آخرهم بنزيما .. 7 نجوم بارزين يغيبون عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

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وطن- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022 قطر بسبب الإصابة.

ويعد غياب بنزيما العائد إلى صفوف الديوك الفرنسي بعد 5 سنوات، بمثابة ضربة قوية جديدة لحامل لقب النسخة الماضية منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022.

غياب بنزيما عن مونديال كأس العالم 2022 قطر

وقال الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بعد استبعاده رسمياً عن منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022، ” طوال حياتي لا استسلم، ولكن اليوم يجب التفكير في الفريق”.

Karim @Benzema has pulled out of the World Cup with a thigh injury. The whole team shares Karim's disappointment and wishes him a speedy recovery💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/fclx9pFkGz — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 19, 2022

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وأضاف الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بنزيما، ” يجب ترك مكاني في الفرق إلى شخص لديه القدرة على مساعدة المنتخب للفوز بكأس العالم”.

وكان بنزيما قد غاب عن العديد من المباريات مع فريق ريال مدريد الإسباني، بسبب إجهاد في منطقة العضلة الخلفية التي لم يتماثل بالتعافي منها بشكل نهائي، وهو ما فضل خيار الاستبعاد عن صفوف الديوك الفرنسي.

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

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غيابات منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022

وتتولى الصدمات في صفوف منتخب فرنسا حامل اللقب، على صعيد الإصابات للاعبين في مونديال كأس العالم 2022 قطر. من أجل رحلة الدفاع عن لقبه.

كما ويفقد منتخب فرنسا تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان، والمتوج مع الديوك بنسخة مونديال كأس العالم 2018 روسيا، 7 نجوم لامعين كان لهم الدور البارز في المونديال الماضي.

وضمت قائمة المصابين في صفوف منتخب فرنسا الغائبين عن مونديال كأس العالم 2022، كريم بنزيما، بول بوغبا. نجولو كانتي، الحارس مايك ماتيان، بريسنال كيمبيمي، كريستوفر نكونكو، كورينتين توليسو.

مجموعة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

ويحل حامل اللقب فرنسا في المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة الدنمارك وتونس وأستراليا.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بمواجهة أستراليا، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الجاري.

كما وسيلتقي بعدها في الجولة الثانية أمام الدنمارك، ثم سيختتم منافسات هذا الدور بلقاء تونس في ال30 من هذا الشهر.