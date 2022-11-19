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مونديال قطر 2022

آخرهم بنزيما .. 7 نجوم بارزين يغيبون عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

كريم بنزيما خارج مونديال كأس العالم 2022 قطر بسبب الإصابة

كتب فارس أبو شيحة
غيابات منتخب فرنسا عن مونديال كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
استبعاد كريم بنزيما عن مونديال كأس العالم 2022
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وطن- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022 قطر بسبب الإصابة.

ويعد غياب بنزيما العائد إلى صفوف الديوك الفرنسي بعد 5 سنوات، بمثابة ضربة قوية جديدة لحامل لقب النسخة الماضية منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022.

غياب بنزيما عن مونديال كأس العالم 2022 قطر

وقال الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بعد استبعاده رسمياً عن منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022، ” طوال حياتي لا استسلم، ولكن اليوم يجب التفكير في الفريق”.

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وأضاف الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بنزيما، ” يجب ترك مكاني في الفرق إلى شخص لديه القدرة على مساعدة المنتخب للفوز بكأس العالم”.

وكان بنزيما قد غاب عن العديد من المباريات مع فريق ريال مدريد الإسباني، بسبب إجهاد في منطقة العضلة الخلفية التي لم يتماثل بالتعافي منها بشكل نهائي، وهو ما فضل خيار الاستبعاد عن صفوف الديوك الفرنسي.

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غيابات منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022

وتتولى الصدمات في صفوف منتخب فرنسا حامل اللقب، على صعيد الإصابات للاعبين في مونديال كأس العالم 2022 قطر. من أجل رحلة الدفاع عن لقبه.

كما ويفقد منتخب فرنسا تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان، والمتوج مع الديوك بنسخة مونديال كأس العالم 2018 روسيا، 7 نجوم لامعين كان لهم الدور البارز في المونديال الماضي.

وضمت قائمة المصابين في صفوف منتخب فرنسا الغائبين عن مونديال كأس العالم 2022، كريم بنزيما، بول بوغبا. نجولو كانتي، الحارس مايك ماتيان، بريسنال كيمبيمي، كريستوفر نكونكو، كورينتين توليسو.

مجموعة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

ويحل حامل اللقب فرنسا في المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة الدنمارك وتونس وأستراليا.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بمواجهة أستراليا، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الجاري.

كما وسيلتقي بعدها في الجولة الثانية أمام الدنمارك، ثم سيختتم منافسات هذا الدور بلقاء تونس في ال30 من هذا الشهر.

المصدروطن + الاتحاد الفرنسي لكرة القدم + صفحة بنزيما + قنوات الكأس الرياضية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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