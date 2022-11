آخرهم بنزيما .. 7 نجوم بارزين يغيبون عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022 قطر بسبب الإصابة.

ويعد غياب بنزيما العائد إلى صفوف الديوك الفرنسي بعد 5 سنوات، بمثابة ضربة قوية جديدة لحامل لقب النسخة الماضية منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022.

وقال الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بعد استبعاده رسمياً عن منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022، ” طوال حياتي لا استسلم، ولكن اليوم يجب التفكير في الفريق”.

Karim @Benzema has pulled out of the World Cup with a thigh injury.

The whole team shares Karim's disappointment and wishes him a speedy recovery💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/fclx9pFkGz

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 19, 2022