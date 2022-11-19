السبت, نوفمبر 19, 2022
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إيران على صفيح ساخن.. محتجون يشعلون النار في منزل الخميني (فيديو)

تظاهرات غاضبة ضد النظام الإيراني

كتب باسل النجار
اشعال النار في منزل الخميني watanserb.com
اشعال النار في منزل الخميني
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وطن- وصلت التظاهرات الشعبية الغاضبة في إيران مراحل خطيرة تهدد بإسقاط النظام، الذي فشل في قمع هذه الاحتجاجات بكل الطرق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من إيران إضرام المتظاهرين النار في منزل الخميني، قالوا إنه منزل مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخُميني.

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الفيديو الذي رصدته (وطن) أظهر اشتعال النيران في المنزل التاريخي للزعيم الإيراني الراحل، وسط هتافات المحتجين المناهضة للنظام.

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وذكرت وسائل إعلام أن المتظاهرين المناهضين للحكومة أحرقوا المبنى، الذي تم تحويله إلى متحف بعد وفاة الخميني في عام 1989.

فيما نفت وكالة أنباء شبه رسمية في إيران وقوع الحادث، ونشرت مقطع فيديو يظهر ما وصفته بالوضع الطبيعي خارج المنزل.

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والخميني هو القائد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران في الفترة من 1979 حتى وفاته في 1989، وسنويا يتم إحياء ذكرى رحيله في الجمهورية الإسلامية.

خامنئي يهدد المتظاهرين وحرق تمثال سليماني

ويشار إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية، خرج المرشد الإيراني علي خامنئي، وهدد المتظاهرين بمعاقبتهم، بسبب خروجهم في مظاهرات للشهر الثالث على التوالي، واصفاً إياهم بـ الحقراء.

وقال خامنئي: “حجم هذا الشر سوف يتجمع بلا شك وقريباً ستنتهي، ومثيرو الشغب وكل من يقف خلفهم أحقر من أن يتمكنوا من إلحاق الضرر بالنظام، وسوف نقضي على شرارة الفتنة التي أشعلوها”.

ولم تمر سوى ساعات قليلة بعد تصريحات المرشد الإيراني، حتى امتلأت شوارع إيران بالمتظاهرين للرد على خامنئي.

ووثق مقطع فيديو، ضمن عشرات المقاطع، لحظة إشعال المحتجين النيران، في تمثال القائد الراحل بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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واشتعلت النيران في تمثال “سليماني” وسط تجمع عدد كبير من الثوار بشوارع مدينة أنار كرمان الإيرانية.

والحريق في منزل الخميني هو أحدث خطوة في موجة من المظاهرات على مستوى البلاد الموجهة إلى خليفته آية الله علي خامنئي.

واندلعت الاحتجاجات ضد المؤسسة الدينية الإيرانية قبل شهرين بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا اعتقلتها شرطة الأخلاق بزعم خرقها لقواعد الحجاب الصارمة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن خمسة من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاضطرابات الأخيرة يوم الخميس.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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