إسرائيلي يتقمص شخصية السيسي على قناة عبرية.. ما فعله قد يحدث أزمة

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وطن- سخرت قناة عبرية موجهة للجمهور العربي بشدة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد فضيحة تسرب المجاري بمقر انعقاد مؤتمر المناخ المنتهي في شرم الشيخ.

ونشرت القناة العبرية الفيديو تحت عنوان: عبد الفتاح السيسي نوّر استوديوهات حصاد الشوسمو.

إسرائيلي يجسد شخصية السيسي

وظهر مذيعان في برنامج أطلق عليه اسم “حصاد الشوسمو” خلف طاولة الاستوديو، ويظهر ممثل مقلداً شخصية السيسي وهو داخل الأستوديو قادماً إلى صالة المذيعين، فيما بد مجسم صغير لدبابة وهي تسير أمامه وإلى جانبه حارسان، للسخرية من السيسي وإشارة للنظام العسكري القمعي.

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وتقمص الإسرائيلي شخصية السيسي ببراعة كبيرة، من خلال اعتماد مظهره الخارجي والتركيز على طريقة حواره بالحديث خلال لقاءاته وكلماته للشعب، بالإضافة إلى أن لغة جسده أتت قريبة إلى حد كبير من لغة جسد الرئيس المصري.

وعند انضمام الشخصية التي يفترض أنها للسيسي يقول أحد المذيعين: قبل أن نلج أول محاور لقاءنا أرجو منك أن ترنو عيناك إلى الشاشة، وطلب منه رؤية فيديو من شرم الشيخ على أن يقوم بالتعليق عليه فيما بعد.

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ويظهر الفيديو تسرب مياه الصرف الصحي بموقع انعقاد قمة المناخ المنتهية في شرم الشيخ، وبدا عدد من الضيوف وهم يحاولون تجاوز المياه الملوثة قفزاً.

15 مليار جنيه مصري لمؤتمر المناخ

وقال المذيع مخاطباً مقلد السيسي: إن التقارير الصحفية تقول أنكم قد صرفتم 15 مليار جنيه مصري على التحضيرات للمؤتمر وبالنتيجة مياه الصرف الصحي فاضت. وتابع بنبرة هازئة: “هذا صرف غير صحي فخامتك.”

وهنا يستلم مقلد السيسي الحديث ليقول له:”بص يا حنا أنا عاوز اقلك على حاجة” ويتابع بعبارات غير مفهومة كعادته: “هي دي القضية وأنا ياما قلتها”

وأضاف: “ده اسمه التعلم التجريبي، وتابع : “يعني إنك على شان ضيوف المؤتمر يفهموا إيه يعني الاحتباس المجاري إحنا قمنا بوضعهم بالتجربة دي علشان نشعرهم بالحالة”.

وتدخل المذيع الساخر ليقول له، إن ضيوف المؤتمر تذمروا من الشح في الطعام والنقص في ورق التواليت، ليأتي رد متقمص شخصية السيسي ساخرا أيضا.

واستدرك: “تخطيط ده وإلا مش تخطيط “، وأضاف أنا قعدت 15 سنة ما عنديش غير شطافة”.

وطلب مذيع البرنامج من مقلد السيسي تجديد معبر طابا الذي تستخدمه الأسر والعائلات الإسرائيلية للعبور إلى شرم الشيخ لقضاء الإجازات الصيفية.

وسخر المذيع من عدم توحيد تسعيرة العبور من الحدود الفلسطينية المحتلة إلى مصر، وطلب من السيسي “يصبّح على الزوار الإسرائيليين بحاجة حلوة” حسب وصفه.

وعلقت قناة “مكان” بمنشور على صفحتها في ” فيسبوك”:”عندنا إحساس إننا مش حنصيف بطابا أو شرم الشيخ في الفترة القريبة، خصوصًا… بعد التقليد ده عبد الفتاح السيسي نوّر أاستوديهات حصاد الشوسمو!”.

وتطلق كلمة الشوئسمو” على الشيء غير المعروف أو كناية عن التمويه.

وراجت التسمية لتدل على الدولار بعد مرسوم رئاسي في سوريا بتشديد العقوبات على كل من يروج لأسعار غير صحيحة عن صرف الليرة مقابل الدولار لغطا واسعا بين السوريين.

ولجأ مغردون سوريون إلى استخدام ‘رموز’ تدل على الدولار بدلا من ذكرها باسمها خوفا من أن تطالهم العقوبات ومنها مصطلح ‘الشوئسمو’.

وتعرض السيسي ونظامه لإحراج كبير خلال أيام قمة المناخ المنتهية في شرم الشيخ، بسبب سوء التنظيم وبسبب حضور سناء سيف، شقيقة معتقل الرأي المصري علاء عبدالفتاح للمؤتمر تحت حماية الأمم المتحدة، وتسليطها الضوء علنا على ملف حقوق الإنسان سيء السمعة في مصر.