكر نايك أحد أبرز الدعاة وصاحب أشهر المناظرات يصل الدوحة للمشاركة في سلسلة محاضرات وندوات خلال كأس العالم قطر 2022 للحديث عن الإسلام ضمن مجموعة من العلماء البارزين .. د.ذاكر يحظى بشعبية جارفة على مستوى العالم”.

كما علق على الأمر السياسي الكويتي والعضو السابق في مجلس الأمة ناصر الدويلة، قائلاً: “رغم كل الفروض الباطلة التي تفرضها كاس العالم على الدول المضيفة ورغم إنكارنا لأي منكر أيا كانت الجهة التي قامت به أو سمحت به لم تنس قطر هويتها الوطنية والاسلاميه في فعاليات البطولة وأبدع شيء استضافة الداعية ذاكر نايك الذي أرعب العالم الغربية وأسلوب طرحه للإسلام جعله أكبر خطر عليهم”.

وقال الصحفي بجريدة الوطن القطرية محمد الجزار إن الدوحة دعت ذاكر نايك للتعريف بالإسلام خلال بطولة كأس العالم.

قطر تستغل البطولة للتعريف بالإسلام

ومع انطلاق بطولة كأس العالم المقامة للمرة الأولى في دولة عربية (قطر)، وضعت بعض فنادق الدوحة باركود في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة.

ونشر حساب “مرسال قطر”، عبر موقع تويتر صورة الباركود، وقال إنها موضوعة في غرف الفنادق في قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء بطولة كأس العالم.

ويذهب “الباركورد” بالمتصفح لصفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتُظهر خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.

ويحمل “الباركورد” شعار مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، والذي أطلق مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال مواد دينية مترجمة بلغات عدة.

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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